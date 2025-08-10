Oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025

ARIETE

Settimana molto gradevole per voi Ariete, che finalmente vi fermate un po’ e gestite al meglio alcune necessità personali. Visto che avrete più tempo e vi servirà riprendere dei dialoghi intimi e vivere un momento meno stressato, lasciatevi pure andare e riprendete la dolcezza come linguaggio: sarà fondamentale per il partner con cui condividerete di nuovo dei bei momenti. Per quello che riguarda il lavoro, ricordate solo di lasciare detto con chiarezza ciò che vi aspettate, onde evitare di trovare sorprese al ritorno.

TORO

Finalmente, cari Toro, siete in pieno relax e soddisfatti di tante dinamiche che riguardano la vostra vita e della maniera in cui saprete gestire tutto in famiglia. Questa settimana si presenta con un ottimo stato emozionale e una buona energia. Ottimo in amore, dove torna una certa allegria con il partner: anche a seguito di una forte voglia di vivere al meglio i momenti a disposizione e di non sprecare tempo, sceglierete di realizzare un viaggio e raggiungere una meta che vi faccia staccare con la realtà, ed eccovi di nuovo felici. Il lavoro sarà un lontano ricordo per voi.

GEMELLI

Settimana emozionalmente intensa per voi Gemelli, che rivivrete alcune sequenze del passato e che vi potrete permettere di gestire il tempo a disposizione in maniera molto varia. In amore, soprattutto, potreste rivedere qualcuno che ha significato molto per voi, rendervi conto di quanto le vostre esistenze siano cambiate e parametrare tutto in maniera serena e soddisfatta. Senza influenze di ricordi molesti o comunicazioni infelici. Non distraetevi nei pensieri, siate presenti e vivrete una settimana emozionante. I single del segno, in particolare, sembrano avere molte possibilità.

CANCRO

Una settimana molto mutevole per voi Cancro, visto che inizierà con un certo caos comunicativo, mentre il centro della settimana sarà molto utile per centrare meglio le idee professionali e pratiche, anche parlandone con il partner e decidendo soluzioni comuni, risvegliando un certo senso critico che vi aiuterà moltissimo. Il weekend promette molto bene, perché i pianeti vi aiuteranno a vivere dei giorni magici, fatti di un’ottima intesa personale con il partner e grande romanticismo, per il quale siete sempre molto portati.

LEONE

Una settimana molto stimolante per voi Leone, che sentirete forte la voglia di fare cose diverse dal solito e di variare sulla routine, voglia di rivedere vecchi amici e di trovare spazi per voi. In amore, Venere sarà un po’ altalenante e, nonostante la vostra disponibilità a fare tutto per fare filare i rapporti, dovrete fare i conti con la pigrizia di chi non va alla vostra velocità. Il lavoro vi chiederà un ultimo sforzo, prima di lasciarvi liberi di prendere una pausa e, finalmente, di riposare come vorreste.

VERGINE

Una settimana che mette un po’ alla prova voi Vergine, in termini di capacità organizzativa, poiché vi sentirete molto in dovere di essere presenti per gli altri e soddisfare le richieste familiari e affettive. Troverete durante la metà della settimana un po’ difficile abbandonare il lavoro o le abitudini, o almeno sarete un po’ ansiosi, perché i progetti che mandate avanti potrebbero incorrere in dei ritardi, ma sono più delle vostre paure. Nel weekend riuscirete a stare bene, rilassarvi e dedicarvi ai sentimenti come vorreste.

BILANCIA

I Bilancia, questa settimana, dovranno molto riposare, poiché i pianeti sembrano mettere a dura prova la vostra capacità di essere armonici e di sapere spostare i pensieri. Sarà in amore che troverete le risposte ai vostri dubbi: molti di voi, infatti, toccheranno con mano la vera solidità del rapporto, valutandone consistenza e affidabilità. Dal lavoro non riuscite a staccare mentalmente e passerete anche questa settimana a pensare a quale strategia sarà meglio applicare alla vostra realtà professionale.

SCORPIONE

Ottima settimana per voi Scorpione, che state facendo di tutto per tornare a essere voi stessi e per amare come non mai: dovrete prendere in mano la situazione in amore e farvi dolcemente travolgere da una passione che vi lascerà senza fiato. Il cielo di questa settimana vi regala un ristoro dalle fatiche e i sacrifici fatti questo anno molto complicato, che per voi però significa risalita. Intanto le questioni lavorative vi potrebbero interessare e andare avanti in maniera molto creativa, se ciò che vi frulla in mente sarà applicato. Questa settimana prendetelo come un gioco creativo: dopo le vacanze penserete a come renderlo concreto.

SAGITTARIO

Bello vedere voi Sagittario armati di nuovo solo del vostro sorriso e di quella radiosa positività che vi appartiene per caratteristica zodiacale. I pianeti, finalmente più clementi con voi, vi mettono nella posizione di poter gioire dei sentimenti e di vivere l’amore come un’esperienza a due perfettamente integrata e reciproca. Mentre i sogni di avventura e viaggi sembrano di nuovo possibili, molte idee si accavallano nella vostra mente rispetto ai piani lavorativi: non confondetevi e godetevi questo tempo, senza l’ombra di irrequietezze che potrebbero risolversi in ipotesi che lasciano il tempo che trovano.

CAPRICORNO

Una settimana molto delicata per voi Capricorno, che riceverete un bellissimo regalo dal partner e troverete nella ritrovata comprensione in amore una stupenda lezione per il cuore: ovvero, che non sempre si può decidere con la mente, che a volte le cose non vanno come previsto ma, soprattutto, che le cose, se vissute nella loro autentica fenomenologia, posso essere più belle, intense e gratificanti di qualunque realtà che si possa progettare.

ACQUARIO

Per voi Acquario è l’estate degli amori e della ritrovata capacità di relazione. Sarete travolti da una sorpresa in amore e verrete, di nuovo, messi nelle condizioni di essere il segno più sorprendente e originale tra i dodici, riprendendo un po’ della vostra esuberanza e un pizzico di follia. Non perderete tempo nel chiedervi come e perché, ma vi divertirete a trovare insieme al partner il senso della voglia e dell’allegria di stare bene. Il lavoro non sembra da voi abbandonato, anzi, curato e anche in vacanza decisamente ben condotto: da questa settimana, avrete modo di pensare a una proposta veramente molto importante.

PESCI

Voi Pesci siete il segno zodiacale più fortunato di questa meravigliosa settimana, in cui le stelle vi hanno promesso di restituirvi il senso profondo dell’amore e della passione, dell’incontro con il partner giusto, se siete single, e della ritrovata armonia con il partner di sempre: un vero e proprio stato di grazia per voi. I pensieri lavorativi sono rimandati, ma avete chiesto delle cose prima di andare in ferie e deciderete, in base a quanto sarete soddisfatti e accontentati nei cambiamenti, che determinerà scelte future.