Oroscopo del mese: novembre 2025

Novembre è un mese dinamico, che restituisce allo zodiaco le promesse del 2025, condensate nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica. Inizia Marte a spostarsi in un facilmente eccitabile Sagittario, mentre la splendida Luna piena in Toro rischiara lo zodiaco con una luce che parla di solidi desideri. Mercurio è un po’ indeciso, ma sta facendo di tutto per cambiare le abitudini di Scorpione e Gemelli. Dopo giorno 20, con la Luna nuova e il Sole in Sagittario, a ritrovare gli istinti perduti saranno i Leone e gli Ariete. Indaffaratissimi gli Acquario e i Bilancia; sazi d’amore i Cancro; i Pesci e i Capricorno un po’ sotto pressione.

Ariete

Iniziate il mese in maniera più emozionale del solito, voi Ariete, con le idee più chiare in amore e meno pensieri lavorativi. Da giorno 5, la Luna farà in modo di farvi toccare con mano la vostra realtà pratica. E comprendere com’è meglio investire le vostre risorse, mentre progettate cose nuove. Il 13, sicuramente, Mercurio e Marte sembrano darvi molto vigore nelle parole e grande foga. Tanto che qualche malinteso potrebbe accadere. Ma, con la retrogradazione in Scorpione, ci sarà un recupero. La parte più bella del mese, in questo novembre 2025, l’oroscopo la fissa intorno al 23. Poiché Venere, Sole, Mercurio e Marte saranno splendidamente in trigono, dandovi forza, coraggio, amore e, finalmente, la consapevolezza che tutta la vostra vita sta andando avanti senza costrizioni o ostacoli.

Toro

Iniziate splendidamente il mese, voi Toro, con una meravigliosa Luna piena nei vostri gradi zodiacali. Che sembrano attrarre un’energia nuova, una voglia di benessere e di socialità ritrovata. Venere sarà poi in opposizione in Scorpione, e questo vi aiuterà a vedere meglio e da lontano le criticità del rapporto di coppia. Spingendovi non ad allontanarvi, ma a ritrovare una dimensione che non si basi sullo scontro, bensì sul confronto. La retrogradazione di Mercurio, giorno 19, porta il pianeta di nuovo in opposizione, e allora sarà meglio evitare parole di troppo. Mentre, dopo la formazione della Luna nuova, ci sarà un senso di liberazione che vi accompagnerà durante l’ultima decade di questo novembre dai toni romantici.

GEMELLI

Per voi Gemelli, sempre di corsa, cercando di trasformare le vostre vite in senso pratico, la Luna in Toro vi farà intimisti. Vi porta a riflettere, vi riempie di pensieri profondi e vi aiuterà a mettere a nudo le vostre ferite. Saranno, però, delle settimane fastidiose con l’opposizione di Mercurio e la sua retrogradazione. Marte e Sole, dopo il 20, si opporranno, ponendo l’accento su tutto ciò che non avete compreso nelle scorse settimane. E andranno riviste considerazioni e dinamiche che vi hanno visto protagonisti. In amore, Venere ce l’ha messa tutta dal suo trigono in Bilancia, ma non basterà a tenere a bada i pianeti che si opporranno. Solo Urano, che fa un passo indietro, vi lascerà verso fine mese, mettendovi nelle condizioni di essere un po’ più leggeri.

CANCRO

A voi Cancro la Luna farà tutto bello da giorno 5, quando la sua pienezza in Toro sarà magnifica e completa. E tenterà di mettere a posto tutto con amici e parenti, rendendo anche l’amore molto più complice. Mercurio, dal 9, torna amico, anche se vi servirà a ben poco, viste le alte aspettative di Giove, che non sa, come voi, che farsene delle parole. Ma Venere dal 9 si fa magnifica e, con un bellissimo trigono, vi fa finalmente felici in amore. Secondo l’oroscopo, l’ultima decade del mese metterà voi Cancro nelle condizioni di riuscire a comprendere meglio le nuove condizioni della vostra vita in questo novembre 2025. E di utilizzare al meglio le vostre risorse, così come le nuove dinamiche scaturite dalla vostra volontà di cambiare le cose verso dove volete che vadano.

Marco Amato, astrologo

LEONE

Il primo regalo di novembre a voi Leone sarà il trigono di Marte dal Sagittario, che vi darà forza, energia e coraggio. Mentre la Luna decide presto di rovinare un po’ tutto, con quella chiarezza dal gusto un po’ amaro, che vi regala dalla quadratura in Toro. Sarà allora che capirete di chi potervi fidarvi. Migliora la comunicazione da giorno 9, con l’alleanza di Mercurio. Che, però, ci ripensa e torna indietro in Scorpione, proprio quando credevate di aver risolto qualcosa. Dal 20, quando la Luna sarà nuova e i transiti in Sagittario saranno attivi, tornate in pieno fulgore. Con le esuberanze tipiche del vostro segno, che muore dalla voglia di amare, sentire la passione, viaggiare e avere un po’ di tempo per se stessi.

