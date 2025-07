Oroscopo settimanale dal 7 al 13 Luglio 2025

Questa è la prima settimana in cui tutti i pianeti generazionali hanno cambiato segno, e si avvia un’altra era zodiacale che preparerà i dodici segni al cambiamento. Urano è il pianeta del cambiamento e si trasferisce in un aereo Gemelli, che dà forza alle sue idee e lo rende di nuovo libero di manifestare idealismo e decisionismo. I segni d’aria Gemelli, Bilancia e Acquario saranno i più forti da ora in poi e per sette anni nelle decisioni, nelle scelte, nelle svolte e nei cambiamenti. I segni di terra Toro, Vergine e Capricorno sono sicuramente molto più felici di essere lasciati in pace e di subire meno l’incalzare del tempo e delle ansie: finalmente un po’ di riposo. I segni di fuoco Leone e Ariete godono a piene mani di poderosi aspetti tra i pianeti che li riporteranno a ruoli apicali, mentre il Sagittario dovrà fare i conti con dei cambiamenti repentini che non avevano previsto. I segni di acqua saranno i più vari: il Cancro godrà delle magnificenze di Giove, lo Scorpione libera il suo cielo da ostacoli, i Pesci dovranno affrontare l’inevitabilità di ciò che deve per forza cambiare.

ARIETE

La settimana, per voi Ariete, si apre con una grande novità: l’entrata di Urano in Gemelli, che vi garantisce una serie di nuovi inizi in tante aree della vostra vita, ma soprattutto in ciò che ha a che fare con la comunicazione e con le relazioni sociali, con la vostra immagine e con come proporvi al meglio.

Amore

Anche in questo settore, Urano e Venere giocheranno a vostro favore, facendovi incontrare o iniziare dei rapporti all’insegna dell’originalità, dell’inaspettato, di qualcosa di stravagante o inconsueto nella vostra vita, il che vi divertirà non poco. Chi è in coppia da tempo rinnoverà con grandi novità e progetti il rapporto con il partner.

Lavoro

In questo settore arrivano molti nulla osta, conferme che finalmente i tempi sono maturi per proporre una professionalità davvero più congrua e consapevole, pronta anche a prendersi i meriti di tante fatiche e responsabilità che vi siete sobbarcati. Da ora in poi sarete i più bravi promotori di voi stessi.

TORO

La settimana inizia, per voi Toro, con la notizia più bella che potevate ricevere dopo sette lunghi anni: Urano esce dal vostro segno zodiacale, restituendovi la cosa più importante, ovvero la gestione del vostro tempo: il vostro ritmo vitale torna alla normalità! Più calmi e pieni di grandi aspettative, ma forse desiderosi solo di riposo, che durerà comunque poco poiché avete voglia di godervi un relax fatto di cose belle, partecipate e sentite.

Amore

Venere è davanti a voi, un po’ oggettiva, un po’ desiderosa di uscire e socializzare, come se foste consapevoli che avete dedicato troppo poco tempo, ultimamente, a chi volete bene e ai rapporti in generale. Nella coppia ricomincia la ricostruzione di intesa, tempo e intimità.

Lavoro

Proprio perché dovrete rimodulare il tempo, sarete capaci di affrontare delle difficoltà che, però, risulteranno vantaggiose. Forse vi confonderete all’inizio in tutto ciò che è pratico, ma è la nuova vita che volevate: bisognerà solo ricalibrare tutto, non confondetevi.

GEMELLI

Siete pronti per essere shakerati dal grande Urano che, finalmente, arriva nel vostro cielo già da lunedì e stravolge tutto e tutti nella vostra vita? Ci voleva proprio questa ventata di cambiamento, che vi porta via da tutto ciò che vi ha annoiato negli ultimi anni. Sarete allietati anche da Venere e il vostro è un oroscopo in cui può succedere di tutto! Torna una velocità mentale ed emozionale fortissima nella vostra vita.

Amore

Chi era indeciso sull’inizio della vostra nuova relazione si lancerà senza remora alcuna, acquisendo sicurezza e convinzione. Mentre arriva una ventata d’aria fresca per le coppie collaudate e i single saranno i più ambiti dello zodiaco. Non rimane che da dire: bentornati, Gemelli!

Lavoro

Anche qui, l’accelerazione non sarà cosa da poco, visto che gli eventi si susseguiranno in maniera molto turbinosa: successo strepitoso e inaspettato in molti campi, ma soprattutto per chi ha iniziato da poco un’impresa nuova, mentre occasioni fortuite si avvicenderanno per chi ancora aspetta qualcosa.

