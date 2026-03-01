Oroscopo di marzo 2026: mese dolce e profondo che si fa vitale

Marzo è un mese dolce e profondo ma, dopo il 20, trasforma questo 2026 con un’esplosione di vitalità: ecco come, segno per segno, nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica. Marte e Mercurio in Pesci aiutano a sentirsi meglio Cancro e Scorpione. Saturno e Nettuno in Ariete fanno rifiorire anche Leone e Sagittario e li rendono di nuovo potenti. Toro e Vergine hanno bisogno di riposo, ma anche di riattivazione delicata senza scossoni. A differenza del Capricorno che, invece, esplode di lavoro e azione dopo l’equinozio. Acquario, sornione, consolida la sua vita lavorativa e amorosa, mentre i Gemelli devono evitare di confondere la realtà. E i Bilancia accettare che alcune cose non sono adatte al loro benessere.

Ariete

Che meraviglia di mese – e di oroscopo – per gli Ariete: il più caro forse a voi e, in questo 2026, per un motivo in più. Marte, il vostro pianeta, si tuffa nel mare dei Pesci, ammorbidendo di molto la situazione e gestendo al meglio le faccende che riguardano l’interiore e la psiche. Vi guarderete molto dentro e costruirete una nuova consapevolezza. Da innamorati: visto che, da giorno 6, la bella Venere entra nel vostro segno zodiacale e rende al meglio in maniera esplosiva, smarcata e decisamente più istintiva, senza complicanze. Inutile dire che, dopo il 20, il Sole entra nel vostro segno annunciando una nuova e intensa energia. E facendo ripartire con voi l’anno zodiacale: quando si congiungerà a Saturno e Nettuno, sarà per voi l’inizio di una nuova vita.

Toro

Marzo 2026 è, per voi Toro, un mese decisamente pacioso e calmo: l’oroscopo segnala un Marte che, da giorno 2, smette di pungolarvi e farvi stare male. Restituendovi al mondo con una salute (in senso ampio) rinnovata e piena di vigore. La speranza si alimenta ancora e andate incontro alla fine di una stagione, che non amate, più sereni e consapevoli. Mentre dal 6 Venere si trasferisce in Ariete e vi fa sognare passionalmente, rimettendo un po’ di sorprese e pepe nel rapporto di coppia. I sentori dell’arrivo, intanto, di una primavera ricchissima di novità si fanno sentir. E profumano di aspettative importanti e concretizzazioni in ambito lavorativo.

Gemelli

Che confusione, cari Gemelli, questo marzo 2026, con un oroscopo che ha già visto un febbraio poco comprensibile per voi. Con Mercurio – fluttuante com’è nel mare dei Pesci – che ha reso la vostra percezione delle cose un po’ nebulosa. Ecco che adesso ad aggiungersi, da giorno 2, sarà Marte che vi renderà sospettosi e pieni di dubbi su ciò che vi è stato promesso o sugli accordi presi. Plutone in Acquario è decisamente più propenso a farvi riflettere tramite il carisma degli amici, che sembrano proporre novità o essere nuovi in sé e, come tali, avere punti di vista più scevri. La svolta arriva dopo il 20, quando il Sole comincia a essere compatibile e, finalmente, vi ricaricherà di energia. Facendovi di nuovo riprendere fiducia e coraggio nelle cose che state portando avanti.

Cancro

Marzo inizia passionale, con uno splendido trigono d’acqua che dai Pesci rende voi Cancro molto attratti dalla passione e da ciò che di forte si può stabilire in una relazione, centrandola e conferendole disciplina. Il cielo, però, è un po’ ruvido rispetto a Venere, che tenderà ad abolire le dolcezze e, dopo il 20, la situazione esige praticità. E un’epocale scelta in ambito lavorativo che potrebbe radicalmente cambiare la vostra vita. Periodo molto fortunato e avventuroso per i single. Un po’ meno a lavoro, per chi dovrà lottare ancora per decidere se completare un progetto, che vi porterà necessariamente lontano dalla quotidianità affettiva per un po’.

Leone

Marzo 2026, per i Leone, sarà un mese di entusiasmo e passione, con un oroscopo altrettanto focoso! Marte, da subito, si posiziona in una zona dello zodiaco che stimola la riscoperta del vostro corpo e della vostra attrattiva. Vi riscoprirete sensuali e ferini, mentre Venere si fa intensa e misteriosa, e riapre nuovi capitoli in amore. Il dialogo si riprende, seppure con tante nuove intuizioni di cui tenere conto e sfide da accettare. Serve concordare con il partner un piano economico un po’ più vantaggioso e agevole, e gestire al meglio le faccende che riguardano le spese. Inutile specificare che, dopo l’entrata del Sole in Ariete, arriverà una primavera che vi renderà assolutamente felici, pieni di nuovi progetti, idee e incarichi. Il vostro inverno sarà finalmente finito, e sarete di nuovo in grado di rifiorire sotto il Sole che tanto amate.

