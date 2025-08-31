Oroscopo settimanale dall’1 al 7 settembre 2025

ARIETE

Voi Ariete iniziate la settimana in maniera molto motivata, ma anche con un carico di stanchezza accumulata non indifferente, proprio perché non avete molto staccato durante questa estate lavorativa e impegnata, ma che vi ha permesso di finalizzare obbiettivi importanti. Visto che adesso siete riusciti a pianificare un piano preparatorio per le vostre ambizioni lavorative, che vi vedranno trionfare più in là, adesso sarà utile riposarvi, decomprimere e prendersi un po’ cura di voi stessi. In amore non è consigliabile, secondo le stelle, dibattere più di tanto su punti di vista divergenti tra voi e il partner, ma cercare piuttosto un reciproco compromesso; per chi è single, la passione vi travolgerà e, anche se discontinuamente, vi sentirete di nuovo attraversati da grandi fiammate.

TORO

Questa settimana, voi Toro, non amerete affatto sentirvi messi in discussione né le critiche o, peggio ancora, le intromissioni nella vostra vita privata: sarà un periodo in cui vi troverete a voler difendere la vostra autonoma conduzione delle cose. Anche con il partner vi sforzerete di sorvolare su considerazioni varie e preferirete tutelare il sentimento e il feeling interno alla coppia, vivendo il meglio della relazione. Per chi è single non mancheranno le attrazioni, mentre vi sentirete desiderati e richiesti, e passerete del tempo a guardarvi intorno senza troppo essere convinti di qualcuno in particolare. Al lavoro inizia una nuova condizione che vi vedrà muovervi più agilmente e meglio.

GEMELLI

Per quanto convulso sia negli aspetti, il vostro pianeta Mercurio vi procurerà una serie di stimoli nuovi e vi farà incontrare nuove persone: c’è aria di cambiamento per voi Gemelli, a tutti i livelli. A cominciare dal lavoro, dove avete un’irrefrenabile voglia di sentirvi meglio e con maggiore possibilità di espressione in tutta la vostra fantasiosa voglia di sperimentazione. Tornate a scommettere su voi stessi e vi dedicherete di più a questioni familiari, domestiche e a distribuire meglio le risorse economiche. Anche in amore, soprattutto nel fine settimana, complice la Luna che vi sorriderà ammiccante, voleranno scintille di intesa con il partner; per i single, gli incontri saranno sorprendenti e in contesti nuovi.

CANCRO

Voi Cancro sentirete, in questa prima settimana di settembre, l’esigenza impellente di materializzare le idee e di dare all’azione pratica maggiore consistenza: motivo che durerà per tutto il mese, ma in particolare in questa prima settimana, in cui Marte e Saturno vi daranno una spinta maggiore, esigendo da voi risolutezza, compiutezza e mille altre risorse importantissime. Travestirete la dinamica sentimentale con gli impegni lavorativi, che saranno funzionali a prendere il tempo necessario a decidere di progetti di coppia e di situazioni logistiche di vita che, in comune con il partner, non potrete più posporre. I single del segno saranno molto irrequieti e la Luna del fine settimana sarà decisamente confusionaria e densa di emozioni contrastanti.

LEONE

L’inizio della settimana si apre, per voi Leone, con la poderosa forza di Marte e Saturno a vostra disposizione, che vi darà una spinta propulsiva incredibile nelle azioni pratiche e risolutive, e si chiuderà per voi con una splendida Luna in Sagittario, che vi darà forza, energia e passione. Leoni alla riscossa, dunque, nel cielo zodiacale di questa prima settimana di settembre, che sembra salutata da un piglio di riorganizzazione pratica e di volontà ferrea di mandare avanti tutto in maniera ordinata e concreta. E con la ritrovata coesione di coppia, assicurata da una Venere che sembra un po’ ritrovare la calma necessaria e la giusta dose di intensità. I single del segno potrebbero gestire al meglio le fantasiose occasioni che il cielo proporrà.

VERGINE

Con la forza del Sole in Vergine, eccovi pronti a gestire tutto in maniera serena e con ritrovata calma, senza paura di esprimervi o di stare un po’ di più sotto i riflettori da cui spesso fuggite. Il cielo zodiacale è davvero generoso in questa vostra nuova stagione della vostra vita, che ricarica le energie e vi fa sentire molto più padroni della situazione lavorativa, che sembra evolversi in maniera del tutto nuova e senza le solite ansie. Mentre le condizioni generali dell’andazzo sentimentale si fanno più solide e chiare, e trovate nell’amore una nuova consapevolezza. I single del segno saranno discretamente magnetici e attraenti, il weekend è ottimale per fare qualcosa di insolito e inusuale per voi…

