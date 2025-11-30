Il cielo di dicembre 2025 inizia romantico, con la bella Venere che arriva in Sagittario, e l’oroscopo del mese promette che ci sarà modo di apprezzare la forza discreta delle passioni. Molto favoriti i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – ma, dopo giorno 20, anche i segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno. Scopriamo il mese di tutti i 12 dello zodiaco nella nostra rubrica astrologica.

Ariete

Per gli Ariete, il cielo di questo dicembre 2025 è molto generoso e l’oroscopo del mese segnala una certa armonia in tutto. Poiché i trigoni a sostegno dei segni di Fuoco, che partono dal Sagittario, saranno molto intensi. Sarà un mese in cui la passione e la complicità nelle coppie sarà evidente e piena. Ma anche i single si infiammeranno nelle settimane prima del 20. Poi, con Marte che collide, vi sentirete stanchi e preferirete passare le feste a riposare e sonnecchiare.

Toro

Ottimo per i Toro, che riconquistano stabilità e riprendono il contatto con le loro sicurezze: le loro basi affettive. Questo dicembre 2025 sarà un mese come lo avete sempre sognato: il vostro oroscopo è pieno di amore e affetto. Anche Saturno si muoverà bene, per farvi sentire al sicuro da un punto di vista lavorativo. Il cielo vi parlerà chiaro e vi farà vedere prospettive importanti per gli sviluppi futuri. Si risolve, intanto, a dicembre una problematica familiare.

Gemelli

Sarà un dicembre in cui vi spenderete molto, voi Gemelli. Iperattivi, a livello comunicativo e relazionale. Come foste impegnati in una campagna di promozione della vostra vita, del lavoro soprattutto e del vostro investimento sociale. Forse, con i passaggi planetari che occorrono dal Sagittario, sarà l’opposizione di Venere a farvi di nuovo prendere le misure su quanto la vostra strategia funzioni. E quanto riuscite ad avere presa. Dicembre sarà un banco di prova importantissimo, che darà giudizi importanti.

Cancro

Dicembre, per voi Cancro, è sempre un periodo di contrazione, di riflessione ma anche di contemplazione del percorso annuo che avete svolto. In questo mese, tendete a dare priorità più che mai ai sentimenti e alle realtà sentimentali. La buona notizia è che fino al 20 il lavoro vi fa stare bene, e che non avete nulla da temere. Anzi, ottimi segnali di collaborazioni e di lavoro di squadra. Ma, nell’ambito familiare, sicuramente sfrutterete, dopo giorno 20, la possibilità di aggiustare qualcosa e ricreare alcune dinamiche importanti.

Leone

Dicembre inizia in maniera trionfale e vi mette nelle condizioni di godere di Venere, che arriva in Sagittario, e iniziare in amore a essere protagonisti e pieni di entusiasmo. Questo mese vi farà sentire che Giove è vicino e, con Venere amica, ci sarà anche fortuna economica e legale. La voglia di fare qualcosa di insolito si manifesta intorno a metà mese, quando la Luna esigerà un meraviglioso brivido di emozioni. Dopo il 20, potrete godere di un sano compiacimento per il lavoro svolto, riposare un po’ di più e lasciare che alcune cose seguano il loro corso.

Vergine

Per voi Vergine dicembre sarà una sfida tra l’amore e il tempo. Seppure il mese si apra con una quadratura di Venere, non vi perderete sicuramente d’animo e troverete il modo di riuscire a trovare tempi e spazi per i sentimenti per i quali lotterete. Il vostro cielo vi permetterà di accettare serenamente la contrazione invernale, che da lunedì inizierà romanticamente a farvi vivere un mese non semplice, ma pieno di grandi soddisfazioni. Dopo il 20 inizia la magia delle feste per voi, regalandovi un Natale come lo sognavate da anni.

Bilancia

Questo mese di dicembre 2025 è una riaccensione, per voi Bilancia: l’oroscopo vi segnala che dialogo e intesa con gli altri saranno il motore utile a traghettarvi da una condizione a un’altra. Dandovi un respiro nuovo e più sicuro, per voi che aspettavate qualche piccolo miracolo che dicembre non vi farà mancare. Ricordate, dopo il 20, di dedicarvi solo a famiglia e affetti, che vi hanno concesso molto margine di manovra. Dandovi la possibilità di risolvere situazioni complesse, ma che adesso reclameranno presenza e attenzione incondizionata da parte vostra.

Scorpione

Dicembre, per voi Scorpione, è sempre il mese della lucidità, della visione chiara, di tutto ciò che può essere fatto in maniera oggettiva e costruttiva. Potrete prendere decisioni importanti, fare due conti e decidere di investire e, fino al 20, ogni cosa sarà possibile e probabile. Una specie di dolce attesa che vuole decidere cosa partorire. Venere, intanto, entra in una posizione che favorisce la definizione di alcuni rapporti, sia affettivi che professionali. Dopo il 20, sarà importante tuffarsi nei sentimenti: molti di voi avranno voglia di partire ed estraniarsi un po’, in queste feste tra pochi intimi o soli con il partner.

Sagittario

Voi Sagittario siete sempre i protagonisti di dicembre che, quest’anno, sembra come non mai portarvi grande fortuna e un periodo di florido ottimismo. Deciderete saggiamente di sospendere aspettative e condizioni generali ancora da definire. Poiché avrete incondizionata fiducia in ciò che avete seminato e proverete a dirigere tutte le vostre energie verso qualcosa di più intimo e affettivo. Scalpiterete sì, come sempre, ma solo per ciò che vi fa felice. È arrivato il momento adatto per usare la vostra forte volontà e positivizzare un po’ tutto.

Capricorno

Ottimo, per voi Capricorno, questo dicembre di certezze e sicurezze un po’ generalizzate. Forse alcuni soffriranno un po’ perché non ci sarà nulla di eclatante. Ma sicuramente godrete nel vedere esaudito il vostro desiderio più grande: ovvero essere in condizioni stabili, anche a scapito di qualche scossa di vitalità. Il cielo astrologico con voi è generoso e appare sereno: inutile ricordarvi che, dopo il 20, il Sole e tutta la sua energia vitale transiteranno in Capricorno. Regalandovi positività e lieti eventi che apriranno il vostro cuore.

Acquario

Dicembre sarà, per voi, intuito e creatività allo stato puro. Troverete che le condizioni generali sono assolutamente migliorate, vorrete rivedere gli amici di sempre e, a lavoro, trionferete con un ottimo lavoro di squadra. Ma distinguendovi sempre per le vostre originali proposte e iniziative. Il cielo di dicembre, inoltre, vi sorprenderà non poco dopo il 20, facendovi raggiungere un livello importantissimo di soluzioni ottenute. Di traguardi raggiunti e di sogni avverati, e l’inizio di un amore nuovo.

Pesci

Dicembre inizia sempre un po’ duro per voi Pesci, pretendendo programmazione e, soprattutto, pazienza. Un incremento incredibile di cose da fare e salti mortali da parte vostra, per non fare rimanere male nessuno. Il cielo è a dir poco generoso, poiché dopo il 20 sarete in dolcissima atmosfera affettiva, e sentirete tutto il trasporto di sentimenti, romanticismo e nostalgie. Dopo il 20, troverete sotto l’albero ad aspettarvi una serie di assensi che vi garantiranno una grandissima riuscita. Desideri realizzati e tante conquiste importanti per il lavoro, con Saturno attivo e generoso dalla vostra parte.