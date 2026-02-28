Oroscopo settimanale dal 2 all’8 marzo 2026

Una settimana, la prima di marzo, da lunedì 2, splendida per molti segni zodiacali, con un oroscopo speciale. In particolare Pesci, Scorpione e Cancro. E, a seguire, anche l’Acquario, che si esprime con grande fantasia e si innamora. La Bilancia non si accontenta ma cerca ancora dell’altro, mentre i Gemelli diminuiscono la velocità. I Leone stanno finalmente bene e si occupano di loro stessi, a differenza dei Sagittario che hanno la fortuna di avere qualcuno che li segue, nonostante la poca comunicabilità. Gli Ariete sono alle prese con i conti. Mentre il Toro deve armarsi di maggiore fiducia nel divenire delle cose e il Capricorno, sicuro e deciso, si scioglie in amore. La Vergine, infine, si riprende i suoi importantissimi ruoli. Ecco i consigli della nostra rubrica astrologica.

Ariete

È una settimana in cui, per voi Ariete, si avvicendano tante figure che vi danno la misura di com’è costituito il vostro patrimonio affettivo. Il cielo parla di interventi femminili e lunari, che vi chiederanno grande attenzione e partecipazione. Mentre le magie della Luna intervengono anche su amori e rapporti in generale, che si credevano in flessione. Recuperandoli e accendendo di nuovo gli entusiasmi. La parte più complessa è quella che riguarda l’economia e ciò di cui avete bisogno per progettare un futuro sereno ma ambizioso, com’è nei vostri sogni.

Toro

Per i Toro, quella dal 2 marzo, è una settimana di grande soddisfazione e di gloria, con un oroscopo che vi vede tornare alla ribalta. Felici, trionfanti e riconosciuti come parte fondamentale di qualcosa. Non basterà, però, per sentirvi pienamente soddisfatti: occorrerà che sciogliate quella reticenza che ancora vi trattiene dallo slanciarvi nel fare movimenti più azzardati e veloci. Sia in amore che al lavoro, come se vi sentiste convalescenti da qualcosa che vi ha intorpidito. Troverete nel conforto del partner il sostegno che vi serve!

Gemelli

Per voi Gemelli la settimana dal 2 marzo inizia con una voglia di rigenerazione: l’oroscopo vi invita a spostare i pensieri verso qualcosa di nuovo e più leggero. Sarà il motivo di questi giorni che, timidamente, portano segnali di cambiamento. I pianeti in Acquario fanno gioco per scivolare dalle ottiche un po’ troppo fisse degli ultimi mesi, e virare su qualcosa di molto più dinamico e produttivo. Anche in amore è aumentata la capacità di mettersi in discussione e rivedere alcune posizioni o aspettative. Mentre il cielo si rende più propenso, con Saturno e Nettuno, a farvi vivere meglio il lavoro di squadra, le aspettative carrieristiche diventano meno ambizione e più sostenibili.

Cancro

Per voi Cancro, questa settimana, i conti da fare sono con il passato. E con tutto ciò che Saturno e Nettuno vogliono farvi obliare, in modo da godere dei trigoni di Venere che irradiano forza in amore, rendendolo centrale nella vostra vita. Forse potrete concentrarvi sul fatto che gli accadimenti superati non possono e non devono incidere sul presente e condizionarlo. Bensì fare in modo di comprendere che i limiti o le velocità delle vostre vite possono avvantaggiare o mettere in difficoltà i sentimenti e la coppia in generale. Al lavoro, serve accettare che dovete impegnarvi un po’ di più.

Leone

Non vi si vedeva così forti e consapevoli da tanto, cari Leone. Con il ritrovato appoggio di Saturno e Nettuno state raggiungendo, infine, l’obbiettivo di essere molto più sereni con voi stessi. E di coinvolgere la vostra realtà affettiva con nuovi stimoli, speranze e obbiettivi. Qualcosa è cambiato: nuovi interessi vi porteranno a comprendere ciò che non vi serve più, che non va, ma che non arriva a essere un ostacolo in nessun caso. Adesso, anche in amore, farete a meno di bisogni che servivano solo a darvi la misura della realtà. Al lavoro trovate solidarietà e condizioni più soddisfacenti, in termini di ascolto e ruolo.

