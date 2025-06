Oroscopo di oggi: Mercurio in Cancro, ci parla tramite i sogni

Mercurio entra nello spazio acquatico e lunare del Cancro, perde un po’ di velocità, ma guadagna in empatia e ci parlerà tramite i sogni. Quale abbaglio estivo suggerirà il pianeta della comunicazione e dell’intelligenza ai segni zodiacali?

ARIETE

Mercurio in Cancro, per voi Ariete, si presenta come un richiamo all’attenzione del dialogo con le persone di casa, di famiglia. Probabilmente sentirete il bisogno di confrontarvi di più con le persone che amate da sempre, sentire il calore delle tradizioni e della sicurezza domestica. Qualche piccola spesa per casa.

TORO

Benvenuto, sicuramente, Mercurio in Cancro che, per voi Toro, si legge come una felice ripresa dei vostri rapporti sociali e delle dinamiche più veloci e affettuose, nell’ambito delle amicizie e delle relazioni con referenti o colleghi. Sarà anche una posizione favorevole per parlare di affari e di grandi e importanti operazioni economiche.

GEMELLI

Mercurio è il vostro pianeta e abbandona il cielo dei Gemelli dopo avervi risvegliato. Si sposa a Giove, amplificando tutto e rendendo lucide, chiare e oggettive le cose intorno a voi. La lettura dei sentimenti apparirà assolutamente chiara e, per una volta, l’intuito sostituirà la vostra proverbiale intelligenza, ma non senza muovere anche i fili dei sentimenti.

CANCRO

Voi Cancro, in queste settimane, sarete i protagonisti dello zodiaco. E i passaggi planetari così luminosi vi aiuteranno a cercare qualcosa di nuovo dentro di voi: arrivano, infatti, come il premio meritatissimo per quanto avete retto nei precedenti mesi, non proprio facili. Con Mercurio nei vostri gradi, fortuna negli affari e finalmente si riparla di amore.

LEONE

Mercurio e Giove vi chiederanno molta analisi interiore, e dovrete anche accettare di poter chiedere aiuto, per potere meglio esternare i vostri dubbi e le vostre incertezze. Siete il segno della chiarezza, ma sentire che ci sono stati troppi non detti vi mette nelle condizioni di distribuire meglio tutto e di ricreare, con la collaborazione del partner, una dialettica efficace e serena.

VERGINE

Mercurio è il vostro pianeta, e la sua ritrovata compatibilità in Cancro arriva come una carezza. Finalmente risposte positive e parole romantiche che qualcuno vi sussurra. Piccoli viaggi con amici e la possibilità che qualche amicizia diventi dell’altro. Il vostro cielo si riempirà di tanto dinamismo, dialogo e di più veloci e piacevoli impegni sociali.

BILANCIA

Anche Mercurio vi chiede chiarezza, da questa posizione di quadratura che vi metterà alle strette. Alcuni di voi Bilancia dovranno per forza esprimere pareri e giudizi e comunicare decisioni che dovranno risolvere dei problemi, o quanto meno limitare le direzioni che sembrano contro produrre. Non sempre sarà possibile trovare l’armonia nei dialoghi.

SCORPIONE

Per voi Scorpione è finalmente un meraviglioso Mercurio di trigono che, con Giove, vi farà avere delle bellissime notizie che riguardano il lavoro e gli affari in generale. Il vostro cielo si anima di grande speranza, riprendono i dialoghi amicali e affettivi, e qualcuno che portate ancora nel cuore deciderà di farsi di nuovo vivo.

SAGITTARIO

Per voi, la posizione di Mercurio in Cancro è salvifica. Dopo Giove, anche Mercurio si toglie dall’opposizione e siete di nuovo liberi di parlare ed esprimervi al meglio. Troverete entusiasmo e grande determinazione, nelle relazioni e negli scambi di idee: le società cominciano a funzionare e le collaborazioni vi daranno molta soddisfazione.

CAPRICORNO

Mercurio vi sfida in opposizione, dal cielo opposto del Cancro, e voi Capricorno non ci pensate due volte a raccogliere la sfida, che vi vedrà ancora una volta agguerriti e pieni di assertività. Occorrerà essere abbastanza sicuri e chiari nel comunicare con gli altri, sia al lavoro che con il partner con cui c’è, una volta tanto, da difendere voi stessi.

ACQUARIO

Sognatori più che mai, voi Acquario, con questo Mercurio così creativamente nel regno del Cancro. Aumenta la visceralità e l’acutezza delle analisi, dandovi una marea di spunti nuovi per le vostre idee geniali e innovative. Potreste sentirvi molto meglio per ciò che riguarda la salute, e rimettervi magicamente e velocemente in forma.

PESCI

Che magnifica posizione di trigono per voi, che riprendete la parola e vi fate forti, di nuovo, delle vostre parole amorevoli e salvifiche. Per voi Pesci, questo trigono di Mercurio vi darà modo di potere esternare tantissimo e vi fornirà una fortissima capacità di azione nel cuore delle persone che amate. Anche al lavoro saprete come prendere i soggetti difficili…