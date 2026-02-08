Oroscopo settimanale dal 9 al 15 febbraio 2026: a San Valentino, Venere e Mercurio in Pesci

Dal 9 febbraio inizia la settimana più romantica dello zodiaco, con un oroscopo che, proprio per San Valentino, vede schierare Venere e Mercurio in Pesci. Ed ecco che, adesso, niente potrà fermare Cancro, Scorpione e Pesci che, in tono con la loro natura acquatica, sono i più romantici dello zodiaco. Mentre Ariete, Leone e Sagittario saranno i più carrieristi, considerato che Saturno diventa di fuoco e spinge i segni sotto quest’egida. Gemelli, Bilancia e Acquario sembrano essere davvero in pieno cambiamento e dovranno farci pace: tranne l’Acquario, che sembra contento delle novità. In ultimo Toro, Vergine e Capricorno appaiono decisamente meno appesantiti e si apprestano a dare fiducia estrema alle novità. Buon San Valentino ai dodici, dalla nostra rubrica astrologica!

Ariete

Questa settimana dal 9 febbraio, voi Ariete, sentirete la sparizione di Venere dal vostro cielo, giusto per San Valentino, ma potrete contare su alleati ben potenti. A cominciare da Marte, che vi regala passione e forza e in amore vi rende di nuovo dolcemente spartani. Mentre la potenza e l’ottimismo del Sole sarà lì a farvi brillare ancora una volta, Plutone con la sua creatività aumenta la suspense e il brivido nelle cose. Pazienza se Mercurio e Venere vi faranno un po’ brancolare in una confusione affettiva e decisionale, per ciò che riguarda le scelte da prendere in futuro per amore e carriera.

Toro

Si addolcisce tutto, per voi Toro, ora che Venere e Mercurio ruotano insieme in un cielo congeniale, regalandovi un bellissimo San Valentino. Fatto di sicurezza, stabilità e una ripresa fisica e mentale notevole. Il cielo zodiacale, inoltre, tiene benissimo, poiché il vostro ospite, Urano, per una volta sta operando benissimo per voi, che siete sempre il pilastro della vostra famiglia. E, portando cambiamenti positivi, non fa che migliorare la condizione generale di tutto. Ottimo in amore e fremete al lavoro, perché comincia la voglia di mettere in pratica una serie di nuove strategie.

Gemelli

Questa dal 9 febbraio è, per voi, una settimana di cambio zodiacale: con l’oroscopo che, in amore, proprio per San Valentino promette a voi Gemelli una serie di inizi e ammiccamenti. Che però non si concretano in una stabilità. Le condizioni sono di voltura da trigono a quadratura di Venere e Mercurio: le parole potrebbero mancare, non abbiate fretta di dire come la pensate, poiché i tempi sono troppo mutevoli. Se, invece, al lavoro le concretezze sono tardate, vi farà piacere sentire che Saturno si sposta in Ariete, dando il via a una nuova era del vostro lavoro, che diventa stabile e sicuro. Mentre ruoli sempre più complessi sembrano profilarsi per voi.

Cancro

Stupenda settimana per voi che non aspettate altro che celebrare un sentimento. Voi Cancro, romantici più che mai, sentite il desiderio di fuga e liberazione. E San Valentino non celebrerà solamente la vostra storia d’amore, ma sarà anche la fine del trigono in Pesci di Saturno. Che, passando in Ariete, vi renderà inquieti e insofferenti verso i doveri pratici e lavorativi. Forse è l’inizio di una crisi esistenziale, in cui volete scegliere una maniera nuova di lavorare e vivere. Anche le distanze dagli affetti non vi stanno più bene, vorrete avvicinarvi in tutti i sensi.

Leone

Il vostro cielo migliora sensibilmente e vi mette nelle condizioni di gestire meglio il tempo e l’amore. Il Leone, infatti, alleggerisce le tensioni con un San Valentino senza ostacoli né problemi, considerato che Venere e Mercurio migreranno in Pesci, togliendosi dall’opposizione che vi ha tanto fatto penare. Mentre la realtà lavorativa apre scenari molto positivi e vi mette nelle condizioni di porvi obbiettivi, tempi e scadenze. Sembra quasi che il brutto sia passato e che, adesso, possiate cominciare a pensare a voi stessi e al vostro equilibrio fisico, visto che vi siete trascurati un po’.

