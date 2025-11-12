Urano è il pianeta che, nell’oroscopo, genera i cambiamenti, le svolte importanti – a volte improvvise o inaspettate – e che adesso entra in moto retrogrado negli ultimi gradi del Toro. Tornando dai primi gradi dei Gemelli, per alcuni segni zodiacali genera la ripresa di alcune problematiche che sembravano risolte. Mentre dona ad altri un margine di cambiamento importante. Come, segno per segno, nelle previsioni della nostra rubrica astrologica.

ARIETE

Per voi Ariete si fa un po’ più statica la situazione generale. Negli ultimi mesi, lo slancio di Urano in Gemelli è stato iperattivo e vi ha fatto decollare nel lavoro, mentre si creava un caos affettivo importante. Adesso, Urano vi farà guardare alla situazione economica in maniera più specifica, ma sempre con una certa sicurezza. Mentre avrete il tempo e lo spazio di curare di più gli affetti e le condizioni generali della vostra vita di coppia.

TORO

La calma è finita, cari Toro: torna l’uragano Urano a darvi dinamismo e opportunità, per voi che accogliete malvolentieri. Ma non sapete ancora che è proprio Urano ad avervi dato il coraggio di virare nel lavoro e fare scelte importantissime. Se temete i risvolti, il pianeta vi farà capire come sistemare ancora qualcosa e variare di nuovo all’occorrenza. Avrete tempo fino ad aprile per mettervi a punto definitivamente.

GEMELLI

Il cielo zodiacale vi alleggerisce, spostando Urano fino ad aprile, e lasciandovi tutto lo spazio di manovra possibile che il cielo vi riserva. Ora potete muovervi come volete e sperimentare ciò che ritenete più opportuno, da un punto di vista lavorativo e sentimentale. Urano in Toro non è sparito, si è spostato in un’area più emotiva, più inconscia per voi: facendo del vostro oroscopo un monito. Tutto sarà automatico, ma vi calcolare sempre le possibili conseguenze, soprattutto in un sistema nuovo.

CANCRO

Torna il geniale Urano a darvi una serie di supporti importantissimi e a suggerirvi battute utili in un contesto che non vi aspettavate. Ma anche a risvegliare in voi la scienza del compromesso e un pizzico di sano opportunismo verso i vostri interessi. Con un Giove così ambizioso nei vostri gradi, Urano di nuovo compatibile si dosa in perfetto accordo. Dandovi, ancora una volta, la possibilità di intervenire in tante faccende che migliorerebbero le condizioni pratiche, favorendo quelle amorose con sorprese ed emozioni deflagranti come piace a voi.

LEONE

Urticante quadratura per voi Leone, soprattutto per quelli della prima decade. Saranno mesi in cui si riproporranno antichi problemi, che risolverete bene. Fino ad aprile, aggiusterete la vostra vita in molti modi che riguardano l’ordine costitutivo delle cose. Che si tratti di qualcosa di legale che si definisce o la chiusura di alcune posizioni aperte, che finalmente si concludono in via definitiva. Potreste utilizzare i cambiamenti a vostro vantaggio, riscoprendo che la realtà vi offre passaggi davvero forti e importanti. Dovrete solo cavalcare l’onda e seguire l’istinto.

VERGINE

Ottimo aiuto inaspettato da Urano, che si rimette in trigono e, finalmente, velocizza tutto ciò che avete intorno. Se sentivate stasi intorno a voi, ecco arrivare di nuovo la prontezza di spirito e la condizione ideale per risolvere alcune vicissitudini. Il cielo vi vuole anche piacevolmente sorpresi in amore e rassicurati dai cambiamenti che si profilano all’orizzonte. Visto che avete lavorato molto per generarli. Con un Urano in Toro, l’oroscopo prevede anche introiti e facilitazioni burocratiche, nonché l’amore di nuovi amici intorno.

BILANCIA

Perderete, per qualche mese, l’appoggio del pianeta che velocizza tutto: e, per voi Bilancia, non è del tutto un male, visto che trottavate fino allo sfinimento. Il cielo vi concede una pausa, che sospenderà alcuni progetti o andature, ma che vi restituisce il senso del tempo. E vi dona un margine di manovra molto più ampio e comodo, tutto da utilizzare. Le condizioni più belle per voi arriveranno quando, con calma, riuscirete a pensare e a riprendere abitudini piacevoli per voi stessi.

SCORPIONE

Quando tutto sembrava essersi messo a posto, ecco che torna Urano in opposizione per voi Scorpione. State dando del vostro meglio per rimettere a posto le cose nella vostra vita e, soprattutto, in amore. Il cielo vi fa ritornare vigili e un po’ tesi, ma non senza aver captato intorno a voi una maggiore quantità di benessere. E la rassicurazione che non ci sono pericoli tali da farvi ripiombare in difficoltà. Il significato di questo transito è più legato alla possibilità di cambiare, ancora una volta.

SAGITTARIO

Il Sagittario gode di questo transito, poiché termina l’opposizione dai Gemelli e, fino ad aprile, sarete tranquilli. Nelle condizioni di potervi godere un autunno e un inverno molto sereni e piacevoli. Tornerà, tra poco, anche la connessione con Giove, e molti di voi ambiranno a nuovi progetti di vita. Nella sfera affettiva, sarete del tutto appagati e con la voglia di cercare nuove dimensioni, se siete single. Più sereni, Urano vi renderà invece iperattivi nel quotidiano e, nelle piccole cose, sarete appagati giorno dopo giorno.

CAPRICORNO

Torna un ottimo trigono di Urano a velocizzare il Capricorno, e soprattutto i nati della terza decade. Più fortunati e pieni di scatto, cosa che li aiuterà a vincere l’ansia dell’attesa che teneva ostaggio le loro ambizioni. Dando modo di vedere di nuovo la prospettiva fattibile dei loro progetti. Completerete l’anno e lo inizierete trionfalmente, dando risalto a tutte le finalità dei vostri intenti. E non tralasciando neanche di stare molto bene in amore: ammorbiditi e più sicuri di avere trovato un porto più sicuro per il vostro cuore.

ACQUARIO

Il cielo dell’Acquario è quello che subisce di più il disagio di questo transito, che sembra riportarvi un po’ indietro nel tempo, facendovi ripercorrere alcune tappe fondamentali della vostra vita. Ma, dopo tutti gli stimoli a valanga che Urano vi ha dato, dal trigono dei Gemelli, potete vivere di rendita. Approfittando della decelerazione per sviluppare con calma idee e progetti. E, soprattutto, potrete rimettervi in forma ed essere più accessibili in amore e nelle relazioni umane, che sembrano volervi dare più di quanto non desideriate.

PESCI

Per voi, con Urano in Toro, torna un transito molto positivo e importante, che conforta il vostro oroscopo. Non solo i Pesci non subiscono più l’elettrica quadratura di Urano, ma addirittura riprendono un sestile amico con Saturno e Nettuno alla fine dei vostri gradi. Creando delle svolte lavorative che tanto aspettavate. Ogni tipo di rapporto, intanto, si spoglia di nervosismo. Tutto sembra rimettersi a posto e, anche in amore, siete di nuovo più sereni. Mentre gioite di proposte inaspettate, che evidenziano la vostra professionalità, con vostro grande contento.