Oroscopo di oggi: con Mercurio in Leone, la comunicazione si fa diretta e chiara

Mercurio è il pianeta responsabile delle nostre interazioni quotidiane, della nostra comunicativa, e dei pensieri che leggono la realtà. Nel segno del Sole, Mercurio diventa chiaro, esplicito, solare e desideroso di comunicare sentimenti pieni. Il pianeta è glam in questa posizione, e si fa forte del fascino solare per comunicare e convincere: nei segni di fuoco, Mercurio dona un’immediata chiarezza, e la facilità a vedere il quadro d’insieme. In Leone è napoleonico ed esige grande attenzione e rispetto, poiché è anche un po’ suscettibile e facilmente irritabile. Si troverà in opposizione a Plutone e alle sue misteriose ombre: approfitterà di questa frizione zodiacale per portare alla luce piccoli segreti o fatti che si conoscono parzialmente. Anche a livello globale ci saranno delle importanti rivelazioni.

ARIETE

Grande spinta in avanti quella di Mercurio in Leone, per voi Ariete, che ospitate Saturno e Nettuno con cui il pianeta stabilisce un fortissimo sodalizio, che vi aiuterà a trovare gli accordi giusti e la solidità che vi serve per varare un progetto importantissimo al lavoro. Come socialità e comunicazione si prevedono molti pranzi o aperitivi di lavoro, ma anche la socialità con gli amici sarà in crescita e, in amore, l’uso delle parole giuste vi renderà irresistibili, forti, autentici e profondi.

TORO

Per voi Toro, comincia una quadratura che sarà fastidiosa nella prima parte del soggiorno di Mercurio in Leone, quando si divertirà a mettere in crisi alcune decisioni importanti, che riguardano investimenti o patrimonio, ma le stelle vi consigliano semplicemente di aspettare e, poi, lanciarvi comunque. Mentre, nella seconda parte, quadrerà a Venere, facendo un po’ saltare l’appena ottenuta comunicabilità con il partner, magari sulle divergenze che riguardano la scelta delle vacanze.

GEMELLI

Il vostro pianeta arriva in Leone ed è subito festa, gioia e comunicazione! I Gemelli aprono alla socialità e inizia la loro estate sociale e socievole, prendendo in considerazione tanti aspetti delle relazioni. E, con l’entrata di Urano nei gradi Gemelli, che non tarderà ancora per molto, si rileverà una voglia di stravaganze, novità e persone particolari. Anche gli inviti e i luoghi da visitare saranno inusuali e piacevolmente sorprendenti, li vivrete bene con il partner e gli amici di sempre.

CANCRO

Mercurio e i suoi, a volte, logorroici pensieri si spostano in Leone, lasciando voi Cancro più leggeri nel godervi questo magnifico Giove, che si esalta nei vostri gradi e che produce un’ondata di energia positiva. L’influenza di Mercurio in Leone la rileverete facilmente in ambito familiare e cercando di raccordare il dialogo tra le persone che amate. Forse avete in mente anche un piano di recupero patrimoniale ed economico e, con Giove dalla vostra, Mercurio può farvi concludere degli ottimi affari, essendo il pianeta dello scambio e del commercio.

LEONE

Il cielo del Leone accoglie il furbo e veloce Mercurio, promettendo un risveglio sociale e una ritrovata voglia di essere interattivi con il mondo e i suoi coinvolgimenti sociali. All’inizio della rotazione nel vostro cielo, il pianeta si scontrerà con l’opposto Plutone, pianeta misterioso ed enigmatico: verrete quindi pervasi dalla voglia di fare chiarezza, nelle relazioni personali tutte, e nelle dinamiche professionali. Forse sentite che qualcuno vi ha mentito o non vi ha detto tutta la verità, e andrete proprio in cerca di questo. Con questo passaggio, farete sicuramente luce su tutto, come vi serve per essere di nuovo spensieratamente allegri e socievoli.

