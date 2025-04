Oroscopo della settimana: dal 14 al 20 aprile 2025. All’insegna della scoperta dei veri sentimenti

Apre la Luna questa settimana e mette in contatto tutti i segni zodiacali con il proprio interiore, i propri sentimenti e anche all’ammissione delle sconfitte personali. Al resto penseranno Marte, Venere e Mercurio che ricombineranno i giochi di coppia dei segni dello zodiaco!

Ariete

Il vostro cielo, cari Ariete, è il più interessante del cielo di questa settimana, ultima in cui il Sole starà in vostra compagnia. Sia Marte che Venere sembrano finalmente aver trovato un accordo con voi: questa settimana partirà con l’opposizione emozionale della Luna, ma troverà da giovedì in poi la lucidità necessaria per rendervi conto che siete dentro una storia importante. Al lavoro vi distrarrete occasionalmente.

Toro

Settimana un po’ trasognante per voi Toro, che impiegherete molto tempo a riflettere sull’amore, i legami e i sentimenti. Venere, il vostro pianeta, si ribella, si riattiva e, stanca di incertezze, inizia a profondere sentimento e romanticismo, mentre i brutti rapporti con Mercurio non vi permetteranno invece di razionalizzare. Il cielo, però, mitiga sempre più quell’Urano nel vostro segno che, alla fine del suo transito, sembra quasi addomesticabile, consentendovi di fare scelte serene e di farvi stupire dai sentimenti che gli altri nutrono per voi.

Gemelli

Settimana un po’ contraddittoria per i Gemelli, che sentiranno forte il bisogno di emozionarsi e di sentire la presenza dell’amore, ma al contempo avranno bisogno dei loro spazi e di un po’ di respiro, poiché si sentono troppo soffocati dalla responsabilità. A mandarvi in saturazione è stato il lavoro, che evolve in maniera galoppante ma che ancora non vi restituisce i meriti dei ben fatti: pazientate ancora un po’ e vedrete che gli scatti planetari delle prossime settimane vi porteranno i risultati che sperate.

Cancro

A voi Cancro questa settimana servirà per testare quanto avete maturato dentro di voi e quanto adesso siete capaci di dire no e di porre un limite alle aspettative affettive altrui o più strettamente familiari. Il cielo, con i suoi movimenti, annuncia una settimana regolata proprio dalla Luna in quadratura che si compie piena e che pone l’accento sulla vostra natura reattiva, che si è corazzata dopo aver fatto di tutto per salvare affetti, rapporto di coppia e lavoro. Le scelte fatte, insomma, adesso produrranno conseguenze e, se qualcosa non vi soddisfa, siete padroni di porre un diniego.

Leone

Tra gli appoggi del Sole e di Giove fortunoso, voi Leone saprete benissimo dove direzionare la vostra invincibile volitività. Molti di voi vengono da un lungo periodo in cui c’era poco da scegliere, adesso invece comincia un periodo zodiacale che vi consente di utilizzare al meglio le vostre capacità, facendovi brillare al lavoro, dove verranno accolte molte delle vostre osservazioni e proposte. In amore invece la settimana favorisce dialogo e ripresa dell’intesa amicale e umana: vi interesserà meno la performance, ma tanto la complicità e l’intesa che vi verranno in solido dal partner per prendere decisioni importanti.

Vergine

Settimana di navigazione a vista per voi Vergine, che tentate in tutti i modi di trovare una strategia, un metodo, ma non vi servirà: questa settimana è sorprendente per novità che vi abbracceranno e vi stupiranno piacevolmente. Non sempre, per adesso, riuscite a esprimervi dialetticamente, ma i pianeti hanno deciso di prendervi in contropiede e di godere di tutta una serie di dichiarazioni nei vostri confronti che vi scalderanno il cuore e vi daranno sicurezza, non solo in amore ma anche e soprattutto al lavoro. Dove, senza bisogno di una particolare procedura, le cose andranno meglio e molti ostacoli, che pensavate essere complessi da superare, si faranno da parte.

