Oroscopo della settimana: dal 7 al 13 aprile 2025. Settimana di pianeti pratici, la Luna piena tira le somme nel weekend

Più che una settimana, sembra un intero mese! I movimenti planetari saranno forti e precisi, Venere e Mercurio si stancheranno di incertezze e titubanze, andando verso la concretizzazione del benessere a cui i segni zodiacali aspirano. Mentre Saturno e Urano terranno d’occhio i piccoli, ecco che nel weekend la Luna ci stupirà con considerazioni veloci e giuste, che non si attardano su critiche sterili, ma semplicemente indurrà tutti a prendere coscienza della responsabilità delle cose dette e di quelle fatte. Buona settimana a tutto lo zodiaco!

ARIETE

Inizia, per voi Ariete, una settimana di osservazione del circostante e delle persone intorno a voi. Tutto sembra cambiare, e molti passaggi finalmente maturare verso direzioni aperte e molto più chiare. I sentimenti si fanno palesi e i progetti avanzano, non certo per inerzia, visto l’impegno che avete profuso. Per una volta, vi metterete in una posizione di osservazione e la settimana vi stupirà con le evoluzioni di tutto ciò su cui avete puntato, che vi daranno soddisfazione. Non convinti ancora della relazione, darete intelligentemente il tempo al partner per motivarvi e credere che si sta costruendo.

TORO

Una fortunata e piacevole settimana per voi Toro, che state già sentendo le novità e le evoluzioni nel vostro cuore. Più fattori concorrono nel creare per voi, lungo la settimana, certezze e soddisfazioni lavorative, ma soprattutto quel senso del divenire che vi rincuora moltissimo: tutto ciò che avete sperato o per cui avete lottato sembra stare per accadere. Promesse mantenute e accordi migliorativi saranno i motivi di una settimana molto soddisfacente, e che vi darà finalmente modo di accordarvi con il partner per un progetto comune. Intanto gli affari vanno meglio e le prospettive economiche lievitano.

GEMELLI

Vi farà sicuramente piacere, cari Gemelli, sapere che i pianeti che vi hanno tediato ricominciano a funzionare. E, tra loro, il più prezioso per voi, Mercurio, che ridiventa diretto e promette nuovi movimenti intuitivi e che vi porteranno a risultati brillanti. Mentre Venere e Saturno vi ricorderanno che la necessità di sentire i sentimenti come solidi e lucidi è la vostra vera necessità. Il cielo si fa più sereno e capace di farvi operare in maniera chirurgica al lavoro, anche tagliando spese e ripartendo con il vostro percorso che, più volte, avete sentito ostacolato e che adesso si attiva in maniera diretta e senza le solite limitazioni.

CANCRO

Ottima settimana per voi Cancro, che vi lega a ciò che sentivate traballante e vi porta a motivarvi tramite le richieste di attenzione affettiva che vi verranno rivolte. I pianeti faranno in modo di gestire le condizioni per cui, a livello familiare e nel rapporto con il partner, abbiate conferme e certezze. La Luna vi farà notare che, per quanto vi sentiate coinvolti e fondamentali per i vostri affetti, c’è un rovescio della medaglia vincolante che vi lascerà meno libertà, anche se a voi non dispiace essere ostaggio di amori che vi motivano a rimanere. Il lavoro sarà una nota importante: vi lascerà più tempo per decidere, come una proroga, ma dovrete prima o poi fare un salto di qualità.

LEONE

Per voi Leone è una settimana un po’ confusa: non sempre capirete il senso del limite o della gravità delle cose, soprattutto al lavoro dove ancora qualcosa vi lascia perplessi. Probabilmente, la tensione planetaria vi spinge a reazioni immediate, ma che non sono veramente importanti. I sentimenti, invece, saranno più floridi nel fine settimana, dopo che la Luna avrà portato alla luce, compiendosi piena in Bilancia e quindi nella casa ideale della vostra relazione sociale, la reale natura di alcuni rapporti e interlocuzioni. Forse accettare qualche critica dai colleghi, o sentirvi dire dal partner che non sempre è come pensate, vi aiuterà a rendervi più morbidi.

VERGINE

La settimana inizia per voi Vergine in maniera ottimale, visto che Mercurio scatterà in moto diretto e vi restituirà azione, movimento e possibilità di comunicare serenamente. Mentre Venere e Saturno insistono sull’esigenza di vedervi più belli, più curati nel look e desiderosi di vedervi recuperare una serie di trascuratezze, per via di uno stress che ha tenuto banco imperante nelle vostre ultime settimane. Si riparte insomma, e un gioco di occasioni fortuite vi permette di recuperare dei rapporti importanti, soprattutto in amore, dove vi chiarirete in maniera sana e serena. Il vostro cielo depone bene anche per il fine settimana che potrete trascorrere in compagnia diversa dal solito, complice Urano e i suoi originali imprevisti.

