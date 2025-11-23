La settimana a partire dal 24 novembre si apre con la stagione del Sagittario e, sotto l’egida dei segni di fuoco, l’oroscopo segnala una gran voglia di dinamismo, forza, passione, viaggi e novità. Baldanzoso e positivo, l’istintivo Sagittario colora la settimana dei dodici segni zodiacali. In particolare di Ariete e Leone, ma anche di Bilancia e Acquario.

Ariete

La settimana, per voi, non potrebbe iniziare meglio: con Sole e Luna in Sagittario, che illuminano il vostro cielo. Trigoni di fuoco che generano un grande sostegno e un invigorirsi del vostro segno zodiacale. Vi sentirete forti, abili e con un certo ritorno alla vitalità, che vi veste di giovinezza, entusiasmo e grande positività. Rimane chiaro il senso del cambiamento, anche se in mezzo a tanti stress. E a situazioni che sembravano più complicate, ma che adesso diventano via via più vivibili. Famiglia e amore in miglioramento, carriera al top!

Toro

Cari Toro, il Sole non è più in Scorpione e in opposizione: non ci sono, dunque, più lotte da condurre e nessuna ragione da far valere più delle altre. Non servirà lottare affinché le vostre parole vengano ascoltate da chi amate e non dovete più dimostrare nulla. Il Sole viene a dirvi che la guerra è finita e che, per quest’anno, avete resistito per l’ultima volta all’uragano che più volte minacciava di divellere tutto. Da questa settimana a partire dal 24 novembre, che inizia con una Luna splendida, l’oroscopo vi rassicura: potete di nuovo cominciare ad amare e sentirvi padroni del vostro tempo.

Gemelli

Inizia l’opposizione stagionale del Sole per voi Gemelli. E, come al solito, questa configurazione vi porta a misurarvi con tutto e con il partner in special modo. Ma anche con l’impatto di voi stessi sugli altri, di quanto vi siete esposti e quanto potete risultare vincenti oppure no. Dopo l’entrata di Urano, che ha segnato cambiamenti davvero importantissimi, ecco che inizia il processo di analisi e misurazione di come va veramente la vostra vita. Un’analisi dello stato attuale delle cose. Mercurio, il vostro pianeta, è in opposizione e non vi farà subito mettere a fuoco i nodi centrali, perdendosi in mille sperequazioni. In amore, quanto meno, siate un po’ più centrati.

Cancro

Cosa accade mai a voi Cancro questa settimana? Gli affetti erano problematici e sono, invece, diventati il vostro punto di forza. In famiglia c’erano delle distanze, adesso del tutto colmate. In amore, con il partner, avete finalmente raggiunto un punto di incontro. E il lavoro, che sembrava un incubo, ora promette di diventare il vostro fiore all’occhiello! Tutto, in questa settimana a partire dal 24 novembre, sembra andare con ordine e l’oroscopo promette momenti davvero felici. Ma non senza qualche nostalgia del passato. Questa settimana in particolare, sarete molto in empatia con un amico o una persona che vorreste vedere felice.

Leone

Ecco l’inizio di una settimana magnifica per voi: romantica e sensuale, piena di grande affermazione in termini lavorativi e ricca di soddisfazioni che vengono anche dai figli o dalla famiglia. Il vostro cielo inizia una parabola ascendente, che magnifica soprattutto la vostra passione e la voglia di essere felici e determinati. Spesso non rinuncerete a essere fin troppo attenti e a supervisionare tutto, creando magari intorno a voi una certa aurea di soggezione. Ma, si sa, nello zodiaco siete regali per natura.

Vergine

Per voi Vergine, dal 24 novembre inizia una settimana iperattiva: l’oroscopo prevede moltissime cose da fare. Dalla famiglia ai parenti anziani, dalla gestione logistica agli impegni di lavoro, che vi vogliono più presenti. Il vostro cielo è alquanto stressato, ma felice. Felice che la vostra vita accada e che si siano avviate tante dinamiche che speravate prendessero il via. Il vostro sentimento è decisamente più ampio del previsto e, nonostante tutto, Venere allieta il vostro cuore con sussulti davvero forti e trascinanti. Sorprese positive in amore, che sembra avviarsi verso qualcosa di costruttivo. Probabilmente, con il partner, dovrete scegliere se investire in qualcosa di immobiliare, in un senso o in un altro.