VERGINE

Per voi Vergine, novembre 2025 entra in maniera urticante per i sentimenti: secondo l’oroscopo del mese, potrete sentirvi insicuri e non capiti, con la quadratura di Marte. Ma ci pensa subito la Luna a rendervi forti, con un trigono che vi fa sentire di nuovo belli e pronti ad affrontare i problemi che arrivano dall’area Sagittario. Sarà un mese che finalizzerà progetti, idee e decreterà la fine della fase progettuale. Poi inizierà la pratica, che vi stancherà meno. Venere si fa amica in Scorpione, facendovi riscoprire l’intimità con il partner, anche se sarete sommersi di cose da fare. Mercurio, il vostro pianeta, ci ripensa e torna in Scorpione, quando vi servirà invece essere più intuitivi nella vostra realtà. La Luna nuova in Sagittario sarà poco carina, perché vi obbligherà a cambiare programma in talune occasioni. E a fare fronte alle mille cose da fare nell’ultima decade.

BILANCIA

Per voi Bilancia, novembre inizia con le sollecitazioni positive ma incalzanti dall’area sagittariana del cielo. Marte vuole farvi subito risolvere un problema, mentre Mercurio ritrova vigoria e rende la vostra voce un po’ più ferma. Se non agguerrita, dove potrebbe servire. Venere non è stata splendida con voi quest’anno durante il suo passaggio. Con pochi aspetti e poco collaborata dagli altri pianeti, ha solo confortato il vostro cuore con piccole cose, ma importantissime. Scivolando in Scorpione, però, saggerete i limiti della vostra coppia, che manifesta qualche diversità di cui avete preso coscienza. Verso fine mese, invece, si apprestano le soluzioni. La Luna di inizio mese vi avrà dato un conto alla rovescia, ed è arrivato il momento di prendere le strade più convenienti per semplificare tutto.

SCORPIONE

Come promesso a inizio anno ecco che l’autunno porta i suoi frutti e, secondo l’oroscopo del mese, in questo novembre 2025 lo Scorpione si attiva. Diventa concreto, genera possibilità e nuovi percorsi importanti. Ci saranno spese impreviste, certamente, ma anche grandi illuminazioni con la Luna piena in opposizione, che sembra portare il dono della chiarezza e degli obbiettivi da raggiungere. Mercurio, un po’ ruffiano, va e torna a raccontarvi un segreto, mentre Venere inizia a tessere una bella storia d’amore. La Luna nuova, intanto, quando il Sole passerà in Sagittario, tramuterà tutto in splendide certezze anche economiche, pratiche e professionali. Novembre è rinascita, per voi, e poi concretizzazione: è arrivato il momento di puntare al futuro!

SAGITTARIO

Com’è pieno e caotico questo novembre, per voi Sagittario! Che vi barcamenate con una grande forza regalata da Marte, che inaugura i giochi, e poi Mercurio, la Luna nuova, Urano che si sposta… Insomma, una grande flusso di energie si concentrano nel vostro cielo e vi regalano, soprattutto nella terza parte del mese, un’accelerazione incredibile. Alla quale, forse, non riuscirete sempre a stare dietro. Soprattutto per le parole e i pensieri che sembrano scontrarsi nell’eterna lotta tra aspettative e realtà,. Una cosa è certa: non vi mancheranno gli strumenti per fare di tutto. Attenti a usarli bene e a non esagerare con le ambizioni che, a volte, vi rendono ansiosi.

CAPRICORNO

A novembre 2025 i Capricorno ricominciano a essere musoni: l’oroscopo del mese è chiaro, quel Marte che apre le danze riesce a crucciarvi. Fomentando pensieri e dubbi, che sembrano prendere corpo e mettervi nelle condizioni di macerarvi in pensieri. Alla ricerca di conferme che le scelte fatte siano quelle giuste. Luna e Venere si alleano per favorire, invece, un miglioramento della vita affettiva, e per distogliervi dalle vostre imprese carrieristiche. Mercurio torna a strizzarvi l’occhio, e a rendervi qualche notizia interessante. Mentre il Sole e la Luna nuova vi terranno un po’ in tensione, come se fosse per voi impossibile sopportare l’attesa che vi separa dai vostri obiettivi. Novembre è, insomma, un mese pensieroso e intimista. Ma l’amore c’è: godetevi quello.

ACQUARIO

Novembre inizia in maniera nervosa per voi Acquario, che siete stanchi di intoppi e imprevisti. Assolutisti come siete, desiderate che le cose non siano complicate. Molti pianeti collaboreranno alla riuscita del vostro cielo, ma questo sarà un mese pieno di cose da fare e collaborazioni, che si devono rodare e gestire in maniera più semplice. Seppure amici, Mercurio e Marte non sono un’accoppiata che favorisce la comunicazione. E vi potreste trovare in situazioni in cui assisterete a dialoghi accesi, complicati e poco armonici. Venere vi rende antipatici e non disponibili alle tenerezze, poiché la quadratura dallo Scorpione vi fa rifugiare nella glacialità a voi cara. Brillate con energia dopo giorno 20 e la Luna nuova vi regalerà tanti nuovi amici.

PESCI

Novembre è un mese ricchissimo, ma che mette un po’ sotto pressione la delicata natura di voi Pesci. Il cielo, infatti, si apre con un urticante Marte, che pone problemi con una scadenza. Trovare la soluzione non sarà semplice, anche se la potenza di Saturno e Nettuno vi soccorrerà opportunamente, rendendovi più semplice far fronte a tutto. Qualcosa, forse nel vostro mondo lavorativo, sembra farvi innervosire e, con l’aiuto di Mercurio, cercherete una soluzione. Ma la bella Venere tiene vivi i sentimenti eroicamente. Mentre alcune collaborazioni andranno necessariamente riviste, non sarete fermi: cercherete alternative efficaci.