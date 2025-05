Oroscopo della settimana: dal 19 al 25 maggio 2025. Pronti a dire addio alle pesantezze?

Questa settimana sarà l’ultima di periodo zodiacale alquanto statico e pieno di pesantezze: Mercurio si sposta in un altro segno, e Saturno esce finalmente dai Pesci per collocarsi in Ariete! I segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) saranno super favoriti nel lavoro; ottimo anche per i segni d’aria (Gemelli e Acquario), solo per la Bilancia inizia Saturno contro. I segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) si sentiranno meno inseguiti dalla fretta e avranno più tempo per i sentimenti; mentre i segni di acqua (Scorpione e Pesci) saranno innamorati e molto più leggeri, tranne il Cancro per cui inizia una fase di razionalizzazione.

ARIETE

Gli Ariete iniziano questa settimana forti e appassionati sotto l’egida del magnifico trigono di Venere, che risiede in Ariete, e Marte in Leone. Sicuramente in amore tutto bene, ma la Luna e le sue evoluzioni riserveranno qualche insicurezza proprio sui sentimenti. Mentre la mente vorrebbe essere rassicurata, un po’ di movimento al lavoro concretizza le possibilità, mettendo in luce ciò che per adesso è infattibile, ma che potrà essere realizzabile più in là. In generale è un’ottima settimana: vivete più il presente, giorno per giorno, senza troppo esagerare tentando di razionalizzare i sentimenti. Domenica arriva Saturno nel vostro segno… Forza!

TORO

Come promesso dalle stelle è iniziato un periodo di maggiore serenità per voi Toro, che non dovrete più chiedervi cosa fare, ma osservare come persone ed eventi vi preferiranno e vi daranno più gratifiche e meriti. Al lavoro, infatti, sembrano arrivare miglioramenti, ma soprattutto una situazione più distesa e meno pesante del solito. In amore riprendete quota, sentite il bisogno di comunicare con dolcezza e di gestire la vostra relazione in maniera più possibilista, dando maggiore spazio al partner e cedendo su alcune cose in maniera consapevole, mentre le relazioni sociali si aprono a nuove persone e a una ritrovata apertura mentale. Finalmente un effetto collaterale di Urano nei vostri gradi che risulta positivo!

GEMELLI

Mercurio, il pianeta dei Gemelli, sosterà per quest’ultima settimana in Toro e ne vedrete delle belle, visto che si congiungerà a Urano prima di passare nei vostri gradi all’inizio della settimana successiva. Questo passaggio planetario vi metterà una certa fretta e, per quanto la Luna sarà per qualche giorno nemica, le configurazioni creeranno la tensione giusta che vi porterà a stare bene, a migliorare tutto intorno a voi, a sconfiggere la sensazione di stasi o di perenne ritardo sulle vostre vicissitudini. Al lavoro dovrete risolvere gli ultimi problemi prima che le vostre aspettative vengano soddisfatte in un decollo tanto atteso. In amore siete più discorsivi e tenderete a mettere le cose in chiaro, senza rinunciare subito al confronto e trovando una nuova e più autentica intesa con il partner. Questa settimana inizia la vostra stagione, per cui preparatevi ad essere al meglio.

CANCRO

Per voi Cancro, che siete il segno della protezione e del guscio emotivo, ecco una settimana che veste perfettamente la natura del vostro carattere, tra aperture e chiusure che tanto vi appartengono. Saranno i luminari, Sole e Luna, a gestire le vostre emozioni, mischiando un po’ tutte le dimensioni della vostra vita. Con Saturno che sta per abbandonare il suo trigono con i vostri gradi e Mercurio che migrerà in Gemelli, la quadratura di Venere e i capricci della vostra Luna che vorrà sfidare Giove, questa settimana è un vero e proprio guazzabuglio emozionale in cui le decisioni prese, le esigenze che avete dato per prioritarie, i rapporti di coppia e familiari si dovranno bilanciare su assi di equilibrio nuovi. Il lavoro esigerà molto da voi e in amore, probabilmente, non riuscite a fare comprendere le vostre ragioni al partner, che sembra oscillante. Se siete single, non fidatevi degli abbagli.

LEONE

Un oroscopo da fare invidia, questa settimana, per voi Leone! Venere e Marte, con il loro passionalissimo trigono, vi incoronano come i re dell’amore e della passione, in questa settimana così bella e intensa in cui riscoprite l’intesa a due. Sono due pianeti che vi vorranno anche fare sentire meglio con voi stessi, facendovi più belli, più sportivi e maggiormente portati per tutto ciò che riguarda la cura e il benessere di voi stessi. Il lavoro rimane un tasto ancora dolente per cui, seppure le cose vadano meglio, lamentate una certa insofferenza per ambizioni, che giustamente nutrite, ancora rimaste disattese. Ma ci penseranno gli astri a sorprendervi, poiché sta per arrivare Saturno in trigono e, dopo questa settimana da dedicare all’amore, ecco che prendono il via mille nuovi progetti. I single del segno, questa settimana, sono irresistibili!

