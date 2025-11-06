L’intelligente Mercurio entra nel segno del Sagittario: ed ecco che l’oroscopo segnala come mischierà il suo acume con l’esagerazione del segno. Parole da dosare, ma che non vogliono il bavaglio. E istinti da controllare, ma consapevoli. Mercurio sarà molto meno mentale del solito, anche perché godrà della compresenza del pianeta Marte, attraversando i gradi del Sagittario. In positivo, ci si esprime molto di più. In negativo, a volte si esagera con le parole… Vediamo come, segno per segno, nel nuovo approfondimento della nostra rubrica astrologica.

ARIETE

Mercurio è in trigono e, voi Ariete, potete finalmente esprimervi. Avete l’occasione di parlare, sarete carismatici al lavoro e seducenti nella vita mondana,. Finalmente a cuore aperto con il partner, a cui direte tutto ciò che sentite di dover dire. La configurazione arriva come un toccasana, dopo un momento di non ascolto e di sfuggenti dialoghi, che non lasciano spazio all’esplicazione dei concetti. L’oroscopo promette che, adesso, Mercurio è tutto vostro: anche perché in Sagittario, a potenziarlo, è la presenza di Marte.

TORO

Mercurio, finalmente, si sposta dall’opposizione sfavorevole, per lasciare perdere discorsi in sospeso e frasi inutili. Una gioia per voi Toro, che vi sentivate un po’ in un campo minato, mentre tentavate di farvi capire o dialogare in maniera serena con chi di sereno non ha nulla. Il vostro cielo è pronto a distendersi. E a non farvi perdere tempo con chiacchiere inutili di persone che, al lavoro o in amore, si sono dimostrate non affidabili. Ora riprendete un po’ le uscite, le relazioni e i dialoghi con il partner.

GEMELLI

Il cielo si complica un po’ per voi Gemelli, che vi sentite letteralmente traditi dal vostro pianeta preferito, Mercurio. Che va a dare man forte a Marte il quale, scontrandosi con Urano, crea già forti tensioni e fomenta fraintendimenti pericolosi. Sarà una configurazione astrale, per voi, che durerà qualche settimana. E sarà da tenere d’occhio poiché, con Marte e Urano coinvolti, in questo transito si rischia di far più danno con le parole che non con la spada, come recita l’antico adagio.

CANCRO

Mercurio dismette il trigono dalla Scorpione amico e si eclissa in Sagittario, dove farà perdere tracce di sé. Per voi Cancro inizia un periodo di maggiore leggerezza: alcuni pensieri pesanti vi lasciano respirare e godere di una certa libertà di manovra. Finalmente, le comunicazioni con il partner non sono più problematiche e non vi sentite più soppesati in ogni gesto o parola. Si chiariscono alcune cose con i familiari e si tende ad avere idee nuove. Per arredare casa o fare qualche piccolo lavoretto domestico, che avete trascurato nell’ultimo periodo.

LEONE

Stupenda posizione di Mercurio, per voi Leone, che diventa complice, amico e anche un po’ ruffiano. Almeno per voi, che riscoprite la presenza di amici e partner, con una maggiore allegria, voglia di scherzare, evadere e ascoltare altre persone, le loro storie e abitudini. Tenderete a parlare di più con i piccoli e, magari, a ripescare qualche talento o passione che non avete avuto il tempo coltivare come avreste voluto. Sarà un periodo in cui troverete la dialettica giusta per abbracciare di nuovo la socialità.

VERGINE

Il vostro beneamato Mercurio scivola in Sagittario: una configurazione che voi Vergine non amate. Ma, con i transiti concomitanti, sarà quello che ci vuole per portare alla luce frasi non dette e parole nascoste. E per riuscire a distinguere i colori veri di cose e persone, su cui lo zodiaco vi spinge ad aprire gli occhi. Complici, peraltro, piccoli imprevisti e qualche possibilità fortuita, vi potrà capitare di venire a sapere come stanno realmente le cose anche su persone che credete di conoscere da anni.

