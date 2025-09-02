Oroscopo di settembre 2025: si riparte con una voglia di ordine morbido e amorevole

Settembre arriva, come ogni anno, a ridimensionare le esuberanze estive, imprimere programmaticità e stabilire le nuove priorità della rimanente parte dell’anno. E, come un secondo capodanno, settembre 2025 porta con sé una voglia di ordine morbido e amorevole. Mercurio si riattiva nel segno zodiacale delle Vergine e la bella Venere entra negli stessi gradi zodiacali, inaugurando un periodo di restaurazione per i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno. Si riaccenderanno le speranze per i segni d’acqua, Scorpione e Cancro, mentre ai Pesci verrà chiesta maggiore attenzione e di rimanere vigili. I segni d’aria si sentiranno più focalizzati sui progetti e le nuove evoluzioni: soprattutto l’Acquario, mentre i Gemelli sembrano accettare meglio le responsabilità delle scelte compiute, e Bilancia, non ancora convinti degli attuali risvolti, non smetteranno di sperimentare soluzioni nuove. I segni di fuoco saranno meno oberati di lavoro, in particolare l’Ariete che ha fatto già i salti mortali tutta l’estate, mentre il Leone raccoglie i frutti dei ben fatti, e i Sagittario capiranno che è il caso di fermarsi un po’.

ARIETE

Inizia una nuova parte dell’anno per voi che siete pronti a vivere di più la passione e a darvi in maniera totale all’amore. Gli Ariete hanno brama di stare bene e non si lasceranno sfuggire questo mese per mettere in pratica questa volontà, avendo anche il tempo di aggiustare qualcosa a casa, nella loro organizzazione di vita, e avendo voglia di riprendere uno sport. Avendo lavorato tanto anche d’estate, adesso rilassatevi un po’ di più: settembre è il periodo giusto per vivere al meglio i sentimenti, che bramano di passione e voglie sopite che si risvegliano; i single sono chiaramente molto fortunati in questo mese. Al lavoro arrivano cariche interessanti e responsabilità che confermano la vostra validità e il vostro impegno.

TORO

Ottimo mese per voi Toro: una bella Venere in trigono è quello che ci vuole per iniziare la stagione autunnale nel migliore dei modi. Ci sarà al suo fianco anche Mercurio, che provvederà a darvi larghezza di idee e a trovare accordi, che vi aiuteranno a dimensionare il lavoro a vostra misura e a trovare dei nuovi sbocchi, che potrebbero darvi maggiore soddisfazione. Il vostro cielo, inoltre, è attraversato da una corrente di ritrovata morbidezza e armonia, e tutto sembrerà più facile da programmare. In amore, siete tra i migliori segni zodiacali per questo settembre, che riceve per voi delle ottime influenze: accordi nuovi nelle coppie datate che sembrano semplificare tutto, mentre i single saranno irresistibili e fortunati. Al lavoro si sistemano molto le cose, in termini di configurazione e retribuzione.

GEMELLI

I Gemelli iniziano settembre con due quadrature importanti, Mercurio e Venere, e l’opposizione di una Luna che pone l’accento sull’analisi interiore. Sarà importante prendere questo mese come un periodo di ricollocazione e assestamento di nuove condizioni che si sono generate: la Luna vuole farvi riflettere sulla vostra conduzione delle cose, in termini di responsabilità ma anche di risultati ottenuti. In amore, Venere non è molto generosa: avete bisogno di sorridere e di porvi bene, senza ignorare che alcune cose non vanno per il verso giusto, ma fine settembre riserverà sorprese positive in tal senso. Al lavoro si cambia musica, vi potrete sentire più liberi e permettere anche di fare del vostro meglio, dimostrando il vostro valore e misurandovi con i risultati di un nuovo impiego, che propone altri sbocchi o alcune varianti sul lavoro di sempre.

CANCRO

Questo settembre si presenta un po’ ostico, data la quadratura di Marte che non sembra volere mollare la presa su voi Cancro, per stimolarvi giocoforza verso la concreta realizzazione di voi stessi e della vostra realtà. Sarà un mese che esigerà attenzione e grande concentrazione, per superare alcune paure che riguardano l’obbligatorio cambiamento lavorativo e/o logistico, a cui molti di voi stanno andando incontro. Forse alcuni, in amore, temono di non ritrovare coesione nella coppia, forse altri si sentono di inseguire un ideale di amore solo vostro, ma sarà la fine del mese a darvi le certezze che volevate, e a farvi rendere conto che le cose che veramente amate non vi abbandoneranno mai. Al lavoro il tasto è un po’ dolente: non tanto perché ci sono dei problemi, ma perché ci saranno risvolti nuovi e cambiamenti che forse non avreste desiderato…

LEONE

Un settembre che mette a nuovo i Leone da un punto di vista estetico: look, piacevolezza e un nuovo trend per i re della giungla zodiacali, che si sentono più forti con Marte e più belli con Venere. Il mese sarà una continua riappropriazione di voi stessi, in termini di sicurezza sia affettiva che passionale, e sarete pronti a dare di tutto per riuscire a sistemare la vita di coppia o per manifestarvi più ampiamente, se siete dei single in cerca di qualcosa di importante. Al lavoro c’è più spazio e sembra che ci sia una forte esigenza che veniate fuori di nuovo con carisma e determinazione: prendete pure la situazione in mano, vi verrà praticamente chiesto di farlo. Intanto, un progetto che vede più ampie le vedute urge di una consulenza importante.

