Oroscopo settimanale dal 28 luglio al 3 agosto 2025

ARIETE

Inizia, per voi Ariete, una settimana molto movimentata, in cui non mancheranno sicuramente il da fare, entusiasmi notevoli e una media soddisfazione in tutto. Ma è nel lavoro che renderete al meglio, con slanci ed entusiasmi davvero importanti, che però potrebbero non sempre essere supportati dalla collaborazione altrui: siete forse tra i pochi che continuano a lavorare sodo. In amore, la vostra voglia è sempre ardente e, nelle coppie, si sente il bisogno di dialogare di più; mentre per i single si sente forte il trasporto e l’attrazione per una persona conosciuta da poco.

TORO

Siete in vena di romanticherie, in questa settimana che esige da voi un totale abbandono alla convinzione che tutto vi fa stare bene. Nelle coppie, state privilegiando un dialogo di recupero fatto di poche parole ma di molti gesti complici, il che fa sentire la coppia rinnovata e pronta a un nuovo ciclo. I single del segno potranno di tutto, con la loro paciosa flemma che li metterà in evidenza in maniera inconsapevole: molti di voi professeranno di non volere complicazioni ma, invece, non faranno altro che attirare l’attenzione altrui. Al lavoro siete beatamente distanti da ogni preoccupazione.

GEMELLI

Per voi Gemelli è una settimana di grande chiarezza, dove troverete opportuno dire tutto ciò che pensate e sentirvi coerenti con le vostre verità, rendervi conto che le cose sono finalmente cambiate e che voi siete finalmente pronti anche a desiderare di più nelle vostre vite. Se volete più certezze al lavoro, allora parlatene con i referenti e cercate di ottenere ciò che volete; se non volete perdere tempo con le persone e con dialoghi poco creativi, semplicemente non alimentate interlocuzioni che non portano a nulla. Anche in amore non avrete remora di vuotare il sacco davanti al partner, mettendolo nelle condizioni di comprendere cosa non volete più o su cosa non siete disposti a declinare; i single non avranno voglia di perdere tempo.

CANCRO

Votati all’adattabilità come non mai, voi Cancro utilizzerete questo fine settimana per prendervi il tempo come viene e nella maniera più soft che possiate concepire. Stanchi di stress e di battaglie, volete solo procedere morbidamente in ogni campo, lasciandovi il tempo e lo spazio necessario per vivere a modo vostro. In amore, non avete affatto voglia di rispondere al partner per le rime e disarmerete tutti. Per chi è single, basterà semplicemente farsi portare dalla corrente e lasciarvi andare verso i sentimenti che sentite. Nel lavoro, non dovrete fare altro che aspettare che gli annunciati cambiamenti si verifichino, e portino le naturali conseguenze.

LEONE

Voi Leone, questa settimana, non potrete fare a meno di desiderare di stare con voi stessi, di riscoprirvi veri e autentici e di rinunciare a tutti i compromessi possibili, per riuscire a non destare la voglia di fuga da tutto e tutti. Chi ama un Leone, in questa settimana, dovrà stare ben attento a lasciarlo esprimere e a non opprimerlo, a dare lo spazio necessario affinché possano tornare a sentirsi di brillare di luce propria. Stanchi di sentirvi limitati, in amore non vorrete sentire ragioni e sarete insofferenti a ogni forma di limite; mentre, se siete single, il vostro cielo vi mette al centro dell’attenzione in termini di seduttività: sarete irresistibili, insomma. Il lavoro ha già delle condizioni solide che promettono di migliorare, ma non è il vostro pensiero principale per adesso.

VERGINE

Di norma, voi Vergine, avete sempre necessità di studiare bene il contesto prima di lasciarvi andare, ma questa settimana vi vede più audaci e spigliati, pronti a sperimentare, mentre una inaspettata passione e convinzione nelle vostre idee sembra prendere campo: ed eccovi trasformati in veri e propri trascinatori di idee e difensori di ciò a cui tenete. Mentre in amore si cercano ancora rassicurazioni, ecco che qualcosa si impadronisce di voi e, senza pensarci due volte, vi arrendete a un sogno d’amore; mentre i single saranno molto ricercati e corteggiati elegantemente. Il benessere generale dipenderà dalla vostra capacità di svuotare la mente dai pensieri di troppo, mentre il successo lavorativo sarà caratterizzato dalla convinzione forte nei vostri intenti e progetti.