BILANCIA

Configurazione amica per voi Bilancia, che finalmente riprovate a gestire la comunicazione, abbandonando i dettami un po’ ingessati di quella diplomazia che tanto vi appartiene. E che, seppure sia un vanto, rischia a volte di non farvi prendere apertamente posizione, schierarvi o dire le cose come stanno. Mercurio vi toglie un po’ la patina e sgancia una serie di novità, idee e constatazioni, che normalmente non avreste prodotto. Sfruttate bene il transito.

SCORPIONE

Mercurio esce dal vostro cielo, dandovi una sensazione di maggiore leggerezza. Proprio a voi Scorpione che non aspettavate altro che rifiatare e, finalmente, non dovervi preoccupare più di nulla. Sarà un transito un po’ ruffiano, visto che Mercurio ci ripenserà e tornerà nei vostri gradi. Riferendovi qualche notizia importante e facendovi capire che avevate intuito bene rispetto a qualcuno o qualcosa che tocca il vostro cuore. Ne gioirete, mentre il cielo si configura aperto a nuove possibilità lavorative e novità importantissime a livello affaristico.

SAGITTARIO

Mercurio arriva nei vostri gradi, cari Sagittario, a far compagnia a Marte, che l’oroscopo segnala fiammeggiante come non mai. Mercurio non è proprio il vostro pianeta preferito, ma il transito di questo anno lo rende molto prezioso. Poiché, con Marte accanto e l’opposizione di Urano, si creeranno le condizioni ideali per renderlo più esuberante, più cavallerizzo e più disposto a essere allegro e furbo, piuttosto che ingessato e noioso. L’unica cosa a cui dovrete stare attenti è a non esagerare con le parole, poiché rischiate di urtare la sensibilità altrui.

CAPRICORNO

Questo transito vi infastidirà, cari Capricorno, ma non mancherà di stupirvi e farvi assistere a colpi di scena molto divertenti. Dandovi modo di sorridere sotto i baffi: dal Sagittario alle vostre spalle, infatti, Mercurio sarà sornione. A volte vi farà sospettare che qualcuno non sia corretto con voi. In altre si rivelerà un vero e proprio buffone, che vi farà morire dal ridere per ciò che ascolterete o verrete a sapere. Prendete questo transito come un indicatore di cose nascoste, un sussurro da dietro l’orecchio che, per una volta, vi spinge ad abbandonare la tattica e abbracciare l’intuito.

ACQUARIO

Simpaticissimo transito per voi che riuscirete a scherzare di tutto e a vivere imprevisti e passioni, che esploderanno quando meno ve lo aspettate e, soprattutto, da chi non vi aspettate. Cari Acquario, siete di nuovo in movimento con tanta carne al fuoco e con idee e cose da fare che si avvicendano a tamburo battente nella vostra vita. Forse un po’ stanchi e stressati, vi sentirete delle trottole, ma torna il buonumore. Anche se l’opposizione di Urano è alquanto detonante su Mercurio, siete alla distanza zodiacale ottimale per godere di quello che si potrebbe chiamare un brainstorming di tante nuove idee!

PESCI

Questo di Mercurio in Sagittario è un transito un po’ fastidioso per voi sensibili Pesci, e l’oroscopo segnala una certa mal sopportazione di alcuni dialoghi e personaggi che non producono intorno a voi. Sarete ipersensibili alla bugia, e non troverete inopportuno dire apertamente ciò che pensate. L’intuito vi darà ragione, perché Mercurio tornerà sui suoi passi a confermare le vostre tesi. Per poco, però, perché poi tornerà in moto diretto, riproponendo alcune dinamiche per le quali, alla fine, sarete netti. Sarà un transito non semplice, ma vi aiuterà a disfarvi di qualcosa che non vi serve più.