VERGINE

Iniziate il mese con un Mercurio che si riattiva nei vostri gradi: è il pianeta della Vergine, quindi vi riprenderete voi stessi, la vostra identità comunicativa e un certo carisma assertivo che vi aiuterà non poco a gestire una serie di interlocuzioni da cui dipenderà tanto, poiché il mese sarà epocale rispetto all’anno che vivete, prevedendo tante decisioni importantissime. Anche in amore non mancano le rivoluzioni, visto che siete sempre più sicuri della condizione sentimentale che vivete: la bella Venere, infatti, è decisamente pronta nei vostri gradi a convincervi a lasciarvi andare e a manifestare, ancora una volta, i cambiamenti e le condizioni felici che state vivendo, esternandole in maniera discreta ma meno pudica. Settembre è proprio il mese in cui il vostro segno zodiacale si dichiarerà finalmente fuori dal periodaccio che spesso vi ha fatto sentire oppressi. Al lavoro sarete in piena rivoluzione.

BILANCIA

Sarà Marte a fare ancora compagnia ai Bilancia questo settembre: un Marte che vi spingerà, ovviamente, a combattere ancora e a concentrarvi soprattutto al lavoro, dove state varando nuove tecniche di approccio e nuove soluzioni pratiche per tutto ciò che riguarda alcuni accordi collaborativi che poco vi soddisfano. Vi sentirete più alla ricerca di qualcosa di vero in amore e nei rapporti in generale, mentre nella coppia iniziano discorsi più profondi, che hanno a che fare con il futuro, e le possibili varianti della vostra vita a due. Marte esigerà molto al lavoro, ma dopo il 20 arriva il Sole a ricaricarvi di energia e a rendervi più sociali, socievoli e manifesti.

SCORPIONE

Grandi novità per voi Scorpione, in questo settembre un po’ lento e che vi farà attendere un po’, ma che si farà perdonare nell’ultima decade, dandovi la forza di Marte e qualche pensiero profondo con Venere. In amore, Venere vi obbligherà a sondare ancora di più ciò che sentite, vi farà rivivere una serie di emozioni e sensazioni davvero importanti e vi porgerà una consapevolezza in più. Marte entrerà a fine mese dentro i vostri gradi zodiacali, dandovi tantissima forza: è il passaggio nei vostri gradi più significativo da quando è iniziato l’anno, e una potenza energetica nuova, del resto, è ciò che ci vuole. Sarete rinfrancati e, finalmente, un po’ più in balia delle passioni, che avrete modo di far diventare qualcosa di più; alti e bassi, intanto, per i single. Al lavoro vi sentirete molto più gratificati e non farete a meno di sentirvi più creativi e proliferi del solito: pazientate solo le prime settimane, poiché settembre sarà un diesel che vi stupirà con le sue prestazioni!

SAGITTARIO

Settembre, per voi Sagittario, sarà un mese che vi restituirà l’amore e la serenità affettiva, con una Venere molto controllata, che vi farà mettere in ordine moltissime cose. Ridiventerete positivi e ottimisti al lavoro, dove riuscirete a creare belle sinergie: mentre bolle molto in pentola, siete sempre più motivati a fare meglio e il vostro interesse è riattivato in senso positivo un po’ a tutto campo. In amore, Venere comincia a farvi riflettere sui limiti che il lavoro impone agli affetti, sul bisogno di staccare ed essere un po’ più attenti alle esigenze del partner e alle vostre. I single del segno vivranno dei momenti molto speciali e anche dei piccoli colpi di fulmine, in ambiente lavorativo o grazie alla condizione generale che il lavoro genera.

CAPRICORNO

Anche per voi Capricorno settembre sarà un mese ritardatario, ma non certo poco affidabile: fino a giorno 20 circa, Venere ricomincerà a rimettere tutto a posto in amore e a darvi la sensazione che, tra un accordo e un disaccordo, sembrate paghi e soddisfatti da un punto di vista essenziale. Molto meno generoso Marte che, atteggiandosi un po’ a sentenzioso e noiosamente burocratico, vi impedisce di fare le cose nei tempi che vorreste, ma attendete ancora l’ultima decade del mese, quando diventerà il vostro migliore alleato e darà lo sprint necessario a tutto. Vi sentirete travolti, in piena fase di accelerazione e il lavoro schizzerà, dandovi soddisfazione e, soprattutto, l’azione che desideravate!

ACQUARIO

Le prime settimane di settembre sembrano ottime per voi Acquario: riconquistate l’amicizia di Mercurio, che finalmente non vi confonde e non vi fa arrovellare in pensieri che sembrerebbero impastoiati da cose da fare contrastanti e noiose. Mentre la bella Venere dismette anch’essa l’opposizione e vi ridona carisma e fascino, e comincia a intessere una più concreta dinamica in amore, i single non fanno altro che collezionare corteggiatori. Il lavoro, fino a giorno 20, sarà davvero piacevole e ordinato, e potrà darvi l’opportunità di essere molto armonico in termini di flessibilità e ricco di arte della diplomazia. Ma quando, dopo il 20, Marte diventerà nemico, entrando in quadratura, stanchezza lavorativa e un po’ di lungaggini potrebbero risultarvi urticanti.

PESCI

Non è un caso che i pianeti gestiscano una configurazione antitetica per voi Pesci, che opterete per essere meno morbidi del solito e fare dei tagli a lungo rimandati. Venere e la sua opposizione potrebbero non darvi ciò che sperate in amore, e anche la difficoltà a esprimere ciò che provate sarà incidente, poiché Mercurio risulterà molto dispettoso. Ma, dopo giorno 20, Marte diventerà amico e potrete fare in modo di agire in maniera ponderata, riprendendovi la passione, che avrà sempre l’ultima parola. Il vostro mondo ha bisogno di un’aggiustata e per voi sarà importante pianificare al lavoro, parlando chiaramente e mettendo i vostri referenti nelle condizioni di mantenere le promesse e le condizioni indispensabili.