Vergine

Proprio a marzo 2026, voi Vergine, avrete la percezione che il peggio sia passato, con l’oroscopo del mese che vi mostra una realtà meno sotto pressione. Ma Marte chiederà il suo tributo in termini di stanchezza: non potrete portare avanti nulla di nuovo, ma solo mantenere ciò che già felicemente avete conquistato. Senza chiedervi troppo né affrettarvi. E, soprattutto, liberati un po’ dalla pressione e con più tempo da rincorrere in amore. Poiché non mancheranno comunque gli impegni e la compagnia per non sentirvi soli nello svolgerli. Le stelle vi consigliano una vacanza che non vi faccia stancare e che vi faccia recuperare attenzioni.

Bilancia

Marzo fa scattare un orologio biologico in voi Bilancia, che serve a farvi capire che non potrete più perdere tempo a investire, in maniera illusoria, in cose e persone che risultano inaffidabili. Il vostro cielo aggiunge Venere alla pesante opposizione di Saturno e Nettuno e la vostra indole tende a volere eliminare l’obbligo di contenimento delle cose. E a farvi ripartire con maggiore criterio il senso dei vostri impegni. Gli amori saranno messi a dura prova, poiché avrete esattamente la percezione di chi avete davanti e quanto è in realtà possibile costruire sopra alla coppia. Anche al lavoro, forse, abbandonerete un progetto che promette ma non mantiene.

Scorpione

Ottimo mese per voi Scorpione: state finalmente raggiungendo gli obbiettivi, in amore soprattutto, ma anche in tanto altro. La forza planetaria che più di tutti vuole continuare ad aiutarvi è Mercurio, al quale si aggiunge Marte con la sua forza e la sua determinazione. Passione e scambio quindi, mentre la capricciosa Venere smette di farvi avere dubbi e sviluppa una percezione più passionale del rapporto. Mentre, al contempo, diminuiscono gli ostacoli. Al lavoro potrete invece essere sorpresi da cambi e imprevisti, in ambiti che vi avvantaggiano e mettono in risalto.

Sagittario

Marzo, per voi Sagittario, è un mese molto importante: non sempre facile, ma sicuramente è quello che vi chiarisce più degli altri la natura affettiva e la possibilità di sentirvi sicuri dei vostri legami. Soprattutto quelli familiari che, quest’anno più che mai, esigono attenzione e concentrazione. Si sciolgono i dubbi e non c’è percezione di perdita, ma piuttosto di quanto siete supportati e spalleggiati dai vostri affetti e rapporti primari. Ben diversa la situazione per i i single che, invece, risultano ancora irrequieti e alla ricerca di qualcosa di non meglio precisato. In entrambi i casi, le ambizioni lavorative regnano sovrane.

Capricorno

Marzo è un mese un po’ binario, per voi Capricorno. Poiché, fino al 20, vi sostiene e incoraggia notevolmente, vi fa agire con una certa calma e ponderatezza, ma sapendo che è una fase preparatoria. Dopo l’equinozio, infatti, tutto cambia: il Sole e, a seguire, Venere si aggiungeranno a Nettuno e, soprattutto, a Saturno, congiungendosi in Ariete e dando il via a una nuova era della vostra vita. Per voi Capricorno rischiare tutto in maniera calcolata, avendo passato gli ultimi anni a progettare come rendere la vostra vita un capolavoro, è motivo di orgoglio. Proprio adesso che parte la fase operativa dei vostri progetti. Solo di una cosa non avevate tenuto conto: che siete innamorati e pieni di curiosità nello sviluppo di un rapporto, che è qualcosa di diverso da tutto ciò che avete vissuto finora.

Acquario

Marzo 2026, per voi Acquario, sarà un mese molto piacevole, con un oroscopo che promette l’assenza di bellicosità e ostacoli. Riuscirà, anzi, a fare evolvere alcuni vostri rapporti in termini di solidità e costanza. Vi sentirete molto gratificati e riuscirete a compiere una serie di operazioni importanti, che segnano lo sviluppo della vostra carriera e, nei casi dei più maturi, una certa consacrazione di ciò che siete. Nella vostra realtà accadono tante cose nuove e, finalmente, anche l’amore si vive in maniera diversa e piena di grande entusiasmo, slancio e voglia di dare e ricevere. Amori anche inaspettati, che si rivelano o con cui ci si incontra, durante piccoli spostamenti o viaggi.

Pesci

Un mese trionfale per voi Pesci, che vede sicuramente l’abbandono del Sole dopo il 20, ma che aggiunge Marte al vostro cielo. Rendendo l’amore oggettivo e pieno di solidità. Anche il lavoro è un ambito che non vi dà meno soddisfazione, e che vi spinge a costruire verso direzioni molto ambiziose. Soprattutto a seguito di risconti molto importanti, che evolvono verso una carriera visibile. In ambito relazionale, intanto, osserverete molte dinamiche caotiche e confuse e, forse, vi renderete conto dalla vostra isola felice che non tutti sanno essere armonici. Ma eviterete di essere, come al solito, salvifici a tutti i costi, poiché non volete che la vostra realtà venga intaccata dalla mediocrità altrui.