CANCRO

Per voi Cancro, il cielo risulta con le nuove configurazioni carico di tantissime emozioni, a volte contrastanti tra di loro. Questa settimana, infatti, vi potrete sentire travolti da uno strano destino, in un insolito mare di emozioni, che vi propone la sfida di non naufragare in malinconie: non sarebbe dolce andare alla deriva…

Amore

Le incomprensioni con il partner non dovranno essere la misura di quanto avete sbagliato a investire nel rapporto, ma il parametro di quanto, a volte, vi date per insicuri rispetto a delle verità sentimentali e a delle conferme che non tarderanno ad arrivare. Quindi non confondetevi e smettetela di darvi per spacciati.

Lavoro

In questo campo, non mancheranno delle sorprese e neanche novità che, all’inizio, potrebbero sembrare non convincervi, ma che invece riservano delle sorprese costruttive, che non vi aspettate neppure. Potrebbero, infatti, arrivare delle proposte che vi scombinano i piani, ma che in realtà portano con loro i semi del cambiamento che desideravate.

LEONE

Tutto si fa più chiaro a partire da questa settimana, in cui l’intelligenza di Mercurio, vostro ospite in Leone, viene esponenzialmente elevata dai venti geniali di un Urano che, dopo sette lunghi anni, torna compatibile e vi spinge a compiere le grandi imprese che desideravate.

Amore

Questa settimana non tratterrete gli slanci e tornate a essere generosi e di cuore, come lo zodiaco vi concepisce, senza la paura di essere interrotti o di aver investito male. Ora che Urano ha smesso di funestarvi, non temerete più le sgradevoli sorprese in amore.

Lavoro

Il vostro cielo, con Saturno a favore, al quale si aggiunge Urano, vi predispone finalmente al salto di qualità. E, proprio questa settimana, riceverete una bellissima sorpresa che vi metterà nelle condizioni di pensare al vostro futuro carrieristico con una certa ambizione, maturando che pensare in grande, da ora in poi, sarà necessario!

VERGINE

Da questa settimana, per voi Vergine, inizia la quadratura di Urano, il che potrebbe destabilizzarvi. Ma, attenzione, non è il caso di farvi prendere dal panico: il pianeta, in questa posizione, vuole soltanto dirvi che è il caso di prendere il coraggio a due mani e di cambiare le cose che nella vostra vita non vanno avanti, magari sacrificando abitudini o rapporti i quali, piuttosto che portarvi avanti, vi arenano a secco.

Amore

Urano e Venere sembrano volervi dire molto in questo ambito, poiché è proprio da qui che comincerà la rivoluzione interiore che vi riguarda. Forse perché, per anni, vi siete accontentati di relazioni che non vi facevano stare bene fino in fondo, adesso urge guardare in faccia la realtà e vivere un amore vero.

Lavoro

Non chiedetevi troppo da questo punto di vista: nel settore lavoro avete dato fin troppo e in condizioni quasi da limite dell’accettabilità. Da adesso, spostate l’attenzione su altro, rimandate le decisioni complesse e preservate voi stessi da rischi professionali inutili.

BILANCIA

Finalmente, voi Bilancia, da questa settimana potrete contare su Urano, sulla sua scienza del compromesso e su una nuova disposizione, che vi porta a soluzioni nuove per intervenire dove tutto sembrava un caos e a prendere nuove decisioni. Poiché, finalmente, avete imparato non solo ad ascoltare il parere altrui, ma anche a fidarvi di altri punti di vista, oltre il vostro.

Amore

Da questa settimana in poi, chiederete la massima chiarezza al partner rispetto ai progetti che, secondo voi, in una coppia andrebbero perseguiti in maniera biunivoca e sinergica. Avrete la necessità di sapere che state investendo per un bene comune e di non fare tutto da soli, in nessuna forma di rapporto.

Lavoro

Molti cambiamenti si profilano all’orizzonte: molti di voi si sono, finalmente, convinti che bisognava dare uno svolta e, in taluni casi, anche dei tagli netti. Troppe volte vi siete ritrovati a dover recuperare gli sbagli altrui e a pagarne le conseguenze, cercate adesso di scegliere bene le collaborazioni.

SCORPIONE

Chi è più leggero nello zodiaco di voi Scorpione che, dopo sette anni, non siete più sotto gli strati di Urano, che ha destabilizzato ogni cosa nelle vostre vite? Da questa settimana, avrete modo di riprendere le direzioni della vostra vita troppe volte sospesa o sacrificata a incombenze familiari o affettive. Il positivismo di Giove vi aiuterà.

Amore

Una Venere troppo distante in gradi non vi aiuterà a concretizzare come vorreste, almeno in questa fase, ma sicuramente accenderà il vostro ritrovato gusto per l’essere intriganti e fantasiosi. Molti colpiranno la vostra fantasia, ma voi quella di tutti!