Bilancia

Voi Bilancia aprite la settimana con una Luna piena davvero splendida, che vi riporta dentro voi stessi, vi rinfranca e vi dona una forte consapevolezza. Non mancheranno nostalgie e confronti con gli amori del passato, farete il punto della situazione rivedendo alcuni passaggi che hanno generato dei cali di resa nel vostro mondo affettivo e dovrete correre un po’, poiché le scadenze e gli impegni per adesso vi subissano. Ma sarete consapevoli che l’amore è la dimensione a cui tenete di più, e che tornare a concentrarvi su tutto ciò che è sacro per voi vi aiuterà a rimettere le cose a posto.

Scorpione

Come al solito, la bellezza misteriosa del vostro segno zodiacale spiazza tutti, e questa Luna di inizio settimana lo confermerà, rendendovi percettivi ed empatici, intuitivi e fascinosi. Siete a un punto di maturazione importante, e gli altri pianeti concordano nel darvi possibilità e grandi evoluzioni che riuscirete a gestire in maniera brillante ed efficace. Da metà settimana, invece, vi farete molto più efficaci al lavoro, senza perdere nessuno spazio da dedicare ad amore e famiglia. Nella coppia si raggiunge una maggiore sicurezza e il weekend lo confermerà.

Sagittario

Questa settimana, voi Sagittario, sentirete che il cielo è davvero cambiato per voi, e che state affrontando una ripresa davvero notevole della vostra vita. Torna di buon umore, con la vostra generosità e capacità di amare. Vi sentirete rassicurati, in questa settimana in cui i pianeti entrano in aspetto positivo e vi restituiscono molta serenità. Senza tralasciare nulla, siete attenti al lavoro, ma con grande voglia di proporre le vostre nuove idee che finalmente Mercurio inizia a non ostacolare più. Nella vita sentimentale, tornate ad affascinare il partner con i vostri interessi e le vostre fughe dalla città che vi portano nei vostri magici paradisi.

Capricorno

Continua per voi Capricorno la resa affettiva a cui gli astri vi stanno sottoponendo. A inizio settimana, ammetterete che non volete perdere una persona a cui tenete tanto, e sarà questa resa a voi stessi che vi permetterà di gestire i flussi planetari in maniera costruttiva, romantica e creativa. Il vostro weekend, infatti, vi ricompenserà, dandovi la prova che in amore è davvero forte il sentimento che nutrite e che vi porta a uscire da un gelo del cuore che si era creato. A lavoro grandi impennate vi fanno vedere un possibile futuro evolutivo che, se curate bene l’immagine e la comunicazione, sarà sfolgorante.

Acquario

Per voi Acquario maturano tanti eventi, anche emotivi, poiché la vostra realtà è davvero in grande fermento e, grazie a una stupenda Luna in trigono, siete perfettamente coscienti di ciò che sta per accadere. Gestirete molto bene le situazioni lavorative, tornando a essere i soliti vulcanici produttori di idee e progetti diversi. I pianeti, però, da metà settimana in poi vi chiederanno di rendervi conto dei sentimenti di una persona che avete vicino e che vi chiede di condividere la realtà affettiva: la sfida è non essere marginali come al solito, e di non fare di tutto per evitare di immergervi nella natura essenziale dei sentimenti, che vi chiamano a vivere un amore.

Pesci

Tra sogni e grandi scelte, il vostro cielo vi illumina di chiarezza e vi fa rendere conto di quanto Saturno, ancora nei vostri gradi, vi renda severi e intransigenti quando si parla di serietà professionale. Questa sarà una settimana tutta volta a ricalibrare l’importanza e il rapporto che avete con dei referenti lavorativi: capire su chi si può puntare e chi, invece, non può procedere con voi perché non c’è empatia o comunanza di intenti. In amore vi farete preziosi ed esclusivi, vorrete insomma difendere la vostra realtà sentimentale in maniera forte e decisa, e creare un comparto felice della vostra vita che sarà sempre tutelato.