Oroscopo della settimana dal 22 al 28 dicembre 2025

Settimana di feste quella inaugurata da questo lunedì 22 dicembre, con un oroscopo che parla di affetti e calore. Di cui sono pieni anche gli auguri che questa rubrica astrologica indirizza a tutti i dodici dello zodiaco. In attesa degli speciali per il 2026.

Ariete

Iniziate benissimo questa settimana voi Ariete, con l’appoggio della Luna e con le grazie di Venere. Che, proprio dal giorno della vigilia, sarà dalla vostra parte e genererà una forte diffusione affettiva, che vi permetterà di vivere questa speciale settimana in maniera felice e piena di amore per voi. Ma non solo: in questa settimana dal 22 dicembre vivrete le ferie come un regalo e l’oroscopo prevede una gratifica che arriva dal lavoro. Che vi dona la certezza di aver talmente ben fatto che avrete un avanzamento di carriera o mansioni speciali, che vi faranno sentire benissimo. Buon Natale, Ariete!

Toro

Nessun Natale potrebbe essere più bello per voi Toro. Che vedrete la vostra Venere arrivare in trigono alla vigilia di Natale, Marte anch’esso compatibile e… il gioco è fatto! Amore, ristoro, sicurezza e grande passione: tutti i regali più belli sono per voi in questo Natale magico e forte, caratterizzato da una grandissima voglia di agire. Sicuramente penserete per tutti, ma i pianeti vi sorprendono non poco garantendovi anche una serenità legata alla possibilità di vivere con speranza il nuovo anno. Pieno di progetti e di un lavoro che diventa sempre più autonomo e ferrato. Buon Natale, Toro!

Gemelli

Cari Gemelli, il vostro Natale porta pace e riposo, con Marte che si sposta e Venere che sta per finire di tormentarvi. Mercurio ancora non capisce, ma dà requie ai vostri pensieri in questa settimana in cui urge la voglia di rinascere e fare cose nuove. Ma anche rimettere a posto alcune dinamiche, dando un significato meno superficiale alle cose. E, con la giusta dose di autocritica, riuscire a fare le cose in maniera nuova, soprattutto al lavoro. In amore c’è una piacevolezza diffusa e poco centrata, ma che risulta divertente in maniera ironica, in queste feste che alleggeriscono un po’ tutto per voi. Buon Natale, Gemelli!

Cancro

In questa settimana dal 22 dicembre, splendida per voi Cancro, l’oroscopo segna il suo apice nel weekend. Poiché la vostra Luna si farà nuova e irradierà l’esuberanza e l’entusiasmo dei nuovi inizi e delle prospettive meravigliose che già intravvedete all’orizzonte. Questa settimana aggiunge anche il Sole, Marte e Venere in regime di opposizione, per cui non dimenticate di fare i conti con il volere del partner e con il circostante. Che richiede comunque un’attenta analisi della realtà. Un desiderio, intanto, che lega amore e lavoro si avvera. E, come non mai, con la vostra dolcezza e sensibilità, riuscite a sognare e a fare sognare anche chi amate. In queste feste in cui alcuni sogni diverranno realtà. Buon Natale, Cancro!

Leone

Una settimana davvero speciale che dà un senso a tutto ciò che i mesi precedenti hanno scatenato. Dalle tempeste del cuore agli impeti istintivi al lavoro, per voi Leone sarà la Luna a mettere in chiaro alcune cose importanti, ora che avete un po’ di tempo in più per fermarvi a riflettere e pensare. Molti di voi dovranno chiarire a sé stessi ciò che desiderano veramente dal partner, e comprendere se è la vostra dimensione che vi soddisfa e non l’altra persona. Al lavoro si prospetta un periodo sereno e pieno di solide gratifiche, che preparano la strada a una promessa del grande Giove di essere felici e gestire meglio patrimonio e cose legali, che vi ridanno speranza. Buon Natale, Leone!

Vergine

La settimana di Natale fa un regalo bellissimo a voi Vergine: vi chiede di non pensare troppo! Mercurio, infatti, sarà l’unico pianeta distonico e tutti vi perdoneranno questa distrazione beata che vi rende vaghi, meno precisi e con la voglia di rimandare tutte le beghe ad altri momenti. Per non disturbare quel clima di piacevole armonia che, per adesso, brilla nel vostro cuore, visto che l’energia del Sole starà dalla vostra parte. Marte e Venere vi assicurano il Natale più romantico e passionale della vostra vita, e le prospettive future sono più o meno certe e soggette a facilitazioni semplificanti. Gli amici vi regalano gioia e complicità, in ripresa il rapporto con i figli, per i single grandi magie! Buon Natale, Vergine!

