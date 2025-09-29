Settimana di cerniera per l’autunno: si chiude settembre, con questo lunedì 29, e si apre ottobre; ma cosa ne pensa l’oroscopo? Scopriamo con le previsioni astrologiche, segno per segno.

ARIETE

Inizia una settimana con ben tre pianeti da tenere in considerazione per voi Ariete. Mercurio entra in opposizione e vi mette in difficoltà con dei dialoghi non sempre fluidi. Anche se la condizione non è favorevole, dovrete contenere la voglia di mandare al diavolo alcune persone. Venere, invece, vi esorta a ingentilirvi, anche se non vedrete subito i risultati e l’amore sembra un campo di battaglia. A volte, con un po’ di distanza… Saturno, infine, vi fa essere severi al lavoro, dove vi sentite rallentati dall’inefficienza altrui. Portate pazienza.

TORO

Sono due i pianeti che sembrano allibrare l’oroscopo di voi Toro, in questa settimana in cui il turbolento Marte, dalla sua fastidiosa opposizione, tenterà di destabilizzare un po’ le certezze. Con un sottile nervosismo di fondo, che sembra farvi vacillare, soprattutto nella coppia, dove sentite una certa belligeranza che non verrà sedata dalla sola passione. Giove, di contro, tende a controbilanciare la faccenda e a farvi vedere sempre il bello delle cose, con ottimismo e possibilità di sviluppo.

GEMELLI

Saranno molti i pianeti coinvolti in questa settimana nel cielo di voi Gemelli: un magico trittico Urano, Nettuno e Plutone sembra operare una vera e propria rivoluzione, e spazzare via sospesi, incomprensioni e molte cose che sembravano incomprensibili e poco coerenti. Un vero e proprio cambiamento epocale che, per l’oroscopo, scandirà la vostra settimana in maniera molto programmatica, anche convincendovi a operare senza tenere conto di diplomazie inutili e di passaggi formali che non vi servono. Anche perché Mercurio, dal suo trigono in Bilancia, vi sostiene non poco. Solo Venere latita, e rende l’amore un campo ancora molto incerto.

CANCRO

Per voi Cancro è Giove a essere imperante nel vostro cielo. Il pianeta pretende sintesi mentale e vuole imporvi di processare, velocemente, tutte le dinamiche di una condizione generale in cui vi siete sentiti poco compresi. Mentre l’avventato Marte, dal suo trigono in Scorpione, vi sollecita e sobilla, a volte con calore e passione, a inseguire sentimenti e pulsioni. Un po’ di confusione, insomma, ma un procedere decisamente autentico e all’insegna dei sentimenti veri che, alla fine, sono sempre il vostro obbiettivo.

LEONE

Molto importante questa settimana, che inizia lunedì 29 settembre con la Luna in Capricorno e segna un importantissimo passaggio per voi verso la concretizzazione di idee e progetti. Mentre a metà settimana, quando la Luna sarà in Acquario, avrete voglia di maggiore socialità e di una più ampia visione affettiva delle cose. Anche al lavoro sembrate trovare interlocuzioni e climi differenti, che vi piacciono e vi fanno sentire a vostro agio. Sarà, però, una settimana piena di imprevisti, che iniziano proprio da lunedì mattina. Beh, è decisamente la Luna a imperare nel vostro oroscopo, questa settimana, per voi!

VERGINE

Parte benissimo questa settimana per voi Vergine, poiché inizia con un trigono magnifico della Luna in Capricorno, che segna un risveglio più netto martedì: quando farà comunella con Venere, risvegliando sentimenti ed emozioni. Arrivano, intanto, buone notizie al lavoro e dei via libera che tanto desideravate per iniziare altri progetti. Migliorano anche le finanze e si concentrano i sentimenti. Trovate maggiore spazio per vivere la coppia e vi sentirete di difendere più efficacemente la vostra privacy.

BILANCIA

Sarà una settimana che inizia, questo 29 settembre, come il classico orribile lunedì di lavoro in cui dovrete, voi Bilancia, fare appello a tutta la vostra diplomazia e ottimismo per risolvere alcune questioni di odiose procedure. Migliora moltissimo da mercoledì, quando la Luna in Acquario di trigono riuscirà a farvi stare bene e a trovare accordi e soluzioni. Un nuovo orizzonte sembra prepararsi, intanto, e probabilmente alcuni di voi stanno organizzando un exploit importante per riprendere smalto. Il lavoro vi divora, ma lo spazio per i sentimenti reclama il suo tributo.

SCORPIONE

Settimana che inizia bene per voi Scorpione: la Luna splendida e fortissima di questa settimana tende a fare venire fuori la parte migliore di voi, comunicando con molto garbo. Mentre una certa tensione la potrete avvertire da mercoledì, quando la Luna quadrerà dall’Acquario, facendovi riflettere su scelte ponderate o meno e sulle loro conseguenze. In amore, Venere vi dà coraggio e Giove vi strizza l’occhio: ambire, quindi, a una maggiore concretezza nei rapporti sarà semplice, e anche lecito.

SAGITTARIO

Settimana che inizia, per voi Sagittario, con qualche spesa e qualcosa da affrontare a livello pratico, ma che promette, da mercoledì, piacevoli sviluppi. I quali sembrano interessare proprio voi e il vostro modo di intendere e vivere i rapporti sociali, dove vi volete muovere con maggiore entusiasmo. Vi sentirete curiosi delle novità e delle sfaccettature interessanti dell’avere a che fare con amici e colleghi di lavoro. Mentre, in amore, Venere sembra ancora volere rimandare gli sviluppi della situazione sentimentale a tempi migliori.

CAPRICORNO

Un po’ protagonisti di questa prima parte della settima, che vede voi Capricorno essere più in pace con voi stessi da un punto di vista pratico e lavorativo. Senza troppo starci a pensare, troverete molto piacevole lasciarvi andare ai sentimenti e alle emozioni: con il partner, del resto, avete accettato una serie di piccole diversità che non sembrano più avere il potere di nutrire in voi dubbi o incertezze. Mentre risulterete più tattici e geniali nel mettere a punto strategie interessanti e intuitive, che vi portano a trasformare le cose in maniera vantaggiosa.

ACQUARIO

La settimana, per voi Acquario, inizia in maniera molto seria e concentrata. Forse dovrete rispettare delle scadenze e darvi dei tempi davvero necessari per portare a termine tutto. Ma nel cuore della settimana, la Luna farà capolino nei vostri gradi e l’oroscopo prevede un bisogno di sentimenti e tanta attenzione emotiva. L’amore vi salta addosso e svela passione e sentimento, mentre al lavoro estro e creatività sembrano imperanti e pieni di energie, che vi portano a costruire qualcosa di nuovo. Sempre più impegnati nei vostri ruoli, è una settimana piena di successi e assensi.

PESCI

Per voi Pesci, in questo lunedì 29 settembre, inizia una settimana piena di cose da fare, questioni da risolvere, progetti da mettere a punto. Ci saranno anche scadenze da rispettare e obbiettivi da raggiungere ma, dentro di voi, siete convinti di non avere il team giusto per farlo. Rifletterete molto, quindi, su cosa o chi cambiare per far meglio funzionare le cose: decisioni a volte non semplici ma necessarie, mentre la vivacità delle idee e la convinzione dei rapporti fa capolino nel fine settimana. Quando la Luna sarà nei vostri gradi e vi allieterà non poco, anche sentimentalmente. Sembra che sia proprio il weekend a darvi vigoria.