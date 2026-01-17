Oroscopo settimanale dal 19 al 25 gennaio 2026

Settimana, questa dal 19 gennaio, caratterizzata da un grande slancio introspettivo, con un oroscopo che invita i segni zodiacali a guardarsi dentro e a trovare le formule per stare bene. I privilegiati saranno i segni di Terra e quelli d’Aria. In particolare, Toro e Vergine trovano benessere, mentre il Capricorno obbiettivi. Gemelli, Bilancia e Acquario i sentimenti. Ma c’è spazio per tutti nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica.

Ariete

Il vostro cielo inizia a schiarire, cari Ariete, e il vostro confine si allarga, sia sentimentalmente che mentalmente. Il cielo prevede, soprattutto da martedì 20, una certa velocità nel risolvere le questioni amorose. Chiarendo i rapporti e confrontandosi su fronti nuovi e migliorativi. Mentre il lavoro si fa sempre più sistematico e ricco di soddisfazioni. Tanto da programmare anche l’anno prossimo in termini di investimento per chi è libero professionista. Mentre tante realtà che hanno a che fare con rapporti d’equipe o di squadra, finalmente, si chiariscono e tornano a funzionare.

Toro

Ecco una settimana molto importante per voi Toro: l’oroscopo di questa dal 19 gennaio promette tante cose nuove. Che accendono curiosità e interesse, ma che soprattutto vi fanno riflettere e fare il punto della situazione in maniera ineccepibile. Vi siete sentiti stanchi o con qualche malessere fisico, ed ecco che le persone intorno a voi vi hanno fatto sentire calore e sostegno. Volevate comunicare socialmente in maniera nuova e ci siete riusciti. Volevate rassicurazioni sul lavoro e sono arrivate. Nulla può impedirvi di stare bene adesso. In amore va ancora benissimo, con una Venere incerta che non ha ancora deciso di buttarsi in Acquario…

Gemelli

Mentre ricevete stimoli e proposte a tutto campo, voi Gemelli impiegherete questa settimana a capire che è meglio andare per eliminazione. E sottrarre una serie di opzioni non opportune per voi, che dovrete gestire le cose in maniera un po’ più pratica. Poiché gli astri segnalano che non ci sono più i margini per improvvisare. Sperimentazione dopo sperimentazione, avrete tutti gli elementi per decidere che è arrivato il momento di scartare cose e persone che non possono costituire una strada. In amore, invece, si stanno sciogliendo delle certezze e Venere, per il fine settimana, vi promette sorprese molto piacevoli.

Cancro

Il segno del Cancro è ancora soggetto a grandezze, obbiettivi e aspettative di un Giove che non si accontenta mai di quanto ottenuto. L’oroscopo di questa settimana, specie nella prima parte da lunedì 19 gennaio, raccomanda di riflettere un po’ meglio. E di non insistere troppo su questioni sentimentali, mettendo il partner alla berlina. Cercate, piuttosto, di aspettare tempi migliori e di riuscire a vivere sequenze più agili. Nel lavoro potreste sentirvi distratti: errore da non commettere, poiché siete in una fase impegnativa, in cui avete ancora molto da dimostrare. Tentate di risparmiare un po’: senza inseguire troppo lo shopping o i beni velleitari.

Leone

Il segno del Leone, questa settimana, si riorganizza. E crea il suo piccolo esercito di passioni, facendo in modo di coltivare relazioni e amori in maniera vera e autentica. Qualcosa, infatti, dentro di voi sembra fare sentire forte l’esigenza di ricostituire la compagine dei vostri affetti, forse perché vi siete sentiti insicuri più volte. Mentre al lavoro brillate per la voglia di fare, emergere e mettervi in evidenza, tutto intorno a voi comincia ad avere un senso. Ma potrete correre il rischio di vedere solo la parte che preferite, mentre sarà utile avere una più corretta visione d’insieme e guardare al futuro.

Vergine

Attenti sì alle sfumature e ai dettagli, e precisi e meticolosi come sempre, ma voi Vergine, questa settimana, avete deciso di imporvi anche delle regole importanti. E di uscire dalla routine per dedicarvi ai sentimenti, al benessere psicofisico e al relax. Sentite, infatti, forte il bisogno di riuscire a ricaricarvi e a dare alla vostra direzione di vita un lato più umano, casalingo e affettivo. Sarà quindi una settimana più attenta del solito ai bisogni dei piccoli o dei familiari, che fanno ruotare la loro vita intorno alla vostra! Venere vi ha creato un meraviglioso crescendo di emozioni: adesso godetevi le sicurezze che la solidità affettiva vi porta.

