Oroscopo speciale: Mercurio in Vergine

Mercurio arriva nel segno della Vergine: il pianeta dell’intelligenza e della comunicazione si sposta in un’area molto congeniale, che è anche uno dei suoi regni. Cosa esprimerà con la pacatezza del suo nuovo cielo?

ARIETE

Tenderete, voi Ariete, a essere molto più assertivi al lavoro, a rendervi conto di quanto le vostre idee e le vostre realtà possano essere davvero applicabili, e quanto nei vostri progetti ci potrebbe essere da revisionare. Nel quotidiano, una certa logorrea.

TORO

Ottima configurazione di trigono per voi, ed eccovi pronti a gestire al meglio uno dei campi in cui non siete proprio i più ferrati dello zodiaco. Ma, da adesso, Mercurio vi stimolerà a trovare le parole giuste per manifestare molto di più, per comunicare agevolmente e per sentirvi di nuovo connessi a chi amate.

GEMELLI

Mercurio, anche se in quadratura al cielo di voi Gemelli, trova sempre una strada forte per comunicare, per rimettervi giocoforza in pista e farvi vivere nuove avventure. È soprattutto nell’aria lavorativa e comunicativa che vi farà cambiare stile, e anche scontrarvi su argomenti che portano a delle chiarificazioni.

CANCRO

Buone notizie per voi Cancro: con questa nuova posizione di Mercurio, finalmente torna il dialogo e si intercettano le formule giuste per poter esprimere sentimenti ed emozioni in maniera serena. Utilissimo nei sentimenti ma anche al lavoro, dove iniziate con un approccio completamente nuovo e produttivo.

LEONE

Mercurio per voi si fa pratico, e decide di affrontare temi economici e gestionali che non potranno più essere rimandati: vi sarà richiesta molta attenzione e la vostra supervisione costante. Il furbo Mercurio vi porta novità in termini di responsabilità lavorativa e di condizioni in cui ogni mossa dovrà essere ponderata.

VERGINE

Il vostro amato Mercurio, finalmente, torna nei gradi della Vergine, esprimendo al massimo la voglia di rimettere ordine e dare un senso a tutto in maniera equilibrata ed armonica. A braccetto con Venere, porterà benessere e fortuna e vi darà modo di esprimere una costante energia positiva, che vi aiuterà in tutto. I pensieri tornano in ordine, e tutto parla di amore, bellezza e armonia.

BILANCIA

Un Mercurio pensieroso per voi Bilancia, ma anche utilissimo perché vi trasmette intuizione e vi farà vedere oltre. Certamente qualche pensiero in più, ma sarà la volta buona per dare conferma a cose che sentivate urgenti da cambiare, e vi convincerete che riuscite a concludere relazioni e investimenti lavorativi un po’ improduttivi.

SCORPIONE

Amicissimo questo Mercurio che ricostruisce la vostra dimensione amicale, e tende a restituire una fortissima dinamicità alle relazioni sociali, mettendovi nelle condizioni di lavorare in squadra molto bene, gestendo al meglio elementi e risorse in maniera efficace. Non mancheranno il divertimento e nuove conoscenze.

SAGITTARIO

Mercurio entra, per voi Scorpione, in quadratura e ricalibra un po’ la vostra comunicativa, ponendo l’accento su scadenze e impegni che esigono responsabilità. Non sarà agile, sotto questo transito, comunicare leggermente con i referenti lavorativi, che probabilmente si confrontano sulle problematiche con approcci diversi dai vostri.

CAPRICORNO

Meraviglioso trigono da Mercurio in Vergine per voi Capricorno, che state vivendo un vero e proprio trionfo del vostro elemento, la terra, che rappresenta praticità, denaro e risorse lavorative. Finalmente, si può tornare a parlare di inizi nuovi negli affari e in tutte le iniziative che non vedevate l’ora di attivare.

ACQUARIO

Mercurio si sposta, per voi Acquario, in un’area in cui le trasformazioni saranno all’ordine del giorno. Non vi annoierete di certo, e molte scadenze e problematiche saranno risolte con grande metodo da parte vostra: riuscirete ad organizzare meglio le priorità e a dare il brio imprevedibile che tanto vi appartiene. Grandi trasformazioni lavorative intorno a voi.

PESCI

Mercurio entra in opposizione e metterà voi Pesci di fronte a delle decisioni da prendere molto significative. Non potrete evitare di prendere posizione, di dire la vostra e di dare un limite alle cose in maniera sensata e per un fine più costruttivo. Così come non potrete non rivedere alcune procedure ed evitare di eliminare qualcosa dalla vostra vita che vi complica i pensieri.