Vergine

La settimana dal 9 febbraio è magnifica: voi Vergine avrete la sensazione che tutto vada a posto, e l’oroscopo conferma che molte cose riprendono a funzionare, San Valentino incluso. Sarà meraviglioso per voi, che vedete finalmente una realtà nelle quale non osavate neanche credere fino in fondo. Ma adesso qualcosa cambia e voi trasformerete tutto in positivo. Non sarà, però, solo una settimana romantica. Proprio dal giorno dedicato all’amore, sentirete chiaro e forte che Saturno è finalmente andato via dall’opposizione. E nel lavoro si decolla: preparatevi a scordare quella sensazione di soffocamento che gli impegni economici e lavorativi vi proponevano.

Bilancia

Una settimana decisamente importante per voi: il vostro pianeta, la bella Venere, vi abbandona proprio il giorno di San Valentino e sparisce un po’. C’è la sensazione che qualcosa non basti ancora in amore e che, dopo tanti dialoghi con Venere in Acquario, la sparizione del vostro pianeta in Pesci vi confonda un po’. Al lavoro inizia l’opposizione combinata di Saturno e Nettuno, che sembrano volervi fare riflettere su un cambio totale di rotta professionale. E che mette tutti nelle condizioni di osservare il vostro comportamento negli ambiti in cui vi muovete, sia in famiglia che al lavoro.

Scorpione

Ottima settimana, questa dal 9 febbraio, per voi Scorpione, che l’oroscopo vi fa festeggiare con una bellissima Venere in trigono dai Pesci, a cui si associa pure Mercurio. Sembra proprio che il partner troverà le parole giuste per motivarvi e promettervi qualcosa di importante. Ma non c’è solo aria di romanticismo: Saturno, dopo tre anni, smette di chiedervi di più e vi mette nella condizioni di vivere al meglio la vostra vita lavorativa. Che non andrà più in ansia da prestazione, lasciandovi esprimere come avreste sempre voluto.

Sagittario

Il vostro cielo non solo sta per ricevere una bellissima notizia in amore, ma anche un potentissimo alleato per voi Sagittario. Il grande Saturno, infatti, inaugura un magnifico trigono che stabilizza tutto, crea lavoro, apre delle nuove dimensioni interiori, vi rende decisionisti e potenti. Per voi, che siete sempre scalpitanti, ecco che da questa settimana inizia una bellissima fase: che vi rende padroni delle vostre vite e delle vostre scelte!

Capricorno

Bellissimo periodo per voi che vi apprestate a passare un San Valentino indimenticabile. Cosa, per voi Capricorno, un po’ inusuale. State tranquilli: Venere arriva in Pesci e si rende compatibile e complice. Di nuovo capace di comunicare, ecco il dono dell’amore per voi: adesso siete pronti a fare promesse. Ma il vostro cielo ricambia e ve ne anticipa una: quella del vostro astro guida, Saturno, che proprio a San Valentino scivola in Ariete e, finalmente, vi fa ripartire. Accettando nuove sfide, guardando a nuove montagne da scalare e puntando alla costruzione di una vita da protagonisti, come la volete.

Acquario

Questa settimana, per voi Acquario, parte oberata di impegni, ma trova un dolce slancio nel weekend. Quando una storia d’amore si fa concreta e vi conferma che siete assolutamente vivi e coinvolti. Ma anche un nuovo percorso, non solo affettivo, si profila all’orizzonte: ecco arrivare il cambio di Saturno. Che, finalmente, si rende amico e tende a non farvi sentire oberat,. Vi aiuta a prendere delle decisioni importantissime a livello creativo ed economico e a ripartite strutturati e sicuri. Verso qualcosa di bello e di grande, che infiamma la vostra fantasia e rende possibili gli amori che avete sempre sognato.

Pesci

Per voi la settimana è speciale e romanticissima: arriva Venere nel cielo dei Pesci! E, finalmente, sia la piacevolezza affettiva che la comunicazione di Mercurio, che l’accompagna, non lasciano spazio a dubbi. Soprattutto adesso che il severo Saturno vi fa il favore, entro il weekend, di scivolare in Ariete e finire di appesantirvi. Vi sentirete molto più leggeri e pronti a gestire al meglio la vostra vita, aprendo di più pensieri, idee, fantasie e la voglia di riprogettare la vostra vita. Lieti eventi in famiglia, intanto, e le promesse di un Giove che porta qualcosa di importante.