Bilancia

Inizia una settimana, dal 22 dicembre, che non vi lascerà indifferenti, con l’oroscopo che punta su famiglia e sentimenti. Voi Bilancia inseguite armonia e giustapposizione, ma non sempre sono ottenibili: questi giorni saranno un compendio che decreterà su chi o cosa non è più il caso di investire. Riprogrammerete il sistema familiare, distribuendo meglio compiti e responsabilità. Vi confronterete maggiormente con il partner e comprenderete meglio la distanza tra voi e gli obiettivi che vorrete raggiungere. Molti di voi avranno voglia di sentirsi amati e avere maggiori conferme dal partner: e le avrete. Periodo d’oro per i single, perché sarete più belli e affascinanti che mai. Ma, anche sotto le feste, non eviterete di dare le risposte che alcune domande importune meritano. Buon Natale, Bilancia!

Scorpione

La settimana di Natale, per voi Scorpione, sarà eccezionale! Sicuramente all’insegna della comunicazione e della socialità, che vi vede di nuovo tornare in pista da vincitori. Ma anche sicuramente, felicemente e platealmente legati a un nuovo grandissimo amore. Diminuiscono di botto le paure, si agganciano persone nuove grazie a una ritrovata ironia e a un coefficiente di fascino che, per natura, è uno dei più forti di tutto lo zodiaco. I pianeti complici saranno tanti e la Luna nuova vi chiarisce alcune sequenze, dando ragione alle vostre intuizioni. IL fine settimana è splendido e davvero mozzafiato. Godetevi il vostro cielo in maniera diretta ed esplicita: non dovete più sentirvi soffocati. Buon Natale, Scorpione!

Sagittario

Un Natale ottimo per voi Sagittario, visto che partite già avvantaggiati dai forti passaggi planetari che hanno attraversato il vostro segno e contribuito a darvi speranza e a rasserenarvi. Anche se, in questa settimana dal 22 dicembre, chiedete all’oroscopo solo di poter mettere in atto i programmi e le idee che avete già da un bel po’ in mente. Saranno giorni in cui non vi conterrete e vorrete dire a tutti dei progetti nuovi. Complicità con il partner che vi sorride e si innamora dei vostri sogni. Mentre il lavoro vi innervosisce e vi assorbe un po’, ma sapete già che tutto cambierà con l’anno nuovo. Incontenibili, loquaci e, come sempre, inarrestabili e pieni di vita, salutate questa settimana che porta soldi e guadagni, oltre che prospettiva. Buon Natale, Sagittario!

Capricorno

Per voi Capricorno è un Natale di una bellezza inaspettata e che riaccende il contatto con il vostro mondo interiore. Complice Nettuno, il Capricorno sta viaggiando dentro se stesso da un po’ e sta sperimentando una vita nuova. Che sembra portare nuove cose, in una nuova forma: la vostra vita che si rende morbida, accettata e sempre meno una lotta. Sarete voi stessi a trovare sotto l’albero il regalo più bello che potevate farvi: ovvero la serenità, che vi accompagnerà verso una nuova dimensione di vita. L’amore, inoltre, è accanto a voi. Ed è un’amore che tira fuori parti di voi stessi che non sospettavate di possedere. Il lavoro, per una volta, può aspettare. Buon Natale, Capricorno!

Acquario

Pronti a un Natale fantastico, Acquario? Per voi è l’anno della definitiva liberazione di Urano che, fino a questa estate, ha decretato moltissime realtà nuove e di rottura, ad alto impatto emotivo per voi. Ed ecco che, finalmente, attraccherete a una realtà nuova e piena di tantissima evoluzione. Sono finite le prove tecniche di trasmissione e, finalmente, creerete il mondo che avete sempre inseguito. Nell’amore siete, dopo tanto tempo, disponibili e vivrete di fascino e seduzione. Questa è una settimana che vi chiede azione, passione e concreta presenza. Anche a scapito del vostro senso di libertà estrema che, a volte, si sentirà costretto. Buon Natale, Acquario!

Pesci

Ottimo Natale per voi Pesci, il cui regalo più significativo sarà la benevolenza di Venere, Marte e Sole. Una settimana all’insegna dell’amore e della ritrovata serenità familiare: sarete felici in maniera solida e concreta. È arrivato il momento di festeggiare il vero senso del Natale per voi! L’amore rivela la sua forza nella resistenza che siete riusciti a manifestare e potrete fare di tutto in famiglia e in maniera divertente: poche mondanità, ma belle e significative. All’ultimo minuto l’amore potrebbe sorprendervi con un viaggio a sorpresa, qualche soluzione ad antichi problemi di famiglia e la voglia di esserci per chi avrà bisogno di voi. Il weekend fuggite mano nella mano con il partner. Buon Natale, Pesci!