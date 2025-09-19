Oroscopo speciale di oggi: Venere in Vergine

La bella Venere, dopo aver illuminato il cielo dei dodici con la sua abbagliante presenza in Leone, ecco che adesso decide di riordinare i sentimenti e farsi un po’ più concreta e oggettiva nel segno della Vergine, dove trova il terreno ideale per costruire dialoghi, garanzie e solidità in amore.

ARIETE

Venere dismette il suo trigono e voi Ariete vi sentirete meno in balia delle passioni, ma molto più disposti a costruire e innestare nel vostro quotidiano l’abitudine all’amore e alla realtà, che si tinge di una certa morbidezza e di una normalità che addolcisce anche gli strali dell’avverso Marte.

TORO

Seppure i primi giorni del transito di Venere in Vergine, per voi Toro, saranno un po’ nervosi per via della quadratura di Urano, il resto del transito risulterà un toccasana per la coppia e per la dimensione sentimentale tutta. Il vostro cielo brillerà in termini affettivi con un bellissimo trigono, che rafforzerà l’intesa di coppia, ma ciò che è più importante è che sarà il partner a incoraggiarvi in maniera forte e coraggiosa verso un passo importante da compiere.

GEMELLI

Per voi Gemelli sarà un transito che scuoterà un po’ le cose poiché, quadrando ad Urano, che ospitate nei vostri gradi, ci si può aspettare di tutto in amore, dall’imprevisto al colpo di fulmine improvviso. Molti di voi cambieranno vita sentimentale, e potrebbe anche capitare che scocchi la scintilla con una persona inaspettata, che sulle prime potrebbe destarvi antipatia. Del resto, come Hollywood ci insegna, da un «Tra di noi non può esserci nulla» sono nati grandissimi amori…

CANCRO

Transito molto vantaggioso e confortante per voi Cancro: una Venere amica realizza per voi qualche piccolo desiderio in amore, si appianano le controversie e si rendono felici e stabili le relazioni. Interverrà come risolutrice la Dea dell’amore anche per confortarvi dei cambiamenti appena occorsi nella vostra vita sentimentale, che vi hanno messo nelle condizioni di temere il peso di troppi mutamenti: ed ecco che la bella Venere compie la magia, rassicurandovi e dandovi certezze.

LEONE

Venere ha fatto un ottimo lavoro nei vostri gradi per tutta l’estate e continuerà a farlo, trasformando le promesse in fatti e restituendovi un po’ di certezza in amore. È una Venere che vi chiede di progettare con il partner ed essere più coraggiosi nella coppia, costruendo e facendo del vostro meglio per raggiungere dei traguardi oggettivi nelle vostre vite, ma da vivere in due e volti al benessere della famiglia o della coppia, anche in termini lavorativi ed economici.

VERGINE

Finalmente è amore! Cari Vergine, è proprio così, questo transito arriva dopo un anno di fatiche titaniche che vi hanno messo nelle condizioni di ricostruire il vostro mondo, la vostra realtà affettiva, lavorativa e familiare. Ora arriva la bellezza di un amore vero, pieno e compatibile, soprattutto comunicativo, dato che la presenza di Mercurio combacia con quella di Venere nel vostro segno e, persino voi, non avrete più dubbi e vi lascerete andare.

BILANCIA

Venere è il pianeta della Bilancia e si pone in una posizione un po’ pensierosa, come se non funzionasse qualcosa. Vi fa temere un po’ di cambiamenti e dubitare, in alcuni casi, che le scelte fatte siano state quelle giuste. Sarà un transito, però, che vi darà risposte e vi metterà nelle condizioni di prendere coscienza della realtà e di come operare per migliorarla. Non sarà un transito lungo, che poi salterà in un magico trionfo nei vostri gradi!

SCORPIONE

Una Venere amica in tutti i sensi per voi Scorpione, che presagite già come alcuni rapporti possano essere più di una semplice amicizia. Questo transito, inoltre, vi regala armonia in squadra e al lavoro, dove ritrovate il gusto della sinergia e del lavoro corale. Favoriti, inoltre, i nuovi rapporti di collaborazione e intesa con referenti lavorativi e associazionistici. L’amore, in ultimo, si tinge di imprevedibilità.

SAGITTARIO

Inizia una quadratura della bella Venere, che sembra volervi fare riflettere su quanto il lavoro tolga alla vostra vita privata, e quanto il cielo sembrerebbe volervi indicare in termini di attesa per la realizzazione di alcuni progetti. In amore, non vi converrà sollecitare il partner, ma aspettare che questa fasi riveli alcuni aspetti del rapporto. Non è un transito lungo, ma tutto da osservare nel suo corso.

CAPRICORNO

Ottima Venere per voi Capricorno, che state vivendo una fase ascendente nella vostra vita e nella vostra carriera. Ecco arrivare finalmente l’amore per chi è single, e gestire con un’insolita dolcezza le vicissitudini per chi è già impegnato. Per chi è in coppia il ménage diventa sempre più avvolgente e meno agitato da insicurezze, mentre chi è single ritrova armonia, dinamismo e un incontro fortunato che risulterà coinvolgente.

ACQUARIO

Finalmente Venere ha cessato le ostilità dall’apposizione in Leone, e adesso nulla impedisce all’Acquario di amare veramente. Il cielo è decisamente bisognoso di ricaricarsi e rendere di nuovo fluida la dinamica sentimentale. Ora anche le tensioni e le intemperanze del partner o degli amici saranno un ricordo: è finito il periodo di discontinuità e di esasperazione nervosa dei sentimenti, adesso il cielo si tinge di rosa.

PESCI

Per voi Pesci inizia l’opposizione di Venere dal cielo della Vergine, vostra dirimpettaia stellare, e finalmente si hanno chiari gli obbiettivi, gli intenti e i rapporti in cui state cercando una verità e una chiarezza fondamentale in questa parte della vostra vita. L’opposizione di Venere non lascerà nulla in ombra nei rapporti: da qui potrete riuscire a valutare tutto con serenità, e prendere decisioni in merito a tutte le vostre relazioni.