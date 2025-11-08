La settimana dal 10 novembre 2025 inizia con cambi planetari importantissimi ed ecco l’oroscopo, segno per segno, della nostra rubrica astrologica. Venere dallo Scorpione desidera di più e più visceralmente. Marte e Mercurio dal Sagittario sembrano rinvigorire tutto. E lo sentiranno forte e chiaro Ariete e Leone, ma ne beneficeranno anche Acquario e Bilancia.

ARIETE

Con la propulsione aggiuntiva del vostro intenso Marte e del loquace Mercurio che, in trigono dal Sagittario, riaccendono bollori, fiamme ed entusiasmi, il vostro segno fiorisce! Il vostro cielo ha letteralmente messo il turbo e tornate ad ardere dentro, come solo gli Ariete sanno fare tra i segni zodiacali. Non che vengano meno impegni di lavoro e stress, ma sicuramente cambia l’atteggiamento nell’accogliere il quotidiano. Ottima settimana per iniziare nuove cose e il week-end perfetto per un breve viaggio.

TORO

La settimana dal 10 novembre 2025 inizia alleggerita dai pesi di Marte e Mercurio e l’oroscopo segnala la fine di pesanti dialoghi e sentimenti, lasciando più spazio all’espressione affettiva. E, finalmente, al lavoro non potrete più dire di avere dubbi o insicurezze sulle scelte fatte. È una settimana che inizia con una serie di rassicurazioni e tende a farvi vivere meglio. Solo Venere diserta ed entra in Scorpione in opposizione, ma non fa altro che indirizzarvi verso un nuovo obiettivo, il miglioramento della vostra realtà affettiva.

GEMELLI

Il cielo si complica un po’ questa settimana e crea tensioni tali da mettere in crisi l’animo dei Gemelli, che cercano stabilità, centratura e molto più spazio per agire. Le tensioni degli astri, però, generano l’attrito necessario per muovere un’intera esistenza. Grazie a Urano, infatti, inizia una settimana piena di bivi, scelte e molte decisioni. Siate semplicemente oculati e sicuri di scegliere solo ciò che veramente volete fare. In tutto ciò, le tensioni planetarie non vi impediranno di provare una forte attrazione per qualcuno.

CANCRO

Il cielo si scarica di un po’ di tensioni, obblighi e condizioni che mettevano voi Cancro con un’ansia da prestazione per l’ottenimento di alcuni obiettivi, che sembrano finalmente essere arrivati. Da adesso sarà bene occuparvi di voi stessi e coccolarvi un po’, dicendovi che in amore tutto è fantastico, perché avete ritrovato equilibrio e forza. E perché avete conferma che i vostri sentimenti sono ricambiati e voi, finalmente, ne siete convinti.

LEONE

Dal 10 novembre 2025 inizia una magnifica settimana per voi Leone, con un oroscopo che segnala tutta l’energia di Marte e Mercurio vostri alleati. Un trigono meraviglioso che sembra darvi forza, passione e voglia di comunicare. Anche se Venere vi tradisce, e vi fa pensare che le cose possano essere diverse da quelle che credete, vi stimolerà a essere ironici e a comprendere qual è la tattica più avvincente di seduzione. All’interno della coppia desiderate di più. Fatevi prendere dal gioco e segnate una vittoria nel lavoro, poiché la vostra azione sarà favorevole.

VERGINE

Iniziano delle quadrature provocatorie, che non fanno altro che tirare fuori da voi Vergine una serie di talenti che non venivano utilizzati da tempo. Probabilmente, è quando la situazione si complica che voi tirate fuori il meglio della vostra capacità organizzativa. Solo un po’ più di stress, ma la vostra migliore alleata sarà la bella Venere in Scorpione, che tenderà a darvi moltissimo, soprattutto da un punto di vista comunicativo. È arrivato, infatti, il tempo di esternare e condividere con il partner non solo sentimenti, ma pensieri e dialoghi aperti.

BILANCIA

La settimana dal 10 novembre 2025 inizia con Venere che se ne va e con Marte e Mercurio che vi dicono che su di loro potete contare: un oroscopo fatto di cambi della guardia importanti. Con voglia di imporvi e di dare alle vostre parole un significato nuovo, decisamente più attivo e carismatico. Direte dei no importantissimi, farete delle scelte molto meno estetiche del solito ma più funzionali. Niente sembra più complicare le cose: Venere, andando via dai vostri gradi, vi promette di concretizzare alleanze, amori e connubi fortunati sui quali vorrete contare.

SCORPIONE

La settimana inizia alla grande per lo Scorpione che ospita la bella Venere, il pianeta dell’amore, ma anche della piccola fortuna. E che vi promette di sanare i vostri bisogni e le vostre aspettative in amore. Il cielo, intanto, è decisamente più concreto in termini lavorativi ed economici, anche se con qualche spesa in più. Ma, forti dei miglioramenti della vostra condizione pratica e di meno pensieri, con generosità questa settimana vi sta dando la possibilità di vedere che questo autunno è la vostra stagione fortunata. Sorprese gradite nel fine settimana.

SAGITTARIO

Il cielo è decisamente pieno di novità questa settimana per il Sagittario, che avanza spedito e carico di energia attiva. E profondamente motivato a compiere quelle scelte che sembravano difficili, ma che avete il coraggio di fare. Avete molti pianeti dalla vostra parte: usateli con calma, senza fretta, poiché l’unica difficoltà potrebbe essere generata solo da esagerazioni. L’inizio della settimana prevede qualche sorpresa o notizia inaspettata, il resto è un continuo mutare.

CAPRICORNO

Per voi Capricorno il cielo diventa un po’ più cervellotico e impegnato in proiezioni che sembrano anticipare il futuro. In questa settimana, la valutazione dei rischi è decisamente più cosciente rispetto ai movimenti lavorativi e ai progetti creativi che volete intraprendere. Solo qualche pensiero in più, ma nulla che impedisca a Venere di farvi divertire con amici e trovare maggiore leggerezza in amore. Venere, infatti, dal compatibile Scorpione, vi aiuterà a tenere un allegro andante.

ACQUARIO

Quanta energia per voi Acquario, quante cose da fare e da dire, ora che Marte e Mercurio si trovano per voi in una posizione propulsiva e felicemente piena di progetti e idee nuove. Venere, però, diserta, facendovi sentire poco interessati ai sentimenti o alle opinioni altrui. E vi convince che forse è bene dare più tempo ai rapporti personali. Il magico duo in Sagittario, intanto, costituito da Mercurio e Marte, sembra portarvi una conoscenza nuova molto interessante. Weekend stupendo.

PESCI

Questa settimana iniziano, per voi Pesci, alcuni fastidi legati più che altro a quanta capacità di dialogo e coordinazione potrete trovare al lavoro. In cui si manifestano avvisaglie di cambio di strategia e un approccio più rigoroso. Ma nulla potrà mai impedire a una stupenda Venere di trigono di compiere uno splendido miracolo in amore: dove si ritrova la forza dell’unione e dell’intesa con il partner. Vi sentirete molto amati, sostenuti e consigliati da chi vi sta accanto e vi conosce bene, e può anche suggerirvi un’idea pratica che vi aiuterà moltissimo.