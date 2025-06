Oroscopo di oggi: la Luna piena più istintiva e spirituale dello zodiaco

Pronti per una Luna piena di fuoco e di grande intensità, di forte impatto e di ricerca interiore? Nel segno del sagittatore zodiacale, il Sagittario appunto, sembra scoccata come una delle sue frecce, che punta a un orizzonte imprecisato con la brama di andare al di là… Verso l’infinito e oltre! La Luna si compirà piena nel regno di Giove, il che renderà tutta la sua forza interiore più fiera e bramosa di verità: in molti faranno il punto della situazione, e molti decideranno di prendere le mosse dal presente per addivenire a qualcosa di nuovo, accettando limiti ed errori, ma dandosi la possibilità di vivere una nuova fase di questa stagione zodiacale.

ARIETE

Meravigliosa Luna piena di trigono per voi Ariete: vi farà buttare alle spalle ciò che non ritenete più soddisfacente, in amore così come qualche oggetto di casa che non volete più. Avrete voglia di sole e di spensieratezza, e potrete riuscirci accettando di lasciare andare qualcosa, per fare posto alle novità che vi faranno felici.

TORO

Questa Luna vi porta poca prosopopea, ma sicuramente vi regala la riscoperta di certe sottigliezze, di piccolissime soluzioni e piccoli passaggi che sembrano banali, ma che non credevate possibile fare fino a poco tempo fa. Vi farà rendere conto, insomma, che siete diversi e molto più veloci nel decidere di perdere qualche piccola abitudine o mania, per dedicarvi a tutt’altro.

GEMELLI

Dopo i Sagittario, sarete voi Gemelli i più influenzati da questa Luna magica e d’opposizione, che chiederà di vedere voi stessi da un punto di vista esterno e di convincervi ad applicare idee e sentimenti che, fino ad adesso, sono stati solo sottaciuti dalla teoria. Non sempre, per un segno d’aria, pensare a qualcosa significa veramente applicarla o viverla: ed ecco che questo plenilunio servirà proprio a questo.

CANCRO

La Luna è la vostra signora zodiacale, e voi Cancro sentirete forte l’istinto verso qualcosa di non meglio precisato, ma sicuramente forte e pieno di grande voglia di fuga e trasformazione. Avete sete di bellezza, di intensità: dopo un periodo in apnea, ecco che la vostra Luna comincerà a chiedere di scalpitare per qualcosa.

LEONE

Stupendo trigono della Luna piena, ciò di cui voi Leone avevate bisogno per fare chiarezza e per decidere cosa volete da voi stessi, dai vostri sentimenti e dalle vostre emozioni. Forse avrete i segnali che aspettavate, mentre da un po’ vi sentivate sospesi e meno incoraggiati dalle circostanze. Questa Luna è un toccasana per voi, per ripartire.

VERGINE

Il plenilunio, per voi Vergine, spinge sull’esigenza di lasciare andare alcune cose: le pesantezze, le rigidità, i pensieri che affollano la vostra mente da una punto di vista pratico. Questa quadratura vi vorrà riportare alla calma e alla contemplazione intelligente delle cose, con i vostri tempi e la vostra delicatezza. Questa Luna, però, vi chiederà di cambiare abitudini o convinzioni.

BILANCIA

Per voi Bilancia sarà un piccolo rilancio a livello comunicativo: vorrete, infatti, gestire al meglio delle interlocuzioni che non sembrano funzionare come vorreste, in questo momento. La finestra del plenilunio aprirà una possibilità verso la ripresa di alcuni importanti rapporti, non soltanto personali, ma anche professionali.

SCORPIONE

Una Luna piena che vi farà vedere con chiarezza ciò che si agita dentro voi Scorpioni. Tutto vi sembrerà molto a portata di mano, e molti di voi faranno mente locale sulle prospettive economiche che sembrano sorridere. Nei sentimenti, invece, si paleseranno alcune dichiarazioni che vi emozioneranno non poco, siate aperti alle possibilità dell’amore.

SAGITTARIO

Protagonisti di questa Luna piena nei vostri gradi, siete pieni di nuovo entusiasmo. Questo plenilunio inaugura la prima settimana, dopo più di un anno, senza l’opposizione di Giove, il vostro pianeta, ai vostri gradi: un piccolo capodanno per voi! E, come la tradizione vuole, ora sarebbe propiziatorio disfarsi del vecchio o di ciò che non vi serve più, per non temere nessun orizzonte nuovo da esplorare.

CAPRICORNO

Un plenilunio di riflessione emotiva per voi Capricorno, curiosi di mettere insieme i pezzi di un puzzle che finalmente delinea un quadro completo. Qualunque sia il mistero o il quesito a cui volevate dare risposta, ecco che il plenilunio vi darà l’intuizione su ciò che vi pare importante da sapere. Non arrovellatevi troppo…

ACQUARIO

Amichevolissimo plenilunio per voi che state vedendo rafforzarsi, con questa Luna che si rigenera, l’area zodiacalmente più cara che avete, ovvero quella amicale, dei desideri realizzati, dei sogni da inseguire. Aumenta di molto la positività e la voglia di nuovo e, con l’aiuto di qualche amico fidato, risolverete qualche fastidiosa procedura che vi ha tediato non poco.

PESCI

Una Luna piena di quadratura che vi chiederà di essere amorevoli, ma giusti. Voi Pesci salvereste tutto e tutti, ma questa volta le stelle vi indicano che non è possibile: farete tutto nella maniera più giusta, ma dovrete accettare di distaccarvi da cose e collaboratori che non vi aiutano e che, anzi, vi rallentano. Saprete trovare le parole giuste.