BILANCIA

Sarà la settimana in cui voi Bilancia non proverete neppure a cambiare una virgola della vostra realtà, bensì a indagarne la verità intrinseca, misurando e valutando tutto in maniera onesta e sincera, senza aggiungere o togliere nulla alle dinamiche affettive. Vi sentite forse un po’ feriti e poco avvantaggiati in questo periodo in cui pensate a come vivere la vostra vita, riorganizzandola secondo i parametri delle cose che vi fanno stare bene. In ambito collaborativo, avete già le idee chiare su chi è davvero degno di fiducia e chi no: incamerate e poi, a settembre, deciderete il da farsi. Al lavoro, in generale, vi sentirete di voler progettare una rivalsa, una rivoluzione che vi restituisca la soddisfazione che vi è stata sottratta.

SCORPIONE

Per voi Scorpione, la settimana è caratterizzata dalla voglia di far luce, anche su questioni scomode che vi riguardano: mettere giù i vostri pensieri e farvi conoscere dal partner e dagli amici senza filtri e nella vostra verità. Non volete più risultare o essere misteriosi, volete un gioco libero e pulito alla luce del sole, senza cose da dover interpretare a fatica e senza dovervi spiegare troppo. Per voi sarà fondamentale che il partner accolga le vostre istanze; per chi è single, invece, la vostra verità sarà la cartina al tornasole dell’idoneità delle persone che frequentate. Al lavoro, le stelle vi consigliano di utilizzare il vostro fiuto per gli affari o la vostra innata capacità di vederci lungo, e di giocare d’anticipo, battendovi e insistendo per un particolare progetto, oppure investendo in un campo totalmente nuovo.

SAGITTARIO

Sarà una settimana di grande espansione per voi Sagittario, proprio perché finalmente maturano delle condizioni pratiche che vi danno molto spazio di manovra. Al lavoro, in particolare, soprattutto se siete liberi professionisti, vedrete delle importanti evoluzioni che vi accenderanno di entusiasmo e, quando questo accade, diventate i più positivi dello zodiaco. Risulterete, quindi, molto carismatici e trascinatori, motivo per cui in amore sarete più esigenti nei confronti del partner, che vorrete un po’ più consono al vostro momento di vita: ovvero entusiasta, coinvolgente e scambievole. Vorrete solo essere sostenuti, incoraggiati e esortati.

CAPRICORNO

Anche voi Capricorno non vorrete altro che essere stimolati bene in questa settimana così piena di aspettative. Vi regolerete molto sulla valutazione dell’interazione sentimentale, ovvero se il partner riesce a ricambiarvi in maniera adeguata, facendovi sentire bene e sapendo tirare fuori il meglio di voi. Forse un atteggiamento un po’ attendista, ma sicuramente veritiero per le valutazioni che vi serve fare. Al lavoro, come per miracolo, siete riusciti a mollare la tensione, accettando il fatto che i tempi non sono maturi per i movimenti che desiderate. Un Capricorno più calmo, filosofico, in fase d’accettazione e osservatore, questa settimana.

ACQUARIO

Fate quasi tenerezza, voi Acquario, dai piani sconvolti e dal cuore scompaginato da qualcuno di inaspettato. Le stelle vi avevano avvertito: molti di voi sarebbero stati sorpresi dal partner o affascinati da un’improbabile nuova conoscenza, ed è successo buttandovi un po’ nel panico, in un atteggiamento sentimentale misto di tenerezza e insicurezza. Molti di voi proveranno a lasciarsi andare, anche nelle dinamiche che sembrano impossibili; altri, invece, fuggiranno a gambe levate verso il lavoro, che promette molto bene e miete le sue soddisfazioni, in questo periodo così creativo e pieno di ispirazione. Un po’ di riposo, comunque, vi farà bene: avete bisogno di ricaricarvi fisicamente.

PESCI

Siete stati così bravi, voi Pesci, a navigare in un flusso emotivo che ha protetto chi volevate tenere al sicuro, e vi siete visti protetti dal partner quando volevate sicurezza. Questa settimana avete tutta la fiducia possibile da parte del vostro mondo, affettivo e professionale: avendo dato prova di grandi capacità d’anticipazione e di acutezza valutativa, qualcuno vi affiderà decisioni molto importanti, riguardo la conduzione delle cose e la progettazione organica futura. Insomma, questa settimana, saprete perfettamente che lo spazio e la stima che vi siete guadagnati sono riposti in voi, in termini molto più strutturati. Nella vita sentimentale, a volte per voi è importante essere seguiti nelle vostre profondità.