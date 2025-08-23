Oroscopo settimanale dal 25 al 31 agosto 2025

ARIETE

Questa settimana, voi Ariete, sarete impegnati in qualcosa di nuovo, che avrà il sapore della sfida. Con Marte così piazzato in opposizione, sarete bramosi di sapere cosa ne pensano gli altri di voi, qual è la vostra affermazione carrieristica e professionale e quanto il vostro carisma influisce realmente. Questa condizione vi spingerà a manifestare anche nel look una serie di ricercatezze e cambi, che saranno significativi. In amore è un po’ simile: vorrete sapere dal partner cosa veramente prova, ma anche quanto siete importanti; per i single è cominciata una fase molto più severa in termini di ricerca affettiva.

TORO

Il cielo di voi Toro è dolce e appassionato, più morbido e decisamente più nelle vostre mani. Vi avrà fatto sicuramente piacere sentirvi coinvolti ultimamente da amori, amici e affetto: il vostro animo sembra reagire molto bene alle sollecitazioni sociali, insomma, ma a volte vi sentite stanchi e poco inclini a prendere proprio tutto ciò che la vita vi porge, perché avete bisogno di riposo. Dopo sette anni di Urano è comprensibile, ma non distogliete l’attenzione dagli affetti che vi chiedono presenza: ora che vi sentite anche meglio preparati ad affrontare il lavoro con strumenti e mezzi del tutto nuovi, che varieranno di molto le condizioni in cui vi muoverete.

GEMELLI

Questa settimana, per voi Gemelli, inizieranno le quadrature del passaggio del Sole in Vergine, e ne sentirete tutto il peso: la quadratura vi obbligherà a fare i conti in ambito lavorativo e carrieristico, e non vi concederà tregua per le decisioni da prendere e gli obbiettivi da raggiungere: è la solita fase dell’anno in cui dovrete atterrare nella realtà e valutare come avete operato e cosa raccogliere, di frutti che sembrano preziosi ma non certamente scontati. In amore, la vostra vita è sempre un po’ alla ricerca di collocazione, per i trascorsi a cui dare significati diversi e nuovi assetti che potrebbero dare il via a nuovi sentimenti. Anche chi è in coppia avrà bisogno di sentirsi un po’ single…

CANCRO

Cari Cancro, questa settimana è un po’ un toccasana per molti di voi, che dovranno necessariamente rallentare e fermarsi a pensare a una serie di impostazioni affettive – e non – della propria vita, scegliendo con cura le priorità da dare a cose e persone. Una piccola pausa, un viaggio, un ritorno a casa, un rientro: eccovi pronti, dunque, a godere di questa piccola finestra mentale, che vi farà finalmente dialogare davvero con voi stessi e il partner. Scoprirete con sorpresa che le cose erano più difficili da affrontare nella vostra mente e nel vostro inconscio che non nella realtà, che invece sarà più serena e fluida, facendovi accettare anche uno stato di cose affettivo che vi si chiarirà non poco. Alcuni di voi potrebbero anche maturare qualche progetto carrieristico, che potrà risultare evolutivo e gratificante in prospettiva.

LEONE

Cari Leone, il Sole questa settimana vi abbandona per scivolare in Vergine, ponendo fine alla vostra stagione zodiacale e dandovi delle conferme notevoli di quanto importante è stata la sua azione energetica e rinvigorente. Da giorno 24, un nuovo piano d’assetto per il vostro astro vi porterà a concretizzare le cose in maniera molto – ma molto – solida e oggettiva. Ripartono dinamiche familiari che sembravano essere state messe a durissima prova, ma avete riscoperto l’importanza degli affetti familiari. Le condizioni generali in amore sembrano essersi finalmente riavviate e rese solide come non mai: adesso vedrete gli sviluppi tanto attesi. Al lavoro aspettatevi grandi cambiamenti, che sembrano mettere in luce il vostro coraggio e la vostra fermezza, e riconosciuto il vostro valore: prendetevelo tutto!

VERGINE

Date il benvenuto alla vostra stagione zodiacale, che dal 23 di agosto sembrerà benedetta da un nuovo influsso importantissimo, che segnerà il vostro vero nuovo inizio. Le scosse uraniane vi faranno prendere delle decisioni fulminee e inaspettate, piene di grande possenza e che getteranno le basi per un nuovo andazzo di cui avete fortemente voglia. Il cielo astrologico ha per voi in serbo tante nuove sorprese, e un inizio sentimentale nuovo, a cui bisognerà semplicemente lasciarsi andare, avendo fiducia nella vostra rinascita amorosa. Il lavoro sarà un campo in cui potrete intervenire in maniera molto più pronta e ferma, riprendendo in mano una serie di situazioni che non sarete disposti a lasciare più al caso o al beneficio del dubbio.

