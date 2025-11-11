Oroscopo speciale: Venere in Scorpione

Bella, sensuale, acquatica e decisamente appassionata. Anche gelosa e, a volte, sospettosa. Ma piena di capacità creativa, e abile ad affascinare anche chi è distante miglia dalla sua natura. Venere in Scorpione è tutto questo e merita un posto speciale tra i nostri approfondimenti astrologici, con un oroscopo speciale per i 12 segni zodiacali. Una configurazione ottima per i segni d’acqua – Cancro, Scorpione e Pesci -, ma di cui beneficiano anche i musoni Capricorno e gli attenti Vergine. Mentre l’Acquario fa finta di niente, il Leone diventa geloso e provocatorio, il Toro guarda al suo rapporto e tira giù un po’ di considerazioni. E gli altri?

ARIETE

Venere in Scorpione è una marziana, che potenzia le aree del vostro pianeta, presente anche lui in Scorpione, creando un oroscopo scoppiettante. Fatto di una sotterranea passione che vi attraverserà dandovi vigoria e intensità. Finalmente, nel vostro cielo, un’esplosione di emozioni, come piacce a voi!

TORO

Inizia l’opposizione di Venere in Scorpione e, voi Toro, avrete la visuale più ampia sul vostro rapporto. Di cui analizzerete i punti di forza e di debolezza, facendo in modo di prendere il meglio da tutto. E manifestando il vostro livello di sopportabilità per talune cose: parlerete, insomma, chiaro al partner…

GEMELLI

Venere in Scorpione si elide un po’ per voi, e si allontana al punto da rendervi un po’ sospettosi. Come se non capiste fino in fondo la natura dei rapporti tra alcune persone. Una situazione la cui responsabilità non è della sola Venere, ma anche dell’opposizione diretta di Mercurio e Marte. Invece che arrovellarvi, parlatene.

CANCRO

Cielo splendido per voi, che iniziate una meravigliosa stagione d’amore e di espansione sentimentale. La bella Venere, lungo il suo transito in Scorpione, sembra anche coinvolgere Giove, espandendo ancora di più la dimensione sentimentale, che sembra molto promettente e ricca di possibilità.

LEONE

Inizia l’urticante quadratura di Venere in Scorpione, che sembra l’unica nota stonata del vostro oroscopo, rispetto a un cielo splendido e molto dinamico. Mentre aspettate che le cose diventino più morbide in amore, non basterà il trigono di Marte che chiede passione: potreste sentire il partner un po’ apatico.

L’astrologo Marco Amato

VERGINE

E, finalmente, Venere si esprime per voi. Prende la parola e si manifesta chiara in termini di sentimenti, passione e romanticismo. Felici di aver ritrovato certezze e conferme, ora siete davvero al sicuro. Datevi da fare, quindi, senza pensare di esservi sbagliati: adesso l’amore parla!

BILANCIA

Il vostro pianeta, Venere, ha transitato nei gradi della Bilancia, regalandovi qualche incoraggiamento in amore e aggiustando alcune situazioni. Adesso sarà più pratica e si interesserà al benessere e alla comodità. Tanto da farvi trovare un’adeguata soluzione a qualche problema di bilancio o burocratico. Il vostro pianeta, in fondo, è anche fortuna minor…

SCORPIONE

I più amati del reame siete proprio voi Scorpione! Troverete questa Venere come un balsamo corroborante che, con la sua azione, finalmente compenserà le tensioni inferte da Marte, Mercurio e Urano. Inizia anche un periodo migliore nei rapporti di lavoro e migliora l’economia.

SAGITTARIO

Venere si fa pensierosa, romantica e melanconica per voi Sagittario. In cambio, però, diventa anche intuitiva, percettiva e vi dà coscienza di sentimenti nascosti che si fanno palesi. E che cominciano a tessere intricate trame. Vi annoiavate per la troppa stasi? Ecco che cominciano imprevedibili sorprese.

CAPRICORNO

Venere è amica, per voi Capricorno, e anche goliardica. Si manifesta socialmente, accoglie amici e coinvolge le sfere sociali dei vostri rapporti. Il cielo è decisamente più ludico e vi porta l’amore per distrarvi e rendervi più leggeri. Come se una meravigliosa sensazione di sicurezza riuscisse a strapparvi alle tensioni.

ACQUARIO

Venere non è proprio il vostro pianeta preferito, e voi Acquario sarete meno dolci ed emotivamente coinvolti del solito. Complice il fatto che siete molto concentrati sul lavoro e, forse, avete deciso di distribuire diversamente le vostre attenzioni affettive, sarete un po’ più distaccati dal solito.

PESCI

Per voi Pesci il cielo è generoso, e vi raccomanda di usare il trigono in maniera efficace e piena. Sotto la pressione di tutti questi pianeti di transito, avete bisogno di ritrovare in amore la forza, il sostegno e il coraggio che il partner non vi farà mai mancare. Godetene a piene mani.