Oroscopo settimanale dal 18 al 24 agosto 2025

ARIETE

Gran bella settimana per voi Ariete, che rinunciate a ogni tipo di scontro, finché sarà possibile e finché Marte si controbilancerà alla sua opposizione con Saturno, che tenderà a lasciare i propri istinti in panchina e vi farà razionalizzare di più e meglio. Mentre maturate nuove e importanti ambizioni, e sperate di avere riscontro positivo per ciò che avete consegnato prima di andare in ferie, ecco che in amore sembrate più interessati a vivere il momento e a concentrarvi sul partner in maniera più spartana e senza troppi giri di parole, privilegiando la passione.

TORO

Voi Toro godrete durante questa settimana di grande serenità e di appagamento familiare e amicale: non sosterete un attimo più del dovuto in rovelli che riguardano la gestione di tutto, ma riprenderete in mano, in maniera disinvolta, una serie di faccende che vi aiuteranno a vivere bene questo momento di ritrovati affetti e di progetti futuri, che sembrano darvi coraggio e gratifica. Seppure desideravate molta calma, non potrete fare a meno di prodigarvi per affetti e amori che hanno bisogno di voi. Il vostro cielo, inoltre, segnala una migliore fluidità con il partner, mentre i single del segno non avranno difficoltà a fare perdere al testa a chiunque, seppur negandosi un po’, il che li renderà più appetibili del solito. Notizie inaspettate, invece, su qualcuno che non sentivate da tempo, e anche in famiglia una certa unità vi sorprende in positivo.

GEMELLI

Voi Gemelli, per adesso, siete assolutamente presi dai successi lavorativi e anche dalla riconosciuta gratifica della vostra realtà: un po’ stressati, ma sempre simpatici e brillanti come vi si addice. La raccomandazione delle stelle, questa settimana, è di non esagerare e non fare passi più lunghi della gamba, seppure desideriate avere più tempo possibile per vedere tutte le persone che vorreste e per vivere i momenti più belli che questa estate vi riserva. Evitate di spendere quanto più potete e cercate di economizzare al meglio: il futuro ha in serbo grandi progetti per voi, con cambiamenti inaspettati che vi sorprenderanno in positivo. Mentre le coppie riscoprono verve e complicità, ecco che i single del segno rincorrono un sogno in barca o lontano dal loro quotidiano.

CANCRO

Momenti molto belli per i nati Cancro, in questa estate dalle meraviglie che vi fa riscoprire tutto il vostro patrimonio affettivo, facendovi riappacificare con qualche familiare o amico che credevate perduto, mentre la vostra coppia vive momenti di più matura pacificazione, sforzandosi di smorzare i conflitti e accettando i cambiamenti che, da dopo le ferie, saranno inevitabili. I single vivono momenti di pura magia, con una Luna in Vergine complice e amica, che potrebbe rivelarvi una forte attrazione con qualcuno: incontri davvero coinvolgenti.

LEONE

In questa ultima settimana della vostra stagione annuale, ecco che voi Leoni sembrate pensare in grande e volete vivere cose nuove. Progetti che tendono a dare un colpo di spugna al passato e desideri che renderebbero tutti felici intorno a voi: una casa nuova, un sì detto davanti a un altare, un momento magico da celebrare, che sugelli una sorta di esorcismo che porti via da voi ogni forma di stasi e compromesso con un passato noioso che non volete più. In amore, promesse di ripresa e progetti che abbracciano mille e più sfaccettature del rapporto, mentre i single saranno dei cacciatori implacabili e punteranno al top!

VERGINE

Protagonisti di questa settimana, perché il Sole arriverà nei vostri gradi, dando il via a una stagione zodiacale che vi regala tantissimo. I Vergine, finalmente, arrivano alla consapevolezza che la loro vita è prolifera e piena di motivi di orgoglio e soddisfazione, sfuggendo un po’ agli schemi soliti che vedono un ruolo subordinato. I pianeti assicurano l’inizio di un cambiamento importante: il lavoro sembra darvi le prospettive giuste, dopo tutto lo sforzo che avete fatto, mentre la condizione generale del vostro cielo vi segnala semplicemente un Mercurio un po’ insicuro, che ancora non riesce a dire ciò che veramente sente, ma avrete tempo. I single saranno al centro dell’attenzione da parte di molti segni zodiacali…

