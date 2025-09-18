Oroscopo speciale di oggi: Mercurio in Bilancia, torna la diplomazia

Mercurio, il furbo pianeta dell’intelletto, si trasferisce in una zona dello zodiaco a lui più congeniale: si sposta, infatti, nel suo elemento, l’aria, e nella Bilancia riprende i suoi calzari alati per sorvolare più acutamente sulle cose e gestire nuove ed esaltanti valutazioni. Sarà diplomatico, come i dettami del segno vogliono, e aiuterà soprattutto i segni d’aria a comunicare meglio socialmente e a gestire transazioni o accordi importanti.

ARIETE

Per voi Ariete inizia un Mercurio che si oppone subito a Nettuno nei vostri gradi, generando confusione e una irrefrenabile voglia di vuotare il sacco con le emozioni, che da tempo tenete sotto pressione. Le stelle vi consigliano di non lasciarvi andare troppo.

TORO

Per voi Toro c’è solo la perdita di un po’ di voglia di comunicazione e socialità, ma non vi dispiace, visto che preferite sempre stare un po’ sereni nel vostro mondo, che sembra un po’ più aggiustarsi e tornare florido e sereno. Meno pensieri…

GEMELLI

Ottime notizie per voi Gemelli, che riprendete una comunicativa fatta di buonumore e volta più all’estetica e alla piacevolezza, dopo qualche settimana di pensieri pesanti. Mercurio è finalmente in trigono con Urano nei vostri gradi: da adesso stupirete tutti!

CANCRO

Mercurio abbandona la comoda, per voi Cancro, posizione in Vergine e passa a una quadratura fastidiosa in Bilancia, che tende a mettere un po’ tutto in discussione, facendovi processare in breve tempo una serie di pensieri che vi hanno molto agitato. Valutate bene ciò che vi viene detto…

LEONE

Questa diventa, per voi Leone, una posizione molto meno pratica, che favorisce una condizione di sviluppo molto più socievole, dandovi modo di scendere in campo rincuorati dall’affetto che avete sentite intorno in queste settimane, compresa la stima nei vostri confronti e un maturato rispetto.

VERGINE

Mercurio lo lasciate andare controvoglia dai vostri gradi: è il pianeta della Vergine, ma è inevitabile che accada. Questo renderà le comunicazioni pratiche e piene di valutazioni necessarie, sia nel mondo dei vostri affetti che in quello lavorativo, dove occorre recapitare qualche pagella…

BILANCIA

Arriva Mercurio, che tende a rendere più comunicativo il vostro cielo e a darvi delle informazioni più efficaci e importanti, volte a darvi una chiarezza strategica necessaria, e a rendervi più abili a ottenere condizioni vantaggiose per voi e per terzi.

SCORPIONE

Un Mercurio dai sussurri e dalle intuizioni intelligenti per voi Scorpione, visto che si pone in una condizione favorevole per l’ intuito e per ogni sogno possibile a cui dare un significato. È come se vi suggerisse le risposte alle domande che non farete…

SAGITTARIO

Mercurio, amico di voi Sagittario per un po’, vi riporta al lavoro di squadra e a un tipo di comunicazione decisamente molto aperta. Disponibili a valutare tante nuove varianti, suggerite dalle persone intorno a voi, riscoprirete il piacere di condividere con gli amici di sempre.

CAPRICORNO

Mercurio si pone fastidiosamente in quadratura per voi Capricorno, e comincia a farsi delle domande sull’iter lavorativo da scegliere e da rendere pratico con assoluta fretta, e non scevro da competitività che ogni tanto, sanamente, manifestate.

ACQUARIO

Un meraviglioso trigono, per voi Acquario, di questo ritrovato amico planetario, che sembra di nuovo portarvi su frequenze che hanno a che fare con il lontano e con un pizzico di ambizione, anche perché state per riprendere il primato nelle evoluzioni professionali.

PESCI

Finisce, per voi Pesci, la fastidiosa opposizione di Mercurio dalla Vergine. In Bilancia, sparisce un po’ dalla vostra vista e vi lascia con meno pensieri, meno preoccupazioni e con la sicurezza di aver detto tutto ciò che c’è da dire.