BILANCIA

Ecco arrivata la prima settimana di azione vera e propria, dopo tanto meditare: ed ecco voi Bilancia prendere in mano la situazione, semplicemente applicando le scelte che avete fatto, dicendo arrivederci a una serie di collaborazioni, cose e persone che non avete più voluto ritrovarvi al ritorno dalle ferie nei vostri affari. Ora alcuni di voi saranno frementi e cercheranno in maniera del tutto nuova di riuscire a compiere una serie di balzi in avanti, varando nuove forme di collaborazione e gestendo al meglio le interazioni che, da adesso, dovranno darvi risultati immediati e non così possibilisti come vengono proposti. In amore non avete voglia di mollare la presa, ma non dimenticherete che questa estate vi ha messo davanti dei limiti che non potrete certamente ignorare: occorrerà essere onesti prima di tutto con voi stessi, al fine di migliorare la relazione, scaricandola di aspettative poco felici.

SCORPIONE

Potreste rischiare, cari Scorpione, dopo una fase in cui gli investimenti affettivi sono stati coraggiosi e saggi, di ritrovarvi a nutrire forse un po’ troppe aspettative nei confronti del partner, come se nelle coppie fosse finita, col periodo vacanziero, pure la magia; e, se siete single, con l’orrendo dubbio di avere sbagliato persona. Non siate troppo estremi nelle cose e cercate di declinare sul momento l’analisi del tutto, rendendovi conto che non sempre le cose hanno un regime costante che vi possa garantire sicurezza. È solo un basso, rispetto a tanti importanti alti che avete avuto finora: siate sereni, dunque, e concentratevi sul lavoro, dov’è richiesta di nuovo maggiore attenzione. Non pensate di ripiombare in una noiosa routine, poiché le condizioni generali vi sorprenderanno positivamente.

SAGITTARIO

Voi Sagittario ritrovate questa settimana molta forza, convinzione e quel tipo di volitività che non vi fa temere di essere un po’ contro tendenza rispetto alle vicissitudini generali del momento e della coppia. Animati da un forte volontà assertiva, adesso che avete ripreso le forze, sarete capaci di incidere sul vostro quotidiano in maniera molto importante. Desidererete dire la vostra sul lavoro, a scapito anche degli interessi personali, e mostrare al partner maggiore schiettezza, manifestando la convinzione che volete altro o che non sempre vi sentiti obbligati a dire si. È un risveglio di fine estate che vi sta molto corroborando e mettendovi nelle condizioni di fare di più per voi stessi, rivendicando la natura del vostro carattere.

CAPRICORNO

Ottimo, per voi Capricorno, il passaggio dei pianeti che vi permette di stabilire dei forti trigoni: vi corroborano e vi danno un’insolita energia adattativa, rendendovi pronti a smistare in altre soluzioni le vostre problematiche e a fronteggiare le curve degli accadimenti, che in questo momento potrebbero avvicendarsi sul vostro cammino. Al lavoro avrete un approccio davvero nuovo e pieno di grandi idee, che vi aiuteranno a glissare i problemi e le discussioni con estrema facilità. Mentre, in amore, potreste rivelare una parte di voi molto propensa a cambiare i presupposti del vostro rapporto, mettendovi nelle condizioni di accettare che la realtà affettiva è anche migliore dei vostri preconcetti. Avrete anche modo di riflettere su errori di valutazione, che hanno solo ritardato delle scelte liberatorie: perché, si sa, voi Capricorno siete sempre legati al passato, ma adesso siete pronti a vivere il presente!

ACQUARIO

Cari Acquario, dopo aver fatto il pieno di soddisfazioni affettive, eccovi pronti a gestire la vostra vita al meglio e a rendervi conto che le vostre prospettive sono nettamente cambiate. Forse un po’ di diffidenza e di caos sembrano aleggiare sul vostro lavoro, ma è una vostra sensazione poiché, anche se non sono ancora chiari i fini o non vedete le prospettive, tutto intorno a voi sta mutando per darvi maggiore concretezza e soddisfazione. Non siate dubbiosi e fatevi apprezzare per le vostre qualità assolutamente gradevoli, come l’estro e il vostro gusto inconfondibile. Intanto, in amore, si sono consolidate delle certezze, e dovrete anche arrendervi al fatto che siete sempre al centro dell’attenzione per qualcuno, anche se non capite il senso totalitario di cui siete investiti… Si chiama amore e non ha bisogno di un perché!

PESCI

Le opposizioni stagionali di questo periodo, dal segno della Vergine, costringono voi Pesci a essere sempre più attenti a tutto ciò che sembra oscillante e poco centrato: troverete, infatti, un po’ contraddittorio questo periodo pieno di alti e bassi emozionali, che vi turba non poco. Il vostro cielo è decisamente meno lineare ma, avendo vissuto un’estate idilliaca, non dovrete fare altro che riprendervi il tono autoritario che sarà inevitabile al lavoro, visto che i vari imprevisti lasciano delle posizioni scoperte e, forse, molti di voi dovranno sopperire ai bisogni aziendali. In amore dovrete essere di nuovo comprensivi e pieni di fiducia: non saprete dire di no, ma evitate di ripiombare nelle solite routine che non vi appartengono.