Oroscopo della settimana dal 22 al 28 settembre 2025

ARIETE

Con Saturno fuori gioco, voi Ariete siete in balia di Nettuno, che vuole farvi ritrovare contatti ed empatia con altre persone. E innamorarvi, se siete single, impiegando i vostri sentimenti in maniera totale e intensa. C’è voglia di passione insomma, di sentimento, di investire nella coppia e nella costruzione di una vita sentimentale. Anche al lavoro volete di più, un di più fatto però di attenta programmazione. Ma non vi sentite ancora di attaccare, vi serve tempo e l’assenza di Saturno, anche in questo caso, contribuisce a rendervi più leggeri e smarcati dal lavoro. Un campo in cui avete già dato abbastanza: riprendete una sana socialità.

TORO

Molto più a vostro agio in generale, voi Toro iniziate questa settimana con una voglia di riscoprire valori, significati e benessere generale. In amore siete molto più concentrati sull’essenza del sentimento, e non sulle meccanicità della coppia, che volete ravvivare facendola uscire dalla solita routine di cose da fare insieme. Anche nei confronti della famiglia volete riscoprire il senso dell’unione, e non sentire solo il peso delle responsabilità. Mentre al lavoro Saturno gioca a vostro favore, facendo sì che, cambiando tattica, potrete ottenere dei volumi di efficacia completamente diversi e più significativi. Se gestirete bene le cose, anche il ritorno economico sarà grande.



GEMELLI

Con Mercurio e Venere di nuovo amici, voi Gemelli non dovete fare altro che procedere verso le nuove prospettive e lasciarvi sperimentare in nuove direzioni. Gli astri sono favorevolissimi alle novità a partire da questa settimana e, avendo come acceleratore solo l’elettrico Urano nei vostri gradi, spingerete un po’ su tutto. L’unica cosa a cui dovrete fare attenzione è non fissarvi troppo su qualcosa, che non risulta subito convincente, e scartare velocemente le altre opzioni. In amore, soprattutto, evitate di dare troppo spazio a chi non sembra solido, e al lavoro provate a concentrare voi stessi verso un’unica nuova proposta, non creando così dispersione o equivoci.

CANCRO

Sarà una settimana un po’ emotiva per voi Cancro, che iniziate con Mercurio e Venere in quadratura dalla Bilancia. Ed è proprio il significato dei due pianeti combinati insieme che si farà subito evidente: compiere un’analisi sul rapporto di coppia o nella vita sentimentale, che ha bisogno di espressione altra, di comunicazione più chiara e rassicurante. Anche al lavoro sarete più disposti ad accettare critiche e a rivedere alcune procedure importanti, che determineranno una serie di certezze in più e vi permetteranno di imparare dagli errori procedurali. In generale, troverete sempre chi vi ascolterà, in questa settimana più dedicata al vostro interiore.

LEONE

Vi sentite finalmente visti, cari Leone? Visti nella vostra bellezza interiore, professionale e finalmente padroni della scena della vostra vita, come desideravate? Questa sensazione è ciò che le stelle vi rimandano, un po’ più carichi e finalmente consapevoli che sulla vostra vita non incombono nere nubi o imprevisti inaspettati. In amore sentite il bisogno di esprimervi, di esternare amorevolezza, dolcezza e tutta la vostra ispirazione affettiva che si rende manifesta e non austera. Mentre al lavoro riuscite a comunicare anche più emotivamente, coinvolgendo colleghi e referenti con cui si intrecciano rapporti migliori.

VERGINE

L’amore si fa concreto, pieno di fiducia e si proietta sulla solidità per voi Vergine, che vivrete nei primi giorni della settimana delle piccole scosse di assestamento, determinando una tensione che sarà la cartina di tornasole che segna la validità e la concretezza del rapporto. Anche Mercurio è più leggero adesso, e i pensieri si fanno più semplici: voi manifestate una volontà semplificatoria, che vi aiuta a dirigere meglio il lavoro e gli impegni, sempre più consapevoli che devono essere meno invasivi nella vostra vita e lasciarvi lo spazio giusto per amare come vorreste. Una leggera tendenza a somatizzare la tensione potrebbe verificarsi a livello cutaneo in questi giorni.

