Oroscopo settimanale: dal 30 giugno al 6 luglio 2025

Inizia una settimana abbastanza piacevole per i dodici segni dello zodiaco, ma che promette di essere veramente elettrizzante nel weekend, con la trionfale entrata di Venere in Gemelli, che accenderà i segni d’aria Gemelli, Bilancia e Acquario, e sarà una vera e propria rivoluzione con una Dea dell’amore così divertente. Mentre i segni di fuoco Ariete, Leone e Sagittario battono molto sul lavoro e sulle sfide carrieristiche, i segni di terra Toro, Vergine e Capricorno vorranno solo risposare e scrollarsi di dosso stress e discussioni inutili, e i dolci sognatori d’acqua Cancro, Scorpione e Pesci diventano più divertenti e manifestano un po’ di goffaggine in amore.

ARIETE

I pianeti che ruotano nel segno dell’Ariete, Saturno e Nettuno, cominciano a dare segnali di forte trazione, di voglia di chiarezza, ma anche di tanta volontà di cambiare le cose. Comincia a farsi avanti una dinamica creatività anche nelle occupazioni pratiche.

Amore

La parola d’ordine è definizione, ovvero lavorerete affinché la vostra storia riveda i propri caposaldi, la sua vecchia o nuova impostazione delle cose, e vi farà stare meglio.

Lavoro

È il campo in cui la vostra voglia di riscrivere la storia si fa evidente: volete molto di più e siete ormai entrati in una maturità carrieristica che vi sta facendo desiderare sanamente di ambire ad altro. Un misto di creatività e controllo metodico della situazione sarà lo stile che applicherete al momento opportuno e le stelle prevedono grandi successi.

TORO

Comincia, per voi Toro, questa settimana un turbinio di eventi e di occasioni molto fortunate a livello pratico. Il vostro cielo subisce quell’effetto davvero fortunato dei cambi planetari, e questa è l’ultima settimana in cui Urano soggiorna in Toro, quindi assaporate il progressivo alleggerimento dopo sette lunghi anni di fatiche.

Amore

Litigare per fare pace, con un po’ di ritrovato romanticismo vi farà bene: un alternarsi di prese di posizioni e la svolta affettiva che finalmente arriva. State tornando piano piano alla normalità e alle vostre antiche abitudini affettive.

Lavoro

In questo settore sembra, finalmente, arrivare un ribaltone importante, poiché l’avrete finalmente vinta, alle vostre condizioni, e migliorerete di molto la condizione generale del vostro lavoro, che si avvia a una fase molto più comoda.

GEMELLI

Che bel cielo per voi, che affrontate tutto in maniera molto allegra e finalmente fortunata, con la concretizzazione di tantissimi elementi felici e grandi realizzazioni. Il vostro è il segno dell’allegria e del buonumore: farete di tutto per rendere la vostra vita un continuo divenire di positività e le stelle sono tutte dalla vostra.

Amore

Manifestare i vostri sentimenti e avere degli slanci pieni di intensità affettiva saranno la tendenza della settimana, che vi trascina in una giocosa accettazione dei sentimenti e delle vostre preferenze affettive, ottimo in famiglia.

Lavoro

Accordi conquistati, intese rispettate e traguardi raggiunti: ecco la condizione verso la quale evolverete questa settimana,. Il cielo è in piena evoluzione per voi, e le vostre stelle promettono l’inizio di un periodo trionfale al lavoro, con la messa a punto di progetti grandi e fortunati.

CANCRO

Giove nei vostri gradi si fa sentire forte ed esalta voi Cancro, che vi espandete sempre di più, respirando un’aria di nuova vita. Il pianeta della fortuna sta semplificando molte cose nella vostra vita, e tenterà di gestire al meglio la vostra condizione, dandovi dei nuovi obbiettivi professionali che sembrano molto appetibili.

Amore

Siete in vena di dispensare tanto amore e sentimento, sentite di voler riprendere in mano una serie di relazioni amicali e affettive. Nelle coppie un po’ di irrequietezza, poiché i progetti e le aspettative si espandono e molti di voi vorrebbero tutto e subito.

