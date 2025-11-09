Marte, il rosso pianeta dell’azione e della passione, arriva nell’istintivo e generoso Sagittario: e oggi non poteva non essere protagonista dell’oroscopo. Uno speciale della nostra rubrica astrologica dedicato a un passaggio che restituisce vigore all’elemento e corrobora i segni di fuoco Ariete, Leone e, più di tutti, il Sagittario di cui sarà ospite. Ottimo anche per Bilancia e Acquario. Ma cosa accade a tutto il resto dello zodiaco?

ARIETE

Il vostro eroe, Marte, è di nuovo dalla parte dei segni di fuoco e del vostro sicuramente. In un trigono meraviglioso che vi risveglia come un vulcano e vi rende passionali. Ma che porta con sé anche la furbizia tattica di Mercurio, facendo in modo di essere quanto più chiari possibile e ristabilendo il dialogo in amore. Queste valenze creeranno movimento e vedrete di nuovo mettersi in moto un allegro andante. L’opposizione dei due pianeti a Urano renderà esplosive le parole e i rapporti intimi. Ma, tenuti a bada dal rigoroso Saturno, tutto dovrebbe funzionare meglio.

TORO

Marte non è più un problema per voi, che state vivendo una bellissima fase ricostruttiva. È un periodo di minore bellicosità e farà in modo di farvi riprendere in mano la situazione sentimentale, senza tensioni e senza guerra. Peccato solamente che Venere entrerà in opposizione tra poco, ma sicuramente sarà molto più sopportabile tutto. Anche perché i cambi planetari lavoreranno per riconsolidare la coppia, e per rassicurarvi intorno al lavoro, laddove ancora avete dubbi.

GEMELLI

Per voi Gemelli il cielo si presenta molto teso con questa opposizione di Marte, che contrasta in opposizione con Urano. E, in più, c’è contro anche il vostro pianeta Mercurio, che risulta alquanto elettrico in questa situazione. È un transito marziano molto complesso, che può avere la forza di traghettare i Gemelli verso un orizzonte del tutto nuovo o può creare scivoloni davvero notevoli, in situazioni in cui dire troppo o troppo poco potrebbe essere deflagrante. Sarà comunque un transito pieno di forza, difficile da incanalare, ma che può proporre risultati e cambiamenti davvero epici. Si dovrà usare solamente un po’ di cautela.

CANCRO

Per voi Cancro l’oroscopo registra una situazione più tranquilla, ora che Marte – dopo aver fatto tantissimo per voi – si sposta in Sagittario. Regalandovi serenità e tanta voglia di essere felici a modo vostro, e di rendere ottimale il tempo più sereno e meno strizzato dagli impegni, che sembrano essere semplificati. Il vostro cielo è alle prese con una voglia di amare che tra poco Venere accontenterà, ma Marte si è solo spostato. Esce un po’ fuori dal giro di tensione e manifesta una voglia di intervenire in piccole cose del quotidiano e regalarvi un approccio migliore alla routine.

LEONE

Una bella sferzata di energia e passione per voi Leone, che riscoprite la primarietà del comando e delle faccende che riguardano la vostra realtà comunicativa. Tornate a essere protagonisti dell’oroscopo, con questo Marte in Sagittario, e a gestire al meglio risorse e faccende legate alla voglia di gustare la vita in pieno. Sarà anche un transito di grande confronto e riuscita in termini pratici e professionale. E, soprattutto, con una dialettica passionale migliorativa che rende la coppia più entusiasta. Non mancheranno piacevoli sorprese e assisterete a delle tensioni intorno a voi, per cui sarete chiamati a essere l’ago della bilancia.

