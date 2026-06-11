Cinque isolati, nel quartiere Sante Croci di Niscemi, sono usciti dalla fascia di interdizione che era stata stabilita a causa della frana di gennaio. I residenti del rione della cittadina in provincia di Caltanissetta, quindi, potranno ritornare nelle loro abitazioni.

Cinque isolati non più interdetti dopo la frana di Niscemi

La decisione è stata presa sulla base del quarto rapporto redatto dall’Università di Firenze, per conto della protezione civile nazionale, e dall’istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente. I cinque isolati non più interdetti dopo la frana di Niscemi ricadono infatti «al di fuori della distanza di arretramento ricalcolata e in area stabile».

Le novità dopo l’elaborazione dei dati

«L’analisi multi-temporale condotta mediante l’elaborazione con tecnica Sbas dei dati Sentinel-1 e Cosmo-SkyMed (aggiornati a maggio 2026) conferma che il centro abitato di Niscemi è caratterizzato da una condizione di sostanziale stabilità generale». Così è riportato nella relazione pubblicata. Viene invece mantenuta «in via precauzionale» l’attuale perimetrazione nella zona a sud-est del quartiere Sante Croci. «In virtù dei persistenti segnali deformativi millimetrici registrati dai dati interferometrici», è indicato.