BILANCIA

Questa, per voi Bilancia, è una settimana fondamentale rispetto all’intero anno! Messi alle strette da pianeti molto esigenti, e soprattutto consci di non potere contare sull’armonia di Venere che non vi parla e non vi trasmette la solita presa piena di charme diplomatico, opterete per delle azioni più dirette e concrete. Sentirete il bisogno di rendere chiari e sicuri i rapporti, forti le collaborazioni che avete sentito un po’ sfaldarsi nell’ultimo periodo, e non punterete più su persone che promettono e non mantengono i risvolti promessi. La parola recupero sarà fondamentale, e la Luna Piena del fine settimana sarà la consapevolezza di come avrete agito e di come avete condotto gli ultimi anni della vostra vita, anche ammettendo alcuni sbagli. Inizia il risveglio che le stelle vi avevano promesso in questo anno.

SCORPIONE

Saranno i pianeti distanti in trigono a darvi forza questa settimana, cari Scorpione. Il cielo sembra molto dinamico, e voi vi riprendete l’eloquio mercuriale che vi è mancato, il calore della bella Venere che vi assicura solidità sentimentale e pratica, e l’originale capacità di cambiare tutto dal nulla di un Urano che, sempre in opposizione, ha deciso però di rendersi molto più ironico e divertente. La vostra vita accade di nuovo, con conoscenze nuove e scambi per molti di voi: ottima settimana per i single, che si sentono di nuovo al centro delle attenzioni. Una Luna molto psichica, nel fine settimana, farà in modo di acuire le vostre percezioni e darvi la carica giusta per affrontare il futuro.

SAGITTARIO

La settimana metterà voi Sagittario nella condizione di tirare fuori una delle caratteristiche più belle della vostra natura caratteriale: la generosità. La disponibilità verso gli altri, la vostra grande empatia, e la vostra efficienza nel soccorrere chi sta poco bene. Nettuno vi chiede di essere più vicini al vostro mondo affettivo, mentre Giove in opposizione vi farà spendere molte energie, fino al limite della dispersività. Ma sarete fieri e orgogliosi nel fine settimana, quando comprenderete che non avrete solo subito, ma che avrete creato le condizioni perché voi e chi amate possiate stare bene e, insieme, procedere verso i progetti e lo stile di vita nuova che avete in mente da tanto e che finalmente prende forma. Come un premio, alla fine della settimana, la Luna nella sua amichevole pienezza vi farà festeggiare con gli amici, mentre un desiderio si avvera o un traguardo si raggiunge.

CAPRICORNO

Venere, nel suo abbraccio stretto a Saturno, rassicura voi Capricorno e vi spinge a ripartire da voi stessi. L’azione planetaria sembra voler essere indulgente nei vostri confronti, e mettervi in contatto con il lato positivo delle cose che sembrano molto migliorare con la vostra disposizione d’animo. In molti rivedranno look ed estetica, ma tanti non rinunceranno a scalare una nuova vetta ambita, che porterebbe a un miglioramento davvero importante nella vostra carriera. Il fine settimana è un po’ più complesso: la pienezza della Luna in Bilancia, a voi in quadratura, vi obbligherà a prendere coscienza di quanto alcune cose e persone difficilmente possono cambiare, e ridimensionare il vostro investimento presso di queste diventerà un’esigenza.

ACQUARIO

Questa settimana voi Acquario sentirete il bisogno di rimettere tutto a posto, un po’ di ordine nella vostra vita, e cercare di gestire al meglio le faccende che riguardano le vostre relazioni. Il vostro Urano, seppure in quadratura dal Toro, sarà ben ferrato di aspetti che lo porteranno a farvi gestire al meglio una fase di ordine prima di una partenza che da tempo aspettavate. I veloci Venere e Mercurio sembrano volervi rendere più visibili e chiari all’attenzione di tutti: poiché i tempi sono maturi, qualcuno potrebbe dichiararvi i propri sentimenti, obbligandovi ad una scelta, ma non sempre sarete pronti ad accogliere una nuova realtà sentimentale, se non alle vostre condizioni. Intanto il lavoro va molto bene e nuove idee vi frullano in testa, con il contento dei vostri referenti affettivi.

PESCI

Più forti che mai, voi Pesci, in questa settimana davvero epocale, in cui i pianeti più importanti muovono tutto. Per voi, arrivare a completare un’operazione e gestire le faccende lavorative al meglio è un punto di arrivo importantissimo, in questo anno dove vi siete sempre più resi consapevoli che la vostra carriera ha un apice importante, in cui occorrerà dimostrare che siete forti, capaci e organizzati. Prenderete anche delle decisioni importanti, prendendo in mano una situazione un po’ incerta e titubante, alla quale proprio voi darete un senso e una logica che vi metterà al centro dell’attenzione. Ben contenti di ottenere risultati seri, non vi tirerete indietro mai, e sarete i vincitori di una settimana che significherà tanto nella vostra vita molto impegnata, che non trascura comunque di amare come solo voi sapete fare!