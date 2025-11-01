Oroscopo della settimana dal 3 al 9 novembre 2025

Una bella settimana, da lunedì 3 novembre 2025, piena di tanti aspetti: con l’altrettanto ricco oroscopo della nostra rubrica astrologica. Una magica luna dà grande attenzione ai segni di Fuoco: Leone, Ariete e Sagittario. E nuova apertura agli Acqua – Cancro, Scorpione e Pesci – che sperimentano nuove possibilità nel lavoro e nell’amore. Più sotto pressione i Terra, con Toro, Vergine e Capricorno sempre pronti a farsi in quattro per trionfare. Gli Aria sembrano essere più ammorbiditi e con meno pensieri, almeno gli Acquario e i Bilancia, ma non i Gemelli, che accusano l’opposizione del loro pianeta.

ARIETE

Per voi Ariete, Mercurio in Sagittario sarà un valido alleato. Migliorate di molto la comunicazione e tornate a dire la vostra su argomenti su cui avevate taciuto. Al lavoro siete più spigliati e pieni di energia, per nuovi incarichi conseguiti da poco e responsabilità che vi fanno star bene. In amore potreste rendervi conto di una passione che c’è da un po’, ma che state focalizzando solo adesso.

TORO

Voi Toro sarete più sollevati dal fatto che Mercurio non è più ostile. E potrete tornare a dialogare e a riprendere la voglia di socialità. Nonostante Marte sia opposto in Scorpione e lasci un retrogusto un po’ amaro su nostalgie e sentimenti, non meglio esplicati. Il vostro oroscopo, in questa settimana dal 3 novembre, consiglia di segnare la data di giorno 5: quando la Luna piena vi farà rendere conto di quanto il vostro sentimento sia solido e sicuro. Migliora la condizione economica.

GEMELLI

Per voi Gemelli puntare su Venere è la strada più sicura per rendervi felici. Il vostro pianeta preferito, Mercurio, è totalmente ostile in opposizione dal Sagittario e sarete nervosi. Stato d’animo rincarato dalla Luna piena, e ripreso dagli alti e bassi di Urano. Non esagerate con le parole e non dite più di quanto va detto: le possibilità in questo momento sono tantissime. Siate furbi nel giocarle bene.

CANCRO

Un momento d’oro per voi Cancro, che state vivendo un’autunno fantastico che aggiusta le cose e vi propone novità da tutti i punti di vista. Il cielo costruisce, con il sostegno di Saturno e Nettuno e Giove che ruota nei vostri gradi, rendendo il lavoro magnifico. Mentre, nella vita personale, seppure Venere non sia del tutto serena con voi, conquistate un sogno d’amore con una dolcissima Luna. Mentre il Sole vi regala tutta la sua energia, dal trigono amico dello Scorpione.

LEONE

Un cielo che migliora moltissimo per voi Leone: vi avvantaggiate di Mercurio, che finalmente migliora la comunicazione. E sembra che tutto sia finalmente tornato a posto. Nel cielo si disegnano altri meccanismi che vi portano a sentire le possibilità come probabili, se non reali, e state ricominciando di nuovo a sognare. Venere vi rende un po’ inquieti e molti di voi vorrebbero ritrovare qualche altro stimolo.

VERGINE

Periodo molto importante per voi Vergine, pieni di decisioni da prendere e questioni burocratiche e amministrative da seguire. Il vostro cielo è decisamente preso da un flusso che determinerà, con le operazioni di questa settimana dal 3 novembre, il futuro di voi Vergine: l’oroscopo consiglia di agire con grande attenzione. Sarà naturale avvertire un po’ d’ansia, ma nulla che riguardi la riuscita finale del tutto. Osate, quindi, cambiare tutto ciò che potete per ottenere il meglio. L’amore, del resto, è davanti ai vostri occhi.

BILANCIA

Dopo tanto tempo, per voi Bilancia, il cielo è finalmente sgombro e sembra far tornare il sereno. Solo Giove vi incalza e vi costringe a correre dietro a tantissime possibilità, che è il caso di cogliere al volo, senza tergiversare. Sembrate aver trovato strade e possibilità nuove, che segneranno l’inizio di miglioramenti generali della realtà intorno a voi. In amore, Venere è sì dolcissima nei vostri gradi, ma vuole di più. E non si accontenterà delle briciole.

SCORPIONE

L’oroscopo si tinge di tinte forti, intense e passionali per voi Scorpione, in questa settimana dal 3 novembre, che è l’ultima di permanenza del vostro adorato Marte. Che vi ha fatto spingere sulla tavoletta dell’acceleratore e a non comportarvi in maniera convenzionale. Mentre i colpi segnati al lavoro sono davvero importanti, non riuscite a fare a meno di essere attratti da una persona in particolare. Giorno 5 la Luna disegnerà la cornice adatta per fare scoccare finalmente un amore. Ed ecco che il cielo si tinge di leggerezza e dolcezza, lasciando il campo a una Venere sempre più vicina.

SAGITTARIO

Il vostro cielo si fa intensissimo da quando è arrivato Mercurio in Sagittario. Nulla sembra potervi fermare e voi non perderete un istante a muovervi. E a volere partire, coinvolgendo anche la famiglia. Solo la Luna sarà per voi contrastante, e coglierà un attimo di nervosismo per riuscire a capire cosa serve al completamento dei vostri progetti. La stessa Luna, però, non vi faciliterà giovedì e venerdì. Sfruttate quindi la possibilità di fuga che l’istinto del vostro segno vi regala. In amore, più sicuri e costanti.

CAPRICORNO

Ottimo cielo per voi Capricorno, tranne per la Luna del fine settimana, che sembra essere un po’ urticante per i sentimenti. Durante la settimana, però, Marte pieno di passione giocherà un ruolo essenziale al lavoro e nella complicata scacchiera in cui vi muovete. Il cielo sembra davvero darvi un ampio spazio di manovra. Rimane solo il problema che, spesso, siete avari di manifestazioni sentimentali e vi potrete sentire un po’ fuori contesto nelle dinamiche affettive. Forse dovreste esplicare di più i vostri sentimenti.

ACQUARIO

Molto piacevoli le condizioni dell’amore per vo, con la bella Venere ancora in trigono, che sembra accendere passioni e determinare volontà amorevoli. Il che vi renderà molto più morbidi e disponibili, anche meravigliando gli altri intorno a voi e regalandovi una certa dose di serenità. Mentre il lavoro e i progetti creativi vanno avanti, lasciando di stucco gli altri, vi renderete più liberi e pronti a diversivi davvero piacevoli. Le vostre abitudini stanno per cambiare e, per voi, la Luna sarà una magia chiarificatrice.

PESCI

Mentre Mercurio fa di tutto per rendere la comunicazione un campo minato, voi Pesci siete baciati dal chiarore lunare. Che sembra farvi vivere delle emozioni meravigliose in amore, dove avete ritrovato motivazione e sentimento. Il lavoro potrebbe essere movimentato da incomprensioni e scelte che non sempre vi danno lo spazio adatto ad agire come vorreste. Il cielo non fa altro che regalarvi occasioni, ma non sempre potrete coglierle per adesso. C’è, fortunatamente, tantissima carne al fuoco.