VERGINE

Anche per voi Vergine è previsto un alleggerimento delle tensioni planetarie. Anche se Mercurio, il pianeta del vostro segno, sta per iniziare una nuova quadratura ai vostri gradi, impedendovi di mettere a fuoco proprio tutto, altri equilibri planetari vi soccorreranno e la presenza dei pianeti in Toro vi sosterrà. Il Sole uscirà dal trigono di terra e vi farà sentire un po’ più stanchi, mentre la Luna vi sarà molto solidale, poiché vi permette di vedere la semplificazione di tante cose nella vostra vita. La notizia sicuramente più bella è che si tratta dell’ultima settimana di Saturno contro! Come ha fatto già Nettuno dopo 14 anni, dopo tre, migrerà anche Saturno in Ariete, uscendo dai Pesci e lasciando il vostro cielo libero di andare incontro alla serenità. In amore avete ripreso le redini della conduzione del rapporto, al lavoro sperimentate meno pesi, ma le ambizioni che nutrite sono più ampie…

BILANCIA

Per voi Bilancia è una settimana di valutazioni attente e inevitabili. Molti di voi hanno fatto i conti un po’ con tutto e tutti, e siete riusciti ad avere una visione lucida e oggettiva delle cose, per cui da questa settimana dovrete prendere decisioni necessarie e prepararvi all’opposizione di Saturno da domenica in poi. Già Venere, il vostro pianeta, in opposizione dall’Ariete, vuole suggerirvi che occorre maggiore verità e che non sempre si può diplomaticamente risolvere o recuperare dei rapporti. In amore, infatti, i pianeti vi obbligano ad ammettere quanto e se siete veramente felici, mentre al lavoro la vostra realtà ha bisogno di tagli di spese inutili, e la revisione di alcune configurazioni collaborative che vi soddisfano poco. Forse prenderete coscienza che chi vi ama avverte il vostro senso di insoddisfazione e che vi lasceranno il margine di chiedere aiuto. Questa è una settimana di grandi verità, fatene tesoro.

SCORPIONE

Lo Scorpione questa settimana inizia a tornare ad essere sé stesso. Saranno proprio Venere che inizia a dialogare con Plutone a farvi sentire le emozioni più profonde e a rendervi di nuovo seduttivi, sottili, acuti e irresistibili come lo zodiaco vi ha sempre voluto! Le novità saranno tante, poiché Mercurio dismetterà la sua opposizione, restituendovi un po’ di comunicazione e relazione sociale in più. Lo stesso farà il Sole, che accenderà il segno dei Gemelli uscendo dall’opposizione in Toro e ridandovi energia. Mercurio, però, sarà un po’ elettrico e, seppur vero che vi provoca nelle relazioni dandovi comunque stimoli, è vero anche che congiungendosi ad Urano potrebbe scatenare gelosie e fraintendimenti. State tornando ad essere voi stessi, ma non è necessario aggiungere pathos alle relazioni che già vivete, come a volte siete portati a fare. In amore favorite il dialogo aperto, al lavoro stanno per piovervi addosso moltissime proposte.

SAGITTARIO

Una settimana che ha delle sorprese per voi Sagittario. Mercurio si porrà in opposizione, creandovi qualche blocco comunicativo, mentre altre configurazioni vi promettono tante sicurezze in più al lavoro. E, proprio alla fine di questa settimana, potrete contare sull’aiuto di quel poderoso Saturno che concretizzerà mille desideri e ambizioni lavorative, ma che parla anche d’amore per voi, restituendovi le certezze che da tempo cercavate. Il dato più importante questa settimana è la rassicurazione in amore della bella Venere, che vi convince che, al di là delle diversità, state vivendo un amore da favola in cui partire in due verso destinazione ignota è la cosa più eccitante e bella per voi centauri dello zodiaco. Al lavoro alcuni cambiamenti possibili vi metterebbero in una posizione di vantaggio, provate a capire se potete diventare altro in termini di responsabilità…

CAPRICORNO

I Capricorno aprono questa settimana in maniera molto emotiva: la Luna nel weekend ha toccato le emozioni e i pianeti vi invitano a mettere ordine. È soprattutto la Venere in quadratura che vi porta ad essere meno in balia di emozioni che non sapete controllare fino in fondo: in ambito amoroso, le stelle vi consigliano di guardarvi dentro e comprendere quali sono i vostri veri sentimenti e non l’ostinazione con cui perseguite alcune direzioni affettive che non sono proprio costruttive. Il lavoro promette tantissime novità: l’evento della settimana è, infatti, lo scivolare di Saturno in Ariete, e l’apertura di una nuova epoca per voi Capricorno ambiziosi e meritevoli di gratifiche.

ACQUARIO

Voi Acquario questa settimana sarete insolitamente caldi e appassionati, tanto da fare sembrare un lontano ricordo le vostre distanze glaciali dai sentimenti, dai quali spesso fuggite. Complice la Venere che si batte con Plutone ospite nei vostri gradi che lotta perché il fascino e il carisma notevole di cui disponete possa essere utilizzato, è proprio in amore che sembra si stiano costruendo delle direzioni talmente forti da segnarvi per tutta la vita. Mentre nel lavoro si appresta una nuova fase: Saturno cambia segno, ed essendo uno dei vostri pianeti assieme ad Urano, ecco che un nuovo e ambiziosissimo progetto vi impegnerà. Si preparano grandi cose per voi Acquario, che manifestate una certa tensione interiore che vi farà cambiare approccio e stile.

PESCI

Cari Pesci è finalmente giunta l’ora di vedere il vostro cielo limpido e senza pianeti impegnativi che lo affollano: è l’ultima settimana che ospitate Saturno! Tutto comincerà a farsi più leggero e limpido, niente potrà fermarvi, il vostro cielo è assolutamente degno di lode per come avete retto per anni pianeti così impegnativi, che vi hanno soffocato di impegni e messo nelle condizioni di rendere tanto. Da ora in poi prendete pure decisioni e aspettate che gli altri mantengano le promesse. Tutto avrà un senso: magari alcuni affetti cadranno o direzioni lavorative che non vi servono più saranno cestinate, ma potrete finalmente riabbracciare voi stessi e darvi a tutte le piacevolezze possibili, con la mente serena e con tutto l’amore che avete intorno.