VERGINE

Inizia, per voi Vergine, un momento decisamente più dinamico, ma contrastante. Forte di tante sicurezze ormai conquistate, ma anche di scontri e responsabilità grosse da gestire. Visto che, per vari influssi planetari, state spingendo tutto verso una direzione davvero importante, su cui avete deciso di scommettere per portare le cose dove volete che vadano. Pur coscienti dei rischi, deciderete però di seguire l’impulso che vi attraversa e vi troverete a seguire la vostra direttrice coerentemente e fine in fondo. La fine del transito vi darà risultati eccezionali!

BILANCIA

Finalmente Marte, dal Sagittario, diventa amico della Bilancia e, assieme a Mercurio, promette al vostro oroscopo di darvi forza e carisma. Di far valere le vostre ragioni e le vostre parole. Molto probabilmente dovrete accettare un compromesso nuovo, lasciare andare una vecchia strada e cercare di percorrerne di nuove e più efficaci. Il vostro impegno dovrà essere positivo e allegro, anche perché avevate proprio voglia di disfarvi di una serie di cose e persone che non si sono rivelate all’altezza della fiducia in loro investita.

SCORPIONE

Marte libera i gradi zodiacali dello Scorpione scivolando in Sagittario, e facendo vivere a voi segni d’acqua un momento di scarico di tensioni. Molto ha fatto il rosso pianeta dell’azione e della passione nel suo ruotare nei vostri gradi. Ma adesso vi lascia liberi di esprimervi leggermente, senza quella pesantezza piena di pathos né ansia da prestazione. Più leggeri sì, ma anche con qualche piccola spesa imprevista. Poco male, però, poiché Saturno garantisce una più confortevole condizione lavorativa.

SAGITTARIO

Potenti e forti con Marte nei vostri gradi, l’entrata del pianeta rosso nei vostri gradi zodiacali è trionfale, decisamente piena e vigorosa. A questo si associa anche Mercurio e, presto, il Sole: sarà un transito ricchissimo di energia, tanto da farvi rischiare di esagerare, con la tendenza tipica del vostro segno zodiacale! Accenderà passioni, proporrà sfide e, con l’opposizione di Urano, anche una certa spinta eversiva, come una sfida in taluni casi. Il cielo sembra spronarvi a concentrare tutta la vostra energia verso una svolta importante, e condensare in questo autunno, in una evidente certezza, tutto ciò che l’anno poco generoso non vi ha dato!

CAPRICORNO

Marte, in questa posizione, per voi Capricorno inaugura un periodo di pensieri fissi, che avrete difficoltà a spostare. La vostra ambizione e l’inclinazione alla strategia giocano un ruolo essenziale in questo, poiché in questi mesi avete puntato molto sullo sviluppo di un progetto ambizioso e ampio. Marte insinua dei dubbi e produce incertezze rispetto alla comunicazione con i collaboratori e referenti. Le stelle vi consigliano di non pensare troppo, poiché Marte è accompagnato da Mercurio: convincetevi che qualunque problema è risolvibile.

ACQUARIO

Il caro Marte giocherà con voi Acquario a fare il compagnone e a porsi come un amico in gamba, coinvolgente. Il vostro cielo è davvero bravissimo ad accogliere gli stimoli sagittariani, che vi riempiono di grande entusiasmo e apertura mentale. Tornate a sorridere in compagnia e a sciogliere i ghiacci in cui spesso vi trincerate. Sarà come se si costituisse un’allegra banda di amici che, con energie diverse, vi ispira a creare nuovamente un altro dei vostri impensabili mix di stili e sinergie. Inizia un periodo di grandi risate.

PESCI

Il cielo dei Pesci ha, per natura, un’apertura emozionale davvero fortissima. E proprio il vostro ingegno sensibilistico, che sarà messo alla prova, decreterà una forte consapevolezza di quanto siete diventati forti. Sia nell’affrontare le vicissitudini legate al lavoro e sia nella sensibilità che troverà corrispondenza in un nuovo atteggiamento da parte vostra. Più consapevole che, per raggiungere i risultati, dovrete disfarvi di qualcosa che non vi soddisfa più.