Bilancia

Sembra che, per voi Bilancia, la seconda parte della settimana scandisca un inizio nuovo delle vostre vite. Che sembrano riprendere le fila di rapporti importanti e dare a tutto un senso diverso e più pieno. Venere vi aiuterà e voi sarete più ottimisti su tutto. Mentre i pianeti in Capricorno vi faranno coscienti di ciò che ancora sono gli ostacoli da rimuovere e i traguardi da raggiungere. Se userete questa settimana per disfarvi degli ultimi ostacoli, troverete la strada ideale per strutturare la vostra sicurezza. E per prendere delle decisioni al lavoro molto incisive, che cambieranno il corso delle cose.

Scorpione

Il vostro cielo, questa settimana dal 19 gennaio è pieno di slancio ed esuberanza, con un oroscopo che vi vuole positivi come non mai. Ed eccovi capaci di sintetizzare tutto e addivenire a traguardi molto più rassicuranti. Non tanto nelle grandi imprese, ma nella felicità del quotidiano, che vi avvolge con un’aurea di ritrovata centratura. Favorendo gli amori e moltiplicando le responsabilità lavorative, per farvi sentire importanti e felicemente fieri della vostra realtà. Dovrete solo non perdere di vista gli obbiettivi, che vi chiederanno comunque costanza e serietà.

Sagittario

Il cielo del Sagittario, questa settimana, tende a essere più esuberante del solito e a garantire slanci e nuovi orizzonti da raggiungere. Gli astri vi fanno desiderosi di conquiste, curiosità e nuove avventure. È un periodo d’oro per i single e si confà alla vostra voglia di avventura ed esplorazione. Saturno e Nettuno, però, raccomandano, soprattutto all’ultima decade, di essere prudenti. E di non andare oltre i limiti consentiti dal buon senso. Sicuramente non è un periodo ideale per lanciarsi in imprese che richiedono impegno economico e rischio. Ma è ottimo per vivere delle emozioni non proprio canoniche…

Capricorno

Meravigliosa settimana per il Capricorno, allietata da tantissime evoluzioni che parlano di sicurezza e grande effetto sulle persone. Che, carismaticamente, polarizzate con la vostra capacità di essere possenti e sicuri. Vi potrete inventare di tutto e potrete stabilire una forte connessione con il partner. Potrete progettare le vostre solite grandi imprese, ma per una volta con il cuore e dividendo i vostri successi con la persona che amate. Amare non è mai stato così piacevole come in questo momento astrologico, in cui un gioco di sperimentazioni vi renderà felici.

Acquario

Gli Acquario, questa settimana, dovranno agire in maniera molto metodica. Poiché è vero che le stelle sono generosissime con voi e che i transiti vi portano al successo. Ma questo genera a volte reazioni, se non invidie, che potrebbero creare situazioni imbarazzanti. Cercate di essere molto diplomatici, di stare tra le righe e minimizzare una serie di eventi frutto di reazioni inconsulte. Non fatevi, insomma, trascinare in dinamiche che poco vi appartengono e che non meritano poi così tanto la vostra attenzione. Ottimo in amore, dove Venere e Marte disegnano attrazioni e passioni che giocano con la vostra fantasia. Gratificandovi e regalandovi dei momenti magnifici.

Pesci

Per i Pesci questa settimana sarà importantissima: per progettare ad ampio raggio, riprendersi spazi affettivi a lungo sacrificati e riavere la piena e totale fiducia nelle vostre possibilità di azione. Saturno e Nettuno ancora vi proiettano verso dimensioni, sogni e obbiettivi che fanno parte del vostro modo di vivere e relazionarvi in termini etici. Niente filosofia, solo sentimenti che trovano riscontro e decisioni lavorative difficili che paiono, infine, aprirvi gli occhi. E aiutarvi a sintetizzare tutto, semplificando le vostre analisi e mettendovi nelle condizioni di fidarvi solo di ciò che vi fa stare bene. Tanto in amore, quanto in ogni tipo di rapporto professionale o amicale.