Bilancia

Per voi Bilancia migliora tantissimo la comunicazione e vi assicura patti chiari e alleanze che avete fortemente cercato. Adesso non vi resta che scegliere una serie di opzioni che volete percorrere e dirigere tutto con ritrovata armonia, nell’ambiente di lavoro e sociale. Non commettete, però, l’errore di dare la disponibilità delle persone per scontata, poiché avrete a che fare con una Luna molto emotiva questa settimana. Che potrebbe fare venire fuori le emozioni più recondite di chi vi sta intorno. Anche in amore occorre gratificare maggiormente il partner.

Scorpione

Per voi Scorpione la settimana è davvero bella e gratificante. Anche se perdete le energie del Sole e va via anche la Luna, c’è Mercurio. Appena tornato indietro nei vostri gradi, a fare compagnia a Venere che vi allieta in amore. E in più godete della protezione di Giove, che sembra darvi scudo, preparazione, coraggio e fortuna. Che arriva in amore, ma anche economicamente: la protezione del Sole fa terminare l’emorragia economica che Marte ha scatenato in maniera imprevista. Le prospettive sono luminose e chiare, ora non sembrate avere paura del futuro che si prospetta vantaggioso.

Sagittario

Voi Sagittario, siete i protagonisti dello zodiaco questa settimana! La potenza del Sole si presenta rinvigorente e accende la vostra stagione, che sembra portare tanto. E togliervi d’impiccio dalle ire del focoso Marte, che vi rende impazienti e precipitosi. Il peso del Sole sarà equilibratore e vi darà la forze necessarie per affrontare tutto in maniera cosciente e solida. Vi sentirete molto più dinamici e pieni di vitalità. E la vostra vita attraccherà a un nuovo stato di coscienza: pieno di grandi evoluzioni, che inaugurano una svolta importantissima e alcune scelte per la vita.

Capricorno

Per voi Capricorno si apre una periodo davvero interessante. Anche se avrete la strana sensazione che qualcuno o qualcosa possa rappresentare un pericolo o scavalcarvi nel lavoro o nella vita. Ma è solo l’esigenza di chiarezza, in questo momento così particolare e delicato, in cui bolle talmente tanto in pentola che non avete affatto voglia di tralasciare nulla. Ma ciò non deve caricare i vostri pensieri di pesantezza: anzi, dev’essere un periodo di raccolta d’informazioni e di cognizione intorno a voi. Intanto l’amore c’è e tende a farvi distrarre in maniera molto creativa…

Acquario

Il Sole, nell’amico Sagittario, tira fuori da voi Acquario una delle parti più belle del vostro segno: il senso amicale. E la vostra voglia di giocare e rendere tutto divertente e bello intorno a voi. Il vostro cielo accusa degli entusiasmi nuovi e costruttivi, mentre il vostro essere un po’ restii in amore, data la quadratura di Venere in Scorpione, ancora tiene a freno gli slanci affettivi. Ma c’è un ammorbidimento generale del vostro carattere, che si appresta a vivere il periodo prefestivo in maniera più serena e discorsiva. E con delle novità, quest’anno, che vi renderanno meno rigidi del solito.

Pesci

Per voi Pesci inizia un periodo di quadratura al vostro segno zodiacale: Sole, Marte e la Luna inaugurano una settimana in cui i sentimenti saranno difficili da controllare. E alcuni di voi si potrebbero sentire attratti da qualcosa di inusuale, di strano. Il cielo sembra darvi tantissimo, ma dovrete anche scegliere se rimanere stabili o lasciarvi un po’ perdere nella corrente. A lavoro, invece, sarà molto diverso, visto che i poderosi Saturno e Nettuno vogliono stabilmente farvi conquistare dei traguardi professionali importanti.