Lavoro

Nel lavoro è già tutto abbastanza avviato, sentite l’esigenza di riposare dopo le tante fatiche di questo anno, e così avrete modo di fare. Non allentate però la presa, almeno questa settimana, che vi farà vivere momenti davvero ottimi per ciò che riguarda delle medie e serene soddisfazioni, che confermano il vostro muovervi con criterio.

SAGITTARIO

Per voi Sagittario, inizia lunedì l’opposizione di Urano e potreste avvertire un nervosismo sotterraneo un po’ in tutto. Ma, con un Giove così positivo, questa prima parte del transito di Urano sarà semplice: dovrete solo stare attenti a non esagerare, e a non farvi prendere la mano da paure di controllo su ciò che, invece, avete imparato a dominare già.

Amore

Non abbiate paura di conoscere il partner da punti di vista che ancora non vi sembrano del tutto chiari. Non mettevi in testa che le novità sono avvisaglie di chissà quale apocalisse, perché non è così: è solo un periodo molto pieno di sorprese.

Lavoro

Non è necessario che riceviate ancora conferme dei vostri ben fatti: è il vostro lavoro che parla per voi, e forse dovreste essere meno distratti e non aspettarvi gratifiche palesi o verbalizzate. Le nuove configurazioni planetarie vi raccomandano, semplicemente, di non essere pieni di alti e bassi o di poca costanza: dovrete essere un po’ più sereni in ciò che fate e scambiare di più con i colleghi e referenti.

CAPRICORNO

Questa settimana, voi Capricorno, sentirete il peso della stanchezza sia fisica che mentale. Ma ricordate che Urano è uno dei vostri pianeti, assieme a Saturno, e che la larghezza di idee che lo caratterizza instillerà dentro di voi la consapevolezza di nuovi meccanismi. E che siete consci del fatto che cambiare dialettica e tipologia di ascolto sarà la strada maestra, che vi condurrà al cambiamento.

Amore

Il vostro cielo è decisamente molto pregno di tensione in amore, visto che fibrillate un po’ per una serie di vicissitudini, che sembrano più legate alla voglia di avere conferma, che non a quella di ricerca di qualcosa di nuovo. Chi è in coppia potrebbe manifestare insofferenza o noia,. Mentre chi è single ha i migliori vantaggi, tutti da usare, senza troppo rimuginare…

Lavoro

Le stelle vi consigliano di staccare con una vacanza, anche breve, poiché al lavoro sembrate abbastanza insofferenti e pieni di grande aspettative, che per adesso non potranno essere soddisfatte. Non fidatevi della tensione che vi suggerisce che state perdendo delle occasioni, e non perdetevi nei paragoni con gli altri: voi riuscite sempre meglio in maniera individuale.

ACQUARIO

Il vostro cielo è decisamente felice, ora che il vostro timone planetario è tornato a funzionare nel migliore dei modi: Urano arriva in Gemelli e compie uno stupendo trigono, che vi magnifica e vi restituisce la bellezza del vostro meraviglioso pianeta. Maggiore decisionismo, maggiore azione e, con la collaborazione di Venere, inizia di nuovo un ciclo meraviglioso di avventure sentimentali.

Amore

Venere accompagna Urano in questa nuova condizione planetaria tutta di trigono, che vi vede felici e innamorati. Ciò che è importante è pensare il vostro percorso sentimentale come un’epopea, che vi riporta alle favole e alle rocambolesche storie, che caratterizzano la vostra personalità così poliedrica e multisfaccettata.

Lavoro

La carica geniale che questa configurazione vi regala non ha eguali e vi propone una grandissima evoluzione generale, che vi assicura un nuovo excursus, fatto di tanti progetti in cui sarete catapultati. Il lavoro subisce grandi riconoscimenti e, repentinamente, si potranno presentare occasioni davvero fortuite e magiche.

PESCI

Arriva anche per voi il momento della crisi uraniana, che i Pesci affronteranno con molta consapevolezza, poiché è il momento di accogliere sentimenti e sensazioni molto contrastanti tra di loro, ma che vi portano a fare il punto della situazione e sapendo che saranno necessari cambiamenti epocali.

Amore

Purtroppo Venere, per un po’, sarà coinvolta in questa quadratura davvero molto forte da gestire, e voi avrete un attimo di crisi, impeti di gelosia e dei sentimenti intermittenti o poco convinti. È solo un periodo: passerà, ma prendere tutto alla lettera, per adesso, non è consigliabile.

Lavoro

Il vostro lavoro sembra proprio il canovaccio di base con cui rappresenterete un certo disagio: se vi sentite soffocati da situazioni che percepite senza possibilità di sviluppo, allora correte ai ripari e cercate in altre direzioni degli investimenti più creativi e costruttivi.