Nella settimana che dà il via ufficiale alle feste, con la ricorrenza di lunedì 8 dicembre, l’oroscopo della nostra rubrica astrologica è inaugurato da una splendida Luna. Inizia benissimo per i segni di Fuoco Ariete, Leone e Sagittario: molto accesi da fameliche passioni. In casa Terra, assestamento e sicurezza per Toro e Vergine, mentre il Capricorno si addolcisce. Per quanto riguarda i segni d’Acqua, Cancro tornano felici, gli Scorpione esagerati e i Pesci dolcemente confusi. Mentre gli Aria sono tra ricerca e tentativi: i Gemelli di equilibrio, la Bilancia di conferme e l’Acquario di riprendere se stesso.

Ariete

Il vostro cielo si fa intenso in questa nuova settimana dall’8 dicembre, in cui l’oroscopo vi segnala voraci di conferme e affermazioni affettive. Voglie pienamente soddisfatte, con una Luna che riparte dal Leone e che, già martedì, vi illumina la settimana. Al lavoro, intanto, migliorano di molto le condizioni generali: vi viene restituito il merito di aver saputo fare quel di più che ha fatto la differenza. Il periodo è meraviglioso per le coppie e fortunatissimo per i single.

Toro

La settimana inizia, per voi Toro, sotto una delle caratteristiche che preferite: la concretezza! Sì, perché iniziano a vedersi molti risultati: al lavoro le nuove tecniche adottate danno i loro frutti, tutto sembra moltiplicarsi ed estendersi. Con al possibilità di essere apprezzati da colleghi e collaboratori, ma anche una proposta che, nata per caso, potrebbe diventare un filone di occupazione o di affari nuovo e solido. Solidi siete anche in amore e, mentre tutto vi chiede di accelerare, voi, con i vostri tempi di cui vi siete riappropriati, arrivate sempre e comunque all’obbiettivo.

Gemelli

Nel cielo dei Gemelli si procede a spron battuto. Ma, a volte, i cambiamenti che si susseguono vi spingono sì dove vorreste andare, ma non sempre nel rispetto dei tempi e delle possibilità reali che avete. Il vostro cielo vi farà attraccare a qualcosa di nuovo e meraviglioso per cui non mancheranno entusiasmi e slanci positivi. Ma aumentano anche le ansie nel tentativo di gestire tutto. I pianeti hanno deciso che la socialità, il lavoro e tutto ciò che vi interessa è simultaneamente in crescita e questo può destabilizzarvi. Anche in amore c’è un po’ di confusione con una Venere a volte dispettosa…

Cancro

Inaugurata dalla Luna, questa settimana parte in maniera congeniale per voi Cancro, seguendo la vostra natura zodiacale. Tra dolcezza e sensibilità, senso armonico e giustapposizione. La vostra realtà si assesta con una bella notizia che, in ambito lavorativo, vi fa ottenere un traguardo molto ambito e desiderato. Non solo: in amore torna l’intesa e la compatibilità, ma anche la realtà del quotidiano a due che sembrava essere stata, per un periodo, sottratta. Economicamente potrete permettervi un po’ di più in questa settimana.

Leone

Come tutti i segni di Fuoco, siete molto ben messi in questo periodo intenso e generoso. A voi si attribuisce sempre un grande decisionismo e questo, al Leone, dà sempre riconoscibilità. In questa settimana più che mai, trionferete al lavoro e gestirete nuove dimensioni più gratificanti e assertive della vostra capacità di tenere banco. In amore sarete più liberi, sciolti e passionali che mai, senza affrettare nulla. Il gioco seduttivo sarà intrigante e pieno di fascino avvolgente: i single del segno sono desideratissimi.