BILANCIA

Finalmente vi si vede sorridenti e più pacificati. L’arrivo della bella Venere in Bilancia fa la differenza, eccome: complice anche Mercurio, adesso aprite una settimana diversa con uno spirito più allegro e pieno di speranza. In amore, con il vostro pianeta Venere nel segno, proverete a stupire il partner e a ricevere a vostra volta sorprese molto piacevoli, con ritrovato entusiasmo e nuovi accordi con il partner. Diplomazia e una buona dose di fortuna si mescolano, dandovi modo di prendere accordi in maniera piacevole e la migliore chance possibile in termini di contrattazioni.

SCORPIONE

Questa settimana vi muovete con un notevole intuito, dando l’aria che il prototipo di Scorpione di sempre è redivivo. Confusi ma molto acuti, un po’ immersi nei vostri pensieri, siete tesi e protesi verso un nuovo amore che subisce il vostro fascino misterioso e rinverdisce il gioco di seduzione nelle coppie già collaudate. A lavoro potrete essere più audaci e fare delle scelte più ardite, maggiormente sperimentali e avventurarvi in campi o varianti sul tema che pochi come voi riescono a valutare nella loro potenzialità. Tenderete a stupire inconsapevolmente e a riprendere la cura per il vostro benessere fisico, facendo sport in squadra.

SAGITTARIO

Questa settimana, per voi Sagittario, è tutto un gioco di squadra molto piacevole e coinvolgente a cominciare dall’amore, che sembra aver ritrovato complicità, ma soprattutto apporto costante del partner, con cui amerete condividere tutto con ottimismo e grande affiatamento. Coinvolgerete e sarete coinvolti dal partner e dagli amici in un turbinio di mondanità un po’ tralasciate, e proverete a gestire meglio le occasioni sociali in maniera serena e senza ansia da prestazione. Intanto, al lavoro, dovrete cercare di essere molto più attenti nelle scelte e a dare priorità alle cose veramente importanti, poiché sul tavolo delle tentazioni ci sono molte proposte interessanti, ma non sempre valide.

CAPRICORNO

Mentre Mercurio e Venere sembrano spingervi verso ambizioni varie, voi Capricorno date stranamente la priorità ai sentimenti e alle emozioni: sarà perché siete un segno che ama di più quando sente la paura della perdita e vi infervorate maggiormente. Sarete disponibili nonostante diversità e incomprensioni, cercherete di fare il meglio possibile per avvicinarvi e sentirvi accanto alla persona che amate. Per i single è una settimana di grandi conquiste, e grandi soddisfazioni. Al lavoro sarà richiesta una certa impostazione della figura professionale, visto che alcuni elementi possono essere cambiati e dovrete dare l’immagine di una guida carismatica o manifestare competenza e perizia.

ACQUARIO

Una settimana di grande ispirazione creativa per voi Acquario, che state vivendo un momento davvero intenso, con questi trigoni in arrivo dalla Bilancia con Mercurio e Venere dalla vostra parte in stupendo regime di trigono che vi ispira verso il sublime. Le idee diventano belle e prolifere, mentre in amore avrete slanci inusuali, che non siete facili a manifestare, eppure sentirete la voglia di stupire il partner. Seduttivi al massimo, i single del segno saranno molto gettonati. A lavoro sembrate andare come dei treni vulcanici e iperattivi come sempre, ma con una certa ansia da fretta che, a volte, vi rende un po’ nevrotici e scostanti. Non cedete alla confusione nervosa e datevi agli amici.

PESCI

Questa, per i Pesci, è una settimana liberatoria, poiché Venere e Mercurio non saranno più opposti e potrete lanciarvi in molte faccende che riguardano la vostra relazione amorosa e comunicativa, che avete un po’ dovuto sospendere per qualche settimana. In amore, adesso, potete ricominciare a esprimervi senza paura di rovinare gli equilibri o di dirne una di troppo: non tiratevi indietro e investite con le onde emozionali, che solo voi siete in grado di generare. Al lavoro non sarete capaci di trattenervi dall’esprimere pareri sull’idoneità di certe scelte piuttosto che altre: siete pervasi dalla voglia di non ripetere più errori.