BILANCIA

Non solo l’ingesso del Sole in Vergine, ma anche la Luna nuova che si compie nello stesso segno vi portano a un necessario periodo di riflessione, e di grande attenzione ai dati incamerati con una dura e conseguente analisi. Nonostante la vostra attitudine a fare tutto bello intorno a voi e alla vostra capacità di essere diplomatici, ecco che la vostra realtà si dovrà arrendere a tutto ciò che non va e che non si apre a un’evoluzione. Consci della scarsa possibilità di fare bene con il passato o con il presente, dovrete rivolgere tutte le vostre energie a una sorta di impostazione nuova: neanche la pausa agostana riuscirà a fermare i pensieri che si affollano sulle possibili soluzioni. In amore, non vi sentite costantemente attenzionati come vorreste, per questo molti di voi proporranno al partner di rivedere alcune cose, mentre i single del segno vogliono qualcosa di più, di diverso e non sopporteranno oltre la stasi o stare ad aspettare chi non li sceglie.

SCORPIONE

Inizia una settimana dalla parte dello Scorpione, finalmente, e molti di voi sentiranno il vero fluire delle cose che, come promesso dalle stelle, si è finalmente innescato. L’amore e la passione prendono campo e ci sarà di che stupirsi per l’onda travolgente che vi riserva: solo non create castelli di aspettative, è ancora presto. I pianeti gestiscono al meglio questo periodo, proponendovi tanti cambiamenti e tantissime novità, i cui segnali sono nelle parole rivolte dai vostri referenti prima delle vacanze. I single del segno si rifanno con gli interessi di un inverno avaro, in quest’estate molto generosa!

SAGITTARIO

Per voi Sagittario la musica cambia questa settimana, poiché l’ingresso del Sole e della Luna in Vergine vi pongono una serie di quesiti utili a migliorare la vostra condizione generale. Saranno i pensieri lavorativi a dominare in questa settimana che vedrà un inizio molto bello e un rientro vacanziero apprezzabile, a fronte di una situazione molto piacevole che riguarda l’ottimo momento che state vivendo in amore. Poi il cielo si trasforma e sarà impellente pensare a come rientrare nei ranghi e a cosa dare priorità assoluta. Dovrete anche accettare un consiglio o la differenza di visione di referenti e partner, che vi consiglieranno per il meglio davanti a una scelta impegnativa che si profila sull’orizzonte professionale.

CAPRICORNO

Ottima settimana, che vede i pianeti in Vergine soccorrere voi Capricorno, dandovi energia e coraggio. Soprattutto in amore e nei sentimenti, e nei modi di far collimare punti di vista differenti tra voi e il partner, che chiede le proprie ragioni. In amore, infatti, sembrerete più morbidi e più accoglienti, e preferirete non puntualizzare le cose in maniera pignola, come anche voi siete stanchi di fare. Più leggerezza e armonia, insomma: è la Luna a sottolinearlo, perché la sua carezza rinnoverà gli animi e le motivazioni interiori. Alcuni di voi sorprenderanno tutti con un viaggio dell’ultimo minuto.

ACQUARIO

Splendida settimana per voi Acquario, che avete vuotato il sacco, esternato i sentimenti che provate e che avete, finalmente, affrontato in famiglia dei chiarimenti necessari. Più liberi emotivamente, ecco che il cielo si propone di darvi nuove possibilità di pensare, amare e agire. Alcuni vi osservano con gli occhi dell’amore e la vostra assenza feriale saprà fare la differenza al lavoro: brillerete, infatti, per l’assenza e sarete presenti presso chi non ci sperava più. Come promesso dalle stelle, questa è l’estate dell’amore per voi: vecchie fiamme vi corteggiano e il passato sembra finalmente accettato come parte di un percorso; i single, invece, risultano tra i più appetibili dello zodiaco, creando intrecci di passione che rivelano come i ghiacci, tipici del segno, siano belli che sciolti!

PESCI

Settimana che lascia in pace voi Pesci ancora per qualche giorno, ma che poi si trasforma e vi obbliga a pensare in maniera diversa. Iniziano, infatti, prima la Luna e poi il Sole in Vergine a mettervi davanti all’inevitabile rientro al lavoro e alla certezza delle vostre diversità di vedute con i vostri referenti. Non paventate scontri, ma siate piuttosto sereni nel valutare una serie di possibili varianti che vi riguardano, e non accettate nessuna parvenza di cambiamento che non sia veramente tale. In amore, ancora felici e sereni, mentre i single del segno stanno provando dei sentimenti importanti per qualcuno di speciale conosciuto da poco.