Vergine

Una Vergine che riprende terreno, in questa settimana dal 2 marzo, con un oroscopo che assicura una forza notevole, ma elegantemente silenziosa. Potrete sentire il desiderio di autoaffermazione, senza fare proclami e subire restrizioni di sorta, ma chirurgicamente efficace e impeccabile. Il cielo è più motivato a darvi il giusto ruolo e voi a prenderlo e usarlo con sapienza. Come un riconoscimento da voi stessi per voi stessi, che vi restituisce l’aver sopportato molte tensioni e restrizioni nell’ultimo periodo. Anche in amore, preferirete farvi rincorrere dal partner e gestire le vostre intimità preferendo chi sappia dare stimoli.

Bilancia

Una meravigliosa settimana di ripartenza per voi Bilancia, che state finalmente ottenendo le ricompense degli sforzi e approcciando una politica compensativa nei confronti di voi stessi. Il lavoro sembra dare la misura di quanto riuscite a risolvere problemi e concentrarvi su soluzioni concrete. Anche se dovete ammettere che questa sensazione di leggerezza è arrivata dopo che vi siete rassegnati a perdere qualcuno e qualcosa. Un nuovo progetto, intanto, si profila all’orizzonte e vi mette in fibrillazione: vi accende di entusiasmo al punto da volere abbassare le difese e avere toni più rilassati.

Scorpione

Per voi Scorpione sembra essere arrivato, finalmente, il periodo di pacificazione che tanto aspettavate. Con una consapevolezza maggiore del fatto che il cambiamento va accolto come dinamismo e che non c’è nulla da temere. Visto che avete imparato a usare le vostre armi nelle maniere più opportune. L’alleggerimento delle ansie da prestazione che Saturno e Nettuno hanno procurato, adesso, è ben distante e niente vi obbliga a subire uno stress che non vi serve. In amore si chiarisce sempre di più la faccenda. E voi siete più consapevoli che niente vi potrebbe distogliere dal seguire la passione e la voglia di costruire con il partner, che sembra essere meno misterioso.

Sagittario

Sicuramente una settimana, per voi Sagittario, che sembra darvi maggiore pace, nel turbinio di eventi che si susseguono senza sosta e con una Venere che ancora fa le bizze. Il vostro cielo promette un maggiore relax, le idee decelerano e vi lasciano il tempo di non esagerare. Mentre Saturno e Nettuno tessono trame ambiziose al lavoro e vi rendono propensi a vedere un futuro più agevole. In amore, il vostro cielo sembra rivelare una certezza affettiva, ma una tensione dialettica che ancora non sembra dileguarsi. Forse, invece che riempire il tempo con attività insieme, sarà meglio provare a comunicare.

Capricorno

Molto bella e progettuale questa settimanale per voi Capricorno. Il cielo vuole cambiare alcune regole del vostro destino e voi siete ben contenti di essere riusciti a comprendere il cambiamento e assecondarlo per tempo. Il vostro interesse lavorativo sembra semplicemente concreto e razionale: la formula migliore per non prendere cantonate. Vi fa sentire sicuri agire così per adesso, senza lasciare troppi margini di errore possibile. In amore, invece, è tutt’altra storia: al momento siete spericolati nei sentimenti, a cui vi abbandonate sempre di più, sperimentando nuove condizioni di intesa con il partner.

Acquario

Nel regno della fantasia degli Acquario sembrano arrivare buone notizie. Che vi rincuorano e convincono che la realtà è sempre più vicina a ciò che riuscite a immaginare. Sembra, infatti, che il vostro convinto ottimismo sia la chiave per tutto ciò che riguarda una svolta importante e con un traino , che vi di positività per tutti quelli che avete intorno. Quelli che vi rendono partecipi delle loro iniziative, dai colleghi al lavoro agli amici. E soprattutto il partner, che ne beneficia più di tutti. Molte di quelle che sembravano solo idee stanno per diventare realtà, con un salto di qualità nelle vostre vite. In amore, finalmente, non riuscite a trattenere nessun sentimento, sfacciati anche nella passione.

Pesci

Ottimo periodo per voi Pesci, che state vivendo una serie di piccoli e grandi successi a livello professionale. Vi sentite forti e di essere riusciti, ancora una volta, a realizzare i vostri sogni. Sempre più in maniera professionale, ma con una possibilità di esprimere voi stessi in modo più ampio e conforme al vostro stile. In amore, Venere vi sta facendo vivere un periodo bellissimo, denso di emozioni e di grande bellezza. Desidererete chiedere al partner un viaggio: affinché vi riporti a vivere una dimensione molto intensa, che per un po’ è stata sacrificata per i vari impegni lavorativi e familiari.