Lavoro

Questo è un campo meraviglioso per adesso, in cui Giove e il Sole promuovono un miglioramento e il successo in tutto ciò che desiderate. Molti di voi potrebbero ottenere un trasferimento, vincere un concorso, ottenere uno scatto di carriera, una configurazione migliore.

LEONE

Una settimana in cui sarete iperattivi e, a volte, un po’ difficili da seguire. Le nuove configurazioni rendono voi Leone pieni di aspettative e fretta di vedere le cose cambiare intorno a voi. A volte fin troppo su di giri, esagererete anche nel comunicare copiosamente, ma mai senza una ragione.

Amore

Venere amica si vede tutta: vi sentite di nuovo più belli e in forma, e non tralascerete di essere seduttivi. Lo dirà il vostro look più di tutto: molti di voi vorranno essere osservati e riprendersi il glam che è tipico del vostro segno. Le coppie rinnovano le dinamiche, mentre i single saranno letteralmente irresistibili.

Lavoro

Voi Leone avete atteso tanto le condizioni giuste per avere la giusta visibilità, il ruolo più ambito, ed eccovi qui: siete molto padroni della situazione, vi sentite centrati e centrali, per molti di voi iniziano incarichi di maggiore responsabilità e vi sentite gratificati da tutti per come conducete il vostro lavoro e per la vostra carismatica presenza.

VERGINE

Ci voleva proprio Marte in Vergine per accendervi di passione e di tanto calore: dopo anni un po’ complicati, sembrate risvegliarvi e pieni di desiderio. Anche altri pianeti concorrono a farvi sentire meglio e vi regalano nuove prospettive. Sarà però fondamentale dedicarvi al relax e a voi stessi.

Amore

Questo è un campo in cui difficilmente vi proponete, eppure accadrà che sarete così desiderosi di bellezza e comodità che sarete più disponibili del solito, aperti e pronti a valutare nuove opzioni. Molti di voi hanno voglia di recuperare qualcuno dal passato, ma non sarete nostalgici, anzi proverete a essere coinvolgenti. Per le coppie collaudate aumenta il brio e la voglia di un bel viaggio in due.

Lavoro

Finalmente avete capito che si lavora per vivere e non si vive per lavorare: meno stakanovisti del solito, siete pronti anche a fare aperitivo dopo il lavoro o a prendere tutto con dei tempi meno concitati e meno totalizzanti. Situazione lavorativa serena.

BILANCIA

Certamente non è bello avere Saturno e Nettuno in opposizione, e men che meno Giove e il Sole in quadratura, ma nonostante questi aspetti negativi, avete retto tutto con la vostra consueta classe e senza mostrare segni di sofferenza. Proprio per questo, ora dovrete un po’ concedervi una pausa, esplicare il malessere accumulato e aspettare il magico weekend in cui avrete a disposizione, di nuovo, la forza della vostra Venere in trigono!

Amore

Coraggio, sono gli ultimi giorni di fastidio, nel weekend Venere passa in Gemelli e un magnifico trigono del vostro pianeta vi rimette al mondo con amore, dandovi lo spazio per vivere i sentimenti al meglio e compiere evoluzioni molto importanti. Le coppie si concentrano nella ripresa del rapporto, i single ricominciano a essere meno chiusi alle nuove relazioni.

Lavoro

Il cielo, purtroppo, ancora vanta il veto di Saturno e di Nettuno che vi costringono a rivedere molto l’approccio generale da parte vostra. Probabilmente maturerete che dovrete apportare cambiamenti notevoli e rassegnarvi a variare strategia: il consiglio delle stelle è di liberarvi di alcuni elementi che non vi servono e creare collaborazioni più pratiche.

SCORPIONE

Voi Scorpione, questa settimana, sarete alla ricerca di non si capisce bene cosa: un po’ misteriosi, taciturni, ma molto osservatori. Il vostro istinto è sicuramente tornato, ma non sapete ancora come gestirlo in questa fase in cui vi sembra un po’ di dover ricordare come si va sulla bicicletta. Ma niente paura, visto che questo atteggiamento vi renderà semplicemente più affascinanti e, a volte, indecifrabili.

Amore

In amore molte idee non proprio organizzate, per cui sarete seduttivi al massimo, ma non convinti troppo di preferire nessuno in particolare. Mentre le coppie saranno alle prese con nuove esperienze da affrontare in due e, nell’intimità, riscoprono l’intesa.

