Oroscopo di oggi: 10 luglio 2025. Luna Piena in Capricorno

Pronti per la Luna del Cervo? La Luna, nella stagione del Cancro, tende ad avere un significato più incisivo, e tenta di esprimere sentimenti che di norma non hanno voce, di abbracciare i bisogni più intimi, di riuscire a parlare delle proprie paure. Rigorosa sarà questa Luna, che vuole convincere i segni a non far mancare la parte concreta, solida e razionale ai rapporti, per dare forza e cemento alla relazione, per creare basi solide che non si disfano come un castello di sabbia sulla battigia estiva. Perché si chiama Luna del Cervo? Perché, stagionalmente, in questo periodo, i cervi maschi mutano le corna: è un simbolo di grande fertilità e volontà. Il cervo, soprattutto nelle culture nordiche, è associato ai significati di fertilità maschile e alle forze primigenie della natura.

ARIETE

Una Luna piena un po’ pungente per gli Ariete, visto che proprio voi ospitate il guardiano del cielo in cui si muove, Saturno. che sarà un po’ duro, ponendosi in retrogradazione e spegnendosi un po’, ma caricando la Luna di aspettative. Forse qualche dubbio per voi sul rapporto con il partner o, semplicemente atterriti rispetto a tutte le cose che avete da fare, esigerete molto da voi stessi in termini di lavoro e carriera.

TORO

Meravigliosa pienezza della Luna in trigono, che assicura a voi Toro di sentirvi emotivamente più sicuri. In questo periodo di grandissima risalita, il vostro segno ha solo bisogno di incentivi semplici e sicuri: dalle attenzioni del partner al sapere che, economicamente e lavorativamente, tutto è sereno. Tutto ciò di cui avete bisogno è a vostra portata, ma la Luna vi vuole più sicuri, agili e convinti riguardo a un piano di investimento economico che potrebbe avvantaggiarvi.

GEMELLI

Una Luna che vuole spingere voi Gemelli a cercare qualcosa di più nella comunicazione e nell’intesa intima con il partner, arrivando a sondare e riscoprire qualcosa che sentivate di aver perduto nel tempo. Ascolterete più il partner e cercherete di fare del vostro meglio per acquisire ulteriori dati di analisi: avete voglia di usare la vostra intelligenza in maniera psicologica e, acuti come siete, riuscirete a comprendere il partner come non mai.

CANCRO

La vostra dea Luna, oggi, si compie piena, durante la vostra stagione che ferma Saturno e vi mette faccia a faccia con ciò di cui avete veramente bisogno: una maggiore concretezza. Da romantici sognatori quali siete, dovrete centrare meglio le emozioni e compartimentarle nella loro area, sforzandovi di dare maggiore concretezza ai sogni e ai sentimenti che hanno bisogno di struttura, forma e direzione più certa. Senza nulla togliere ai sogni, provate a fare della vostra realtà qualcosa di talmente bello da superare le vostre più rosee aspettative.

LEONE

Cambiare idea in corso d’opera è sintomo di grande intelligenza, ed è proprio il messaggio che la Luna piena in Capricorno vuole porgere a voi Leone, affinché possiate migliorare la vostra vita. Sarà soprattutto in ambito pratico e lavorativo che potreste valutare di cambiare qualcosa di importante, anche abitudini antiche o semplicemente approccio alle cose. Nel lavoro avete molto da reinventare e potreste, finalmente, decidere di mollare qualcosa che non vi soddisfa, per tentare altro.

VERGINE

Siete il segno più aiutato da questa Luna assertiva, che si avvale della presenza di Marte in Vergine, con cui sviluppa un complicissimo trigono che vi aiuta a riprendere energie e a rendervi meglio conto di quale azione pratica sviluppare. Vi sentirete molto più forti e saggi, e sicuri che la vostra nuova strategia di azione segua criteri espansivi e molto ben ponderati. Il tutto, ovviamente, con il gusto del tempo, che sarà generoso nel porgervi la giusta ricompensa.

BILANCIA

La Bilancia dovrà molto interrogarsi sullo schema generale delle cose: sarà obbligatorio cambiare strategia, poiché alcune defezioni da parte di referenti lavorativi possono rallentarvi o mettervi in difficoltà. Dovrete definitivamente disfarvi di tanti orpelli, che ormai non fanno altro che appesantirvi o togliervi energia. Potreste anche optare per lanciarvi in rapporti nuovi e sperimentali: dovrete, però, avere il coraggio di investire di più e non ripetere gli errori del passato. In amore, questa Luna metterà il vostro partner nelle condizioni di muovervi delle critiche di cui avete bisogno.

SCORPIONE

Ottima per voi questa Luna piena, che vi fa avere dei vantaggi pratici e richiama Marte ad agire e collaborare con voi Scorpione. Il cielo sarà molto generoso con voi e tenderà a darvi sostegno: recupererete l’immagine di voi stessi e vi sentirete molto più sicuri di voi, tenterete una comunicativa più nuova, veloce e piena di intensità. Senza risparmiarvi, ora che questa magica Luna illumina il vostro cielo, tingendolo delle vostre tinte preferite: il rosso passione!

SAGITTARIO

Una Luna piena che non potrebbe essere più chiara di così per voi Sagittario: il cielo, infatti, si illumina per segnalarvi ciò che è evidente sul piano pratico, le esigenze primarie che avete, le condizioni economiche di cui disponete e come utilizzarle al meglio. Adesso che Giove, il vostro pianeta, ha sistemato un po’ le cose per voi, dal suo regime di esaltazione, manca solamente la chiarezza che la Luna vi darà per aggiustare un po’ tutto sul piano pratico e per progettare solidamente in amore.

CAPRICORNO

Protagonisti di questa magica Luna, voi Capricorno siete pienamente consapevoli delle vostre emozioni: questo compiersi piena, dentro di voi, vi aiuterà ed evidenzierà una serie di faccende legate alle vostre emozioni. Alcuni si arrenderanno al fatto che sono innamorati, anche in una situazione non troppo confortevole; mentre altri ammetteranno il loro bisogno di amore e cercheranno di dare forma ai loro bisogni. Pienamente soddisfatti della visione globale delle cose, proprio voi a cui nulla sfugge, sarete di nuovo ispirati per una nuova brillante impresa, che inseguirete con molta convinzione.

ACQUARIO

Il cielo dell’Acquario, con questa Luna, è capace di compiere analisi profonde dentro sé stesso, di eviscerare alcune tematiche sottaciute, di riuscire a tirare fuori sentimenti nascosti e pulsioni da soddisfare. Ma anche le paure che a volte vi agitano: sarete più pronti a gestire anche qualche piccola paranoia, che a volte si genera a causa della vostra incredibile velocità mentale e della capacità di comprendere fatti e accadimenti prima che si verifichino. Un po’ di magia percettiva con questa Luna.

PESCI

Stupenda Luna amica, per voi Pesci, che la userete nel migliore dei modi. Sarà una pienezza lunare provvidenziale, che vi viene in soccorso proprio quando avevate bisogno di rimettere ordine nei vostri sentimenti nella vostra psiche. Ed eccovi accontentati: un attimo di respiro e sentimenti puri, che sarete in grado di dare, ma che vi capiterà anche di ricevere a piene mani dalle persone che vi amano. Godetevi questo momento felice e cercate di fare del vostro meglio per ricaricarvi e prendervi le carezze che vi servono, che vi motivano.