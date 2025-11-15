Questa a partire dal 17 novembre 2025 sarà una settimana particolare, poiché saranno Luna e Venere ad avere campo assoluto: ed ecco l’oroscopo delle emozioni dei 12 segni zodiacali. Saranno giorni senza sconti per tutti, con i pianeti responsabili di guazzabugli emotivi, che non sempre i segni zodiacali saranno capaci di comprendere. Diamoci una mano con la nostra rubrica astrologica.

ARIETE

Questa dal 17 novembre 2025 una settimana che inizia con qualche considerazione su quanto bene avete fatto al lavoro e su questo si concentra il vostro oroscopo. Voi Ariete avevate bisogno di parametrare questa realtà con dei confronti utili ed efficaci. E stanchi, forse, di tutte le fatiche, adesso avete bisogno di visione intorno alle azioni svolte, di riposo e di vivere un po’ di più gli spazi che riguardano l’amore e la passione.

TORO

Settimana, per il Toro, incentrata sulla voglia di consapevolezza, certezza, scarico e fuga dalle ansie che ancora, in parte, nutrite nei confronti delle scelte lavorative. Che, però, diminuiscono, lasciandovi lo spazio che vi serviva per gestire meglio la famiglia e gli affetti. L’inizio della settimana è con una Luna un po’ umorale. Dopo sarà un crescendo piacevole verso il weekend, che passerete in dolce e allegra compagnia.

GEMELLI

Settimana, questa dal 17 novembre 2025, molto intensa e piena, e il vostro oroscopo si concentra sulla comunicazione. Che voi Gemelli, per natura, tendete a rendere dispersiva, ma non è il momento di fare scivoloni comunicativi. Il vostro cielo sembra aver finalmente innescato azioni nuove e, adesso, siete in procinto di creare nuove realtà. Ricordate che Urano è sempre in agguato, non eccedete in slanci di simpatia o fiducia: potrebbero risultare controproducenti, mentre la discrezione in amore vi premierà.

CANCRO

Che meraviglia di cielo per voi Cancro, che state vivendo un momento d’oro, di risanamento, ripresa di rapporti e relazioni del cuore che, finalmente, sembrano arrivare a toccare la forma della certezza. Ovvero la dimensione che sognate per ogni vostro sentimento. A volte il lavoro vi farà disperare, ma non perderete certamente la bussola. Questa volta che gli astri si esprimono a favore di una pacificazione tra voi e la dimensione lavorativa che, più di una volta, questo anno vi ha creato problemi.

LEONE

È un crescendo glorioso il cielo del Leone che, questa settimana dal 17 novembre 2025, vede crescere con garbo il proprio carisma: e l’oroscopo punta il faro sul lavoro. State mietendo successi, portando innovazioni, scegliendo di essere davvero più incisivi su tutto. Ma senza ruggire o mostrare le fauci: la vostra regalità e passione sembrano aver ragione di qualunque leggerezza o superficialità intorno a voi, anche di quelle che sembrano sovrastanti. Del resto, voi vincete sempre!

VERGINE

Ora, voi Vergine, vivete un momento d’oro, con un rallentare della routine, un abbandono al fluire delle cose. Contenti di non sentirvi soli ma anzi spalleggiati come sempre avreste voluto, abbandonati come se non ci fosse più niente al mondo che vi allontana dallo stare bene. Paghi e soddisfatti, vivrete una settimana che vi farà comprendere quanto avrete costruito. Compreso il fatto che siete amati e sereni. Il punto sono i tempi, ma avrete ragione anche di quelli: date solo tempo al tempo di creare altro tempo!

BILANCIA

I bilancia vivranno una settimana in cui riuscirete a perdonare voi stessi dalla forsennata irrinunciabilità a farvi carico di tutto e di tutti. Non è il momento di mediare ed essere interstiziali, ma protagonisti di decisioni che a volte vi faranno sembrare spiazzanti e, a volte, fin troppo incisivi. Il vostro credo è ineccepibile, ma stavolta vorrete trovare delle situazioni in cui salvare voi stessi e ciò che di sacro avete. A scapito di una stasi un po’ noiosa, ma utile a guardarvi dentro e a capire che non è un mestiere essere per forza ciò che gli altri si aspettano da voi.

SCORPIONE

Voi Scorpione avete tanto desiderato e aspettato tanti cambiamenti, che sono finalmente arrivati. Ed è in questa settimana a partire dal 17 novembre 2025 che si misurano una serie di obbiettivi: e l’oroscopo prova a darvi una mano. Gli obiettivi andranno valutati secondo ciò che volevate e che, forse, ora è diverso. Siete il segno zodiacale che, più di tutti, questa settimana, si guarda dentro e comprende che non serve prendersela con i fantasmi del passato. Adesso è un divino presente: abbracciatelo e vivete ciò che dovete, senza cercare di capire quanto sia giusto o sbagliato.

SAGITTARIO

Giove si ferma, Venere non vi parla, mentre Marte esige molto da voi. E Mercurio, con la sua stupida comunicazione, vi sembrano inutili e non è ciò che volete. Voi Sagittario, a volte, siete incontentabili, ma è solo la stizza per una vita e il circostante che non sono come li vedete nel vostro cuore. Che non verrà tradito questa settimana, anzi verrà confortato e reso reale in una quotidianità che tende a preparare con cura la vostra realtà. Niente prosopopee, ma solo una costruzione silente, in amore e nei progetti.

CAPRICORNO

Per voi Capricorno, la settimana è dedicata alla rassegnazione al fatto che essere felici per una vita intera è quasi desiderabile! Sarà una settimana piena di cose belle, che vi riempiranno il cuore. Venere e la Luna hanno in serbo per voi le rassicurazioni che non vi aspettavate: quelle non razionali ma del cuore, quelle che parlano di serenità sentimentale. Siete innamorati, e lo siete al punto che nulla vi distoglierà dall’essere non conformi alle scadenze lavorative e ai progetti. Il senso che vi fa stare bene, in fondo, è a fianco a voi!

ACQUARIO

Voi Acquario commettete sempre lo stesso sbaglio: quello di fuggire di fronte alle emozioni. Ma se, proprio in questa settimana, vi concedeste di essere ciò che avreste sempre voluto e sanaste alcuni conflitti con le nuove realtà che avete abbracciato, sarebbe davvero necessario? Nel vostro continuo divenire, a volte non calcolate che, se ci siete e rimanete, in fondo è perché siete innamorati. E questa settimana darà di nuovo un senso a tutto ciò che avete intorno, soprattutto da venerdì in poi.

PESCI

Una settimana piena di grandi emozioni, che vi accompagna verso delle grandi consapevolezze. Per quanto voi Pesci sapete salvare sempre tutto e tutti, in questi giorni non ve la sentirete di mettere veli alla verità o di indorare pillole necessarie da mandare giù. Comprenderete la necessità di essere un po’ più al di sopra delle parti. E che la vostra vita personale va resa esente dalle contaminazioni che avete intorno. Riuscirete a concentrarvi sulla riuscita, al prezzo di dire no quando sarà necessario, e a cessare alcuni rapporti che avete scoperto essere fatti di nulla.