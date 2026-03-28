Oroscopo della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026

Nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026, la primavera zodiacale entra nel vivo: con l’ammasso planetario in Ariete che testimonia nell’oroscopo una grande voglia riformatrice. I pianeti corroborano con una sferzata di energia intensa i segni di fuoco Ariete, Leone e Sagittario. Ne beneficiano Acquario, Gemelli (che pure devono aggiustare qualcosa) e Bilancia, abbastanza contrastati dalle opposizioni in Ariete. I segni di terra Toro e Vergine acquisiscono sicurezza e sistematicità, mentre il Capricorno non si stanca di inseguire sfide. Cancro viene messo di fronte alle sue emozioni e alla sue responsabilità, Scorpione trova il coraggio d’amare e i Pesci riprogrammano tantissime cose belle che vedranno fiorire. Ecco l’approfondimento della settimana, segno per segno, nella nostra rubrica astrologica.

Ariete

Più forti di così, in questa settimana dal 30 marzo 2026, voi Ariete, non potete essere e lo testimonia il vostro oroscopo. Poiché i tanti e potenti pianeti che soggiornano nei vostri gradi zodiacali sembrano decretare che molte delle vostre dinamiche, finalmente, raggiungono il culmine. Al lavoro entrate nel vivo dei progetti, protagonisti più che mai, nonostante una fase di stress non ancor del tutto riassorbita. In amore tutto sembra prendere sempre più forma.

Toro

Voi Toro non siete mai stati a vostro agio con i cambiamenti come in questo momento della vostra vita. Che vi vede realizzare moltissimo e vi dà la forza di seguire i flussi degli eventi, che attraversate con disinvoltura e la consapevolezza che le cose possono solo migliorare. In amore siete presi da molte suggestioni che corroborano e arricchiscono le coppie consolidate. Mentre al lavoro siete sempre più a vostro agio con le nuove tecniche di approccio, che vi rendono competitivi.

Gemelli

Ora che per l’amore è di nuovo leggero e divertente, voi Gemelli vi approccerete alla settimana dal 30 marzo 2026 con un nuovo umore, utile alle previsioni del vostro oroscopo. Che segnala al lavoro montagne russe che ancora non trovano requie e da sopportare. Il cielo narra dell’esigenza di concretizzare e misurare i risultati in maniera oggettiva. Mentre la realtà riserva sorprese non comuni, visto che cambiamenti su cambiamenti incorrono ancora. E voi non dovrete fare altro che ricavarvi fiducia e spazio.

Cancro

Il cielo di voi Cancro si fa stupendamente emotivo e variabile questa settimana. Anche perché il vostro illustre ospite, il grande Giove, sembra essere stimolato più volte e da più pianeti lungo il corso della settimana. E più volte avrete la sensazione di un’alternanza: da momenti statici a un’impennata di emozioni. Che aumenta voglie, aspettative e desideri che non sempre riuscirete a contenere. Non tentate di farvi capire per forza, chi vi ama lo farà senza forzature.

Leone

Cari Leone, adesso sì che il gioco si fa interessante e vi regala molte suggestioni positive. Tornerete a credere in un futuro di riuscita e grande autoaffermazione. State godendo di una grande centratura al lavoro e il vostro carisma vi aiuterà, facendovi diventare un punto di riferimento importantissimo per i collaboratori. In amore siete molto assertivi e date sicurezza al partner, ma a volte dovrete lasciare spazio. E indurre il partner a esprimersi e manifestare le proprie volontà o i pensieri, sull’andamento comune del ménage.

L’astrologo Marco Amato

Vergine

La settimana dal 30 marzo 2026 avrà, per voi Vergine, qualcosa di speciale: l’oroscopo segnala una nuova visione delle cose. Più ordinata e metodica, che vi permetterà di ripianificare moltissimo della vostra vita, programmare i tempi futuri e anche sognare. L’unico consiglio che vi danno le stelle è quello di essere più leggeri e meno duri con voi stessi nella critica. Invitandovi, invece, a non essere troppo indulgenti per tutto ciò che riguarda il lavoro, dove dovete continuare a essere un po’ più inaccessibili.

Bilancia

Con tutti i pianeti contro che avete in questo periodo, non sempre tutto sembra armonico a voi Bilancia. Ma non per questo rinuncerete a mettere, come sempre, al centro dell’attenzione i rapporti e i legami affettivi. Seppure lavoro e relazioni lavorative, a volte legali o economiche, vi tediano, le relazioni personali vanno assolutamente salvate. Ed eccovi concentrati a fare i miracoli per fare funzionare i rapporti.

Scorpione

I pianeti, per voi Scorpione, cominciano ad alleggerirsi e vi sentite più liberi di esprimervi e meno oppressi dalle ansie. Mentre il lavoro si consolida sempre di più, eccovi presi da un amore fulminante che vi fa penare un po’, in perfetto stile Scorpione! Non mancano certezze e non perdetevi a fantasticare su chissà quali trame oscure, che hanno solo la funzione di alimentare i vostri dubbi. È solo una questione di comunicazione, dicono le stelle, datevi tempo!

Sagittario

Quanto costa a voi Sagittario stare fermi, mentre dentro avete un uragano di voglie, desideri e volontà da soddisfare? I tempi sono, finalmente, maturi affinché possiate gestire al meglio la vostra realtà. E, uno dopo l’altro, i pianeti in Ariete vi aiuteranno a concretizzare il tutto. Rimangono ancora Marte e Mercurio sfavorevoli, quindi non impelagatevi in chiacchiere da cui non riuscite a districarvi…

Capricorno

Voi Capricorno siete bravissimi con le cose difficili, un po’ meno con le emozioni o le piccole cose… Le stelle vi suggeriscono, infatti, di concentrarvi molto di più sulla coppia. Potrete sicuramente recuperare molto del vostro rapporto, che tutto sommato vi dà soddisfazione, ma che non riuscite a eleggere come centralità dei vostri pensieri. Visto che siete assorbiti da nuove imprese, idee e progetti lavorativi che polarizzano totalmente la vostra attenzione. Vi vengono in soccorso, però, Marte e Mercurio, che vi fanno trovare la dialettica giusta con il codice della passione.

Acquario

Tutto bellissimo, per voi Acquario, per ciò che riguarda la vostra figura professionale, i progetti e le idee che godono del plauso dei vostri referenti e collaboratori. Sembra un periodo molto prolifero per tutto. In amore c’è un po’ di confusione da parte vostra perché, come al solito, siete immersi nelle vostre idee e dimensioni. Che vi portano lontano dal partner per pretese o aspettative che sono fuori portata. Forse è il caso di chiarire ciò che non potete dare in questo momento, in cui siete corteggiatissimi ma maggiormente innamorati del vostro viaggio astrale.

Pesci

Un cielo, quello di voi Pesci, che si sgombera sempre di più e vi mette nelle condizioni di agire e respirare molto meglio. Dovrete, in questa settimana, prendere delle decisioni importantissime e concludere alcuni percorsi non più necessari. Drastici al lavoro, per quanto non sia nella vostra indole, empatici e intuitivi nelle strategie che riguardano il futuro. In amore tutto ottimo: sembrate proprio vicini al partner e motivati a seguirlo in percorsi a due che lasciano spazio all’intimità, ma partoriscono anche progetti magnifici.