VERGINE

Mercurio è l’astro che riguarda più di tutti la Vergine, che vi fa decidere che è il caso di staccare un po’ e di evitare di essere pieni di rovelli inutili. Sentirete forte l’esigenza di conoscere meglio il partner e di non farvi influenzare da proiezioni pessimistiche sul futuro. Mercurio vuole solo segnalarvi che avete bisogno di una meravigliosa vacanza, di riprendere i contatti umani da un punto di vista emotivo e più pieno di slanci affettivi, che non farete mancare. La nuova posizione di Mercurio vi garantisce, peraltro, sogni molto intuitivi e una maggiore voglia di riposo e relax.

BILANCIA

Mercurio finalmente torna amico, dopo aver messo seriamente in crisi l’ambito lavorativo, in cui vi siete trovati a fronteggiare situazioni complicatissime e compiere delle scelte drastiche. La nuova posizione di Mercurio sembra adesso potervi fare nuovamente contare su una squadra, su un supporto, su un aiuto ben speso e inteso. Il pianeta farà in modo di realizzare qualche piccolo desiderio nella sua nuova sede: arriveranno delle notizie positive e la comunicazione, come la socialità, muteranno forma in maniera più veloce e originale.

SCORPIONE

Un Mercurio di quadratura certo non aiuta voi Scorpione, soprattutto se vi fa rendere conto che è ora di correre ai ripari per tutto ciò che riguarda una realtà lavorativa che ha bisogno di essere consolidata, e un’economia tutta da reinventare. Tagliare le spese inutili e gestire una nuova condizione saranno i suggerimenti di Mercurio in questa nuova posizione. Con Plutone avverso, che rincara la dose, dovrete stare molto attenti a non cadere vittime di piccole truffe o investimenti sbagliati, e di qualche bugia. Mentre, per quello che riguarda la socialità, sarà proprio nel lavoro che troverete persone nuove.

SAGITTARIO

Finalmente Mercurio in trigono per voi Sagittario: il vostro cielo è decisamente più avvantaggiato adesso che potete dire la vostra in maniera chiara e diretta. Mercurio in Leone e Saturno e Nettuno in Ariete favoriscono voi e gli altri segni di fuoco, con una grande potenza planetaria che vi porterà a costruire molto in questo periodo, molto piacevole e bello, in cui anche l’attenzione di persone che credevate distanti si fa vicina e desiderosa di interlocuzione, un po’ più popolari e molto più sciolti in amore.

CAPRICORNO

Gioite, Capricorno, Mercurio non è più in opposizione, e voi vi sentite molto più liberi di esprimervi e di muovervi professionalmente, sapendo di avere i margini per farlo e tutta la sicurezza e la voglia di espansione che vi caratterizza. Dopo l’opposizione sarà tutto più facile, anche comunicare con il partner, visto che anche Venere, dal Toro, tifa per voi segni di terra. Eccovi, quindi, pronti a vivere senza impedimento la socialità, ad ammettere qualche errore di valutazione e a convincervi che, in amore, rischiare è lecito e che forse potete puntare a qualcosa di più.

ACQUARIO

Mercurio entra in opposizione al cielo dell’Acquario, e lo fa scontrandosi proprio con Plutone, che vive nei vostri gradi da un po’. La tensione planetaria vi regalerà il dono di scoprire un mistero, di sentirvi un passo avanti agli altri con una fulminea intuizione, di comprendere quali tipi di bugie vi sentirete raccontare, di saperne veramente di più su chi amate. Come socialità, vi aiuterà a fare delle scelte più selettive e vi suggerirà di non fidarvi di situazioni poco chiare. Per un po’ vorrete stare in silenzio, nelle vostre letture o persi nei vostri pensieri.

PESCI

Per voi Pesci perdere il trigono con Mercurio risulterà abbastanza rilassante, poiché vi potrete permettere il giusto relax, la dovuta calma. Inizia per voi un periodo più rilassato, atto a diventare un momento di ricerca interiore e di alienazione dall’ambito lavorativo, dove siete stanchi di non avere dei bravi interlocutori. Mentre le cose andranno intorno a voi a sbiadire, poiché potreste essere concentrati su un sogno nuovo e su una diversa realtà, ecco che lo spazio ai sentimenti diventa, oltre che romantico, anche riflessivo e sereno.