BILANCIA

La settimana assume toni completamente nuovi per voi: il gioco di collaborazione tra Saturno e Marte è decisamente incalzante e, finalmente, si entra nel vivo di una serie di faccende che, in ultimo, prendono le direzioni migliori possibili rispetto alle scelte e ai tagli che avete operato e che vi porteranno a muovere di nuovo tutto nelle vostre vite. Sarà una settimana in cui ritroverete la vostra serenità e la condizione ideale per far sì che almeno i vecchi problemi al lavoro non si ripropongano. In amore, la vostra bella Venere entra in Vergine, a pochi passi da voi, rendendovi poco inclini alla parole, ma più empatici e intuitivi.

SCORPIONE

Mercurio da giorno 3 e Venere dal 5 settembre in Vergine giocheranno un ruolo essenziale per voi Scorpione, garantendovi un ritrovato dialogo e senso della squadra, sia al lavoro che nelle relazioni. Saranno molto stimolati e fortunate le collaborazioni, i gruppi di lavoro, il senso del team in generale, dal quale vi sentirete sorretti e parte di qualcosa di funzionante. Finalmente si riaprono progetti sospesi o messi da canto per condizioni temporali che hanno dato priorità ad esigenze familiari: ora è tutto di nuovo possibile per voi Scorpione e approfitterete di questi passaggi planetari per riconfigurare la vostra vita, dando più spazio all’amore e alle possibilità che porta con sé. Evoluzioni importanti e anche un impegno maggiore in termini di proposte dal partner; momento d’oro per i single.

SAGITTARIO

La settimana, per voi Sagittario, sembra essere di nuovo piena di emozioni a volte un po’ contrastanti: dal 2 settembre Mercurio vi suggerirà di essere di poche parole, mentre Venere dal 5 insisterà sui buoni rapporti al lavoro e sulla ricerca di legami veri e profondi. Ma sarà nel weekend che la Luna accenderà di magie il vostro segno zodiacale, illuminando i vostri sentimenti e facendovi intravedere nella carriera un certo possibile successo, una svolta. Nella coppia è giunta l’ora di aggiustare alcuni calibri nel rapporto e di nutrire più criticamente nuovi obbiettivi. Per i single, un po’ di protagonismo, che non guasta!

CAPRICORNO

Seppure neanche questa settimana Marte e Saturno vi lasceranno tregua, per voi instancabili Capricorno arrivano in soccorso due grandi alleati: Mercurio e Venere. Tornano le idee e la capacità comunicativa, torna la voglia di vivere e di amare, e di agire secondo i sentimenti. Sarà una settimana che segnerà un nuovo inizio e vi metterà nelle condizioni di fare del vostro meglio per far fronte a eventi lavorativi che richiederanno parecchia attenzione, ma anche di superare asperità e discordanze di pareri. Più morbidi e generosi in amore, pacati e pacificati con il partner di cui accettate serenamente le diversità di vedute, mentre la possibilità di concludere dei buoni accordi è assolutamente propizia e i single del segno si sentiranno molto gratificati.

ACQUARIO

La settimana presenta, per voi Acquario, un cielo dinamico e pieno di sorprese, di riattivazione e di calma ritrovata. L’effetto di questa prima settimana settembrina sarà fantastico, poiché Mercurio, tornando diretto in Vergine, favorisce il flusso delle idee e della comunicazione, e chiarisce ruoli e responsabilità. Entrerete nel vivo dei progetti e nelle dinamiche delle cose, portando come sempre la vostra fantasia. In amore, Venere farà la sua comparsa rendendo tutto più lineare e meno confuso, esigendo profondità di sentimenti e di rapporti. La Luna del fine settimana, nell’amico Sagittario, vi farà sentire molto in connessione con gli amici e con il vostro mondo di relazioni.

PESCI

Per voi Pesci si prepara una settimana in cui sarà impossibile rimandare decisioni e responsabilità, in quanto la vostra presenza sarà indispensabile per chiarire finalmente delle problematiche sulle quali solo a voi spetta l’ultima parola: ed eccovi catapultati di nuovo in una dinamica che esige decisionismo e molta praticità, anche se la vostra sensibilità aveva già previsto tutto. In amore tutto è assolutamente chiaro, Mercurio e Venere in opposizione rendono i rapporti privi di fronzoli o di sovrastrutture e, in conseguenza di ciò, nel bene e nel male, avrete la chiarezza di tutto e tutti. Al lavoro dovrete essere un po’ più fermi, se volete evitare una serie di abbagli e sentimentalismi inutili, che non fanno altro che riproporre le solite dinamiche che rifiutate.