Lavoro

Ormai il lavoro dovrebbe avere una nota di stabilità maggiore, per cui non vedete l’ora di andare in vacanza: un po’ insofferenti per quello che riguarda gli impegni pratici, con Giove e Sole in magnifico trigono, non fate altro che sognare arcipelaghi lontani, tra le scimmie e i pellicani.

SAGITTARIO

Teneramente distratti da una serie di pensieri, ora che il vostro pianeta Giove è in esaltazione e non più nemico, avete un bombardamento di stimoli che non sapete come smistare. Non sarete molto aiutati dal reparto comunicazione né da quello amore dello zodiaco, poiché a sovraintenderli sono Mercurio e Venere che si dispongono male nel vostro oroscopo, ma nulla vi potrà togliere la voglia di stare bene. Marte in quadratura è fastidioso: non mettetevi a rischio con lo sport o facendo sforzi inutili.

Amore

In questo settore, Venere si pone in opposizione dal fine settimana e comincia un confronto con il partner molto interessante, in cui ci si potrà specchiare rispetto a delle problematiche che da un po’ impediscono al rapporto di crescere e maturare.

Lavoro

Questa settimana potrebbe essere seccante non essere perfettamente al meglio e preparati rispetto alle cose che volete portare a termine: non abbiate fretta e, soprattutto, non è il momento per azzardare.

CAPRICORNO

Voi Capricorno vi muoverete questa settimana in maniera sotterranea, senza troppo volere essere manifesti e programmatici. La posizione di Mercurio vi farà essere spartani e taglienti con le parole, che userete poco ma in maniera assoluta, mentre Venere sparisce dai radar, lasciandovi un po’ vivere per inerzia le condizioni delle vostre relazioni.

Amore

Un po’ di silenzio in questa fase, che risulterà ottima per i single con quel fascino dei lupi solitari, mentre per chi è in coppia la settimana vi suggerirà di eliminare le parole di troppo. Fermo restando che Marte è in trigono dalla Vergine, e che la passione di cui siete capaci è sempre la sorpresa più bella che potete riservare.

Lavoro

Finalmente un po’ di pausa: non tanto perché la volete, ma perché Saturno non vorrà mettervi nelle condizioni di farvi fare troppo. Anche se fremete, il tempo non andrà sfidato, e la maturazione lenta delle cose vi porterà nel tempo a traguardi davvero importanti.

ACQUARIO

Divertentissima settimana per voi Acquario, che vi divertirete a interpretare un po’ dei fascinosi personaggi divertiti e geniali che a volte siete per davvero. Manifesterete una nuova curiosità per tutto ciò che è nuovo, per gli sconosciuti, affascinerete persone insospettabilmente attratte da voi, e sarete i protagonisti dello show, mentre dedicherete del tempo a risolvere qualche piccola antipaticheria burocratica.

Amore

Nel weekend, Venere torna amica carissima dal trigono in Gemelli, e voi non perderete un istante a manifestare la vostra versione estiva, che sembra sempre più contraddittoria che mai con quella invernale, decisamente più glaciale. Il risultato è che sarete irresistibili.

Lavoro

La settimana è di raccolta di consensi ed encomi per il vostro lavoro: molte delle vostre idee verranno prese in esame e troverete sostenitori della vostra realtà immaginaria, che rischia di trasformarsi nel lavoro più bello del mondo per voi.

PESCI

Siete gli unici ad avere un cambio notevole, cari Pesci, poiché la settimana inizierà serena e pacata per voi, con grande morbidezza e accoglienza affettiva, ma il fine settimana rischia di essere pieno di impegni fastidiosi, inviti che preferireste evitare ma ai quali difficilmente potrete sottrarvi, e Venere entrerà in quadratura…

Amore

Venere, che è stata per lungo tempo amica, entra in Gemelli facendovi letteralmente impazzire: in coppia inizieranno delle esigenze chiare, che si innestano sulla comunicazione e sulla maniera di esplicare l’affetto.

Lavoro

Siete stanchissimi, avete bisogno di riposare e di mettervi alle spalle una serie di piccole e fastidiose situazioni e persone di cui farete volentieri a meno. Più sanamente distaccati e più centrati sul vostro di benessere lavorativo.