Vergine

Giorni preziosi per voi Vergine, che conquistate una ripresa importante. Già dalla metà di questa settimana, che l’oroscopo vuole piena di aspettative e fibrillazione all’inizio, a partire dall’8 dicembre, e densa di sentimento da giovedì 11. Avrete, in questi giorni, la sensazione che tutto stia andando a posto. E, per il fine settimana, un’ulteriore celebrazione romantica del vostro rapporto di coppia. Su un piano organizzativo, inoltre, tutto si semplifica, facendovi desiderare di partire per nuovi progetti che già sognate, anche per l’anno a venire…

L’oroscopo dell’astrologo Marco Amato

Bilancia

Il cielo di voi Bilancia è decisamente più sereno e rilassato, ma non per questo sarà meno lucido e incisivo. Sarà proprio dalla vostra concentrazione che nasceranno le vostre nuove strategie. La prima parte della settimana si apre con accordi che riprendono un qualche progetto arenato per delle difficoltà, che adesso sembrano non sussistere. Mentre la realtà affettiva si spoglierà di domande e compromessi, e fornirà piuttosto leggerezza, scherzo e complicità. Anche le decisioni festive, intanto, esigono una certa programmazione.

Scorpione

Più Scorpione che mai questa settimana dall’8 dicembre, in cui l’oroscopo vi vede esprimere meglio e al massimo l’essenza di voi stessi. Passionali, caldi e intensi, pieni di sentimenti e con un amore in testa da inseguire e vivere. Un altro lato del vostro essere che torna in auge è la condizione di estrema compressione, che vi caratterizza e vi fa sentire saturi di qualunque tensione o nervosismo. Tentate semplicemente di riequilibrare il tutto, e di vivere le emozioni in maniera più lenta, gustandole una ad una.

Sagittario

È la stagione di voi Sagittario e tutto si concentra nel vostro cielo, che sembra sprizzare entusiasmo e garantire una serie di certezze che vivrete bene e con entusiasmo. L’amore riprende benissimo: solo la Luna sarà dispettosa un paio di giorni verso il fine settimana. Ma nulla che possa impedire ai vostri entusiasmi di essere al meglio, e di sperimentare tante nuove forme d’amore e passione. Lo sport è in piena ripresa e molti di voi hanno voglia di tornare a occuparsi della loro forma fisica e di curare l’aspetto.

Capricorno

Il cielo di voi Capricorno, questa settimana, è particolarmente piacevole. Sentirete meno, infatti, il peso dello stress e di più la serenità. Perché, dopo un impietoso autunno, per questa e un’altra settimana ancora avrete la possibilità di riposare e ordinare meglio le vostre cose. E di sentirvi a posto con le scadenze. Alcuni di voi sentono di nuovo il richiamo dei sentimenti e si addolciscono. Mentre le vostre vite, se siete single, vengono di nuovo sconvolte da una x che sembra tornare alla carica.

Acquario

Gli Acquario, questa settimana, avranno voglia di esprimersi, di liberare qualche pensiero troppo a lungo trattenuto, di sentirsi un po’ più svincolati e di fare ciò che vogliono, dando la priorità a se stessi. Forse vi sentirete un po’ soffocati dagli ultimi mesi, in cui vi siete prodotti in tantissimo. E adesso avete solo voglia di cose belle, di darvi un po’ di più all’amore e alle gioie. Volete sentirvi di nuovo più coinvolti dagli amici e pienamente attraversati da qualcosa di nuovo, che investa anche il lavoro e vi faccia sentire davvero vivi e nel vostro mondo.

Pesci

Ancora una settimana un po’ complessa per voi Pesci, che state subendo alcune quadrature importanti, che vi rendono più sensibili, fragili e bisognosi di attenzioni e affetto. Proprio perché state vivendo un momento particolarmente vulnerabile, i sentimenti e la vostra capacità empatica sembrano essere evolute alla potenza. E, proprio per questo, risulterete più seduttivi. Gli astri hanno in serbo, quando meno ve lo aspettate, un trasporto speciale e un’attrazione inaspettata, alla quale sarà difficile resistere. Nuove attrazioni per i single.