L’oroscopo di agosto 2025

Arriva agosto: quale segno brilla di più sotto il solleone? Scopriamolo insieme.

ARIETE

Agosto inizia, per voi Ariete, in maniera molto incerta, per via di una Luna un po’ agguerrita e perturbante, che potrebbe scatenare delle tensioni emotive e sentimentali, ma che tira fuori la verità nelle vostre relazioni. Molto meglio la seconda parte del mese, con uno stupendo trigono del Sole che vi accenderà e vi farà valutare meglio la vostra realtà ambiziosa e carrieristica, in questa vostra estate con Saturno che vi farà ambire a molto di più. Per ciò che riguarda l’amore, il cielo sarà passionale e intenso, e vi restituirà la sicurezza di piacere.

TORO

Normalmente, voi Toro, volete tutto e subito: non questo agosto, però, in cui vorrete rallentare e sottrarvi all’ansia incalzante delle quotidianità. E ne avete ben diritto: dopo anni così complicati, adesso questa estate godrete al meglio di tutta la vostra vita, in maniera rilassata e serena. Anche in amore lascerete più spazio al partner e ai componenti familiari: proprio in coppia, deciderete se perseguire i progetti che fino a poche settimane fa volevate concretizzare subito; prenderete tempo e valuterete con calma in due, affidandovi al partner. Il lavoro è bandito dalla vostra mente, in questo mese così intenso e pieno di grande pace e serenità.

GEMELLI

Un agosto pieno di piccoli miracoli per voi Gemelli, che vi siete fatti in quattro in questo anno tutto sperimentale e decisamente veloce. Il cuore dell’estate promette tanto, soprattutto per chi ha dato moltissimo al lavoro e, adesso, comincia inaspettatamente a ricevere encomi e riscontri per i ben fatti. Anche economicamente siete in risalita e molti più incarichi e responsabilità vi pioveranno dal cielo. Ben lieti di avere riscontro, sarete più dolci, affabili e pieni di voglia di vivere: in amore sarete esuberanti e molto disponibili con il partner. La vita sociale di voi Gemelli, questa estate, sembra rinascere e tornare ai meravigliosi vecchi tempi.

CANCRO

Un agosto che sembra fatto apposta per voi Cancro, che avete bisogno di disarmarvi e rivedere un po’ tutti i piani di interpretazione della vostra realtà. Al lavoro, per esempio, avete maturato che non è il caso di inseguire sogni impossibili o progetti che, automaticamente, escludono una certa serenità di coppia e familiare. Mentre, in amore, eviterete ogni forma di discussione con il partner, per privilegiare una maggiore cura e serenità nel rapporto a due, che sembra riprendere in maniera più scambievole e serena. Forse avrete qualche problema di logistica: prenotate per tempo e non date per scontati tutti i comfort che tanto sono importanti per voi.

LEONE

Un bellissimo mese per voi, fatto anche di altalene umorali e momenti intensi. Voi Leone state rincorrendo solo una certa verità, una chiara e solida definizione della vostra vita che sembra prendere una piega molto più serena e costruttiva. Disarmati in amore, eviterete di belligerare con il partner, a cui però chiederete partecipazione e complicità, e l’otterrete! Nelle questioni lavorative, arriva finalmente il bel tempo e le condizioni che cercavate per attuare dei progetti che, anche se non saranno del tutto definiti, costituiranno l’avvio di una ripresa molto significativa. Anche i progetti che riguardano il vostro assetto economico sembrano riservare un’attenzione in più da parte vostra, sognate pure…

VERGINE

Finalmente un mese, per voi Vergine, da dedicare meglio alla vostra realtà privata, intima e sentimentale. Ottimo per riprendere fiato e per chiarire quei dubbi di fiducia nell’amore, che ancora aleggiano e rendono tutto un po’ nebuloso: nubi che si scioglieranno sotto un Sole che promette bene per voi e che restituisce la fattibilità di tutto ciò che avete proposto lavorativamente, in quanto la vostra precisione e cura dei dettagli vi fa ancora una volta apprezzare. Ma concentratevi su voi stessi e riprendetevi il vostro tempo, che sembra darvi maggiori soddisfazioni e fare sì che la vostra realtà possa, in qualche modo, concretare un sogno che inseguite da tempo. Anche socialmente sarete più disponibili: riposate…

BILANCIA

Marte sarà ancora nei vostri gradi ad agosto, accuserete l’opposizione di Saturno e di Nettuno più fortemente e vi deciderete, infine, a prendere coscienza di ciò di cui, come una zavorra, vi dovrete liberare. Niente spazio per indecisioni questo agosto, che vi fa ricalibrare tutte le priorità che vi premono. Anche in amore, forse, è arrivata ora di riconoscere cosa non può più fare per voi e cosa non può darvi ciò che cercate; varrà anche per le amicizie e le collaborazioni. Buona invece la situazione, in prospettiva, per gli assetti pratici: sembra che ci siano soluzioni e vie di uscita che vi rincuorano.

SCORPIONE

Sarà un agosto molto importante per voi Scorpione che, con Mercurio in una posizione non semplice, sarete obbligati a rivedere una serie di accordi e a chiarire con discorsi pacifici come stanno le cose. Il vostro cielo sarà tenace nel cuore dell’estate ed estrapolerà le verità che vi servono. Anche in amore, vi muoverete con convinzione e capacità d’accettazione, che riaccenderà molte voglie. Al lavoro, invece, occorrerà ripensare a un nuovo ciclo, un nuovo inizio: quindi via a una progettualità che dimostrerà, ancora una volta, quanto sapete essere adattabili e trasformatori.

SAGITTARIO

Agosto vi regala una spettacolare Venere, cari Sagittario, e dovrete viverla tutta, poiché sarà il vostro balsamo. Riconquisterete tutto in amore: il dialogo, la complicità e la leggerezza che cercavate. Il partner non sarà solo entusiasta, ma anche il vostro migliore amico e sostenitore. Sarà preziosissima la forza dei legami sentimentali, visto che dovrete invece fronteggiare sul piano pratico e lavorativo una serie di faccende altalenanti e dei rimandi a tempi migliori. Altri pianeti, infatti, gestiranno accordi un po’ complicati da prendere, ma che non escludono la loro validità, solo qualche spostamento nel tempo. Prenderete tutto con il vostro caratteristico ottimismo, visto che sarete molto ben compensati da ogni forma di affetto e mieterete consensi nell’ambito sociale.

CAPRICORNO

Alla fine, agosto toglie a voi Capricorno l’opposizione della bella Venere, che smetterà di darvi fastidio e di creare fraintendimenti in amore. La prima parte del mese non sarà semplice, ma neanche troppo complicata per voi che vi state aprendo al nuovo e che desiderate, più di ogni altra cosa, fare del vostro meglio per riprendere certezze e sicurezze: bene, se questa è la volontà, gli astri inclineranno a vostro favore. Mentre al lavoro avete finalmente accettato di dare una pausa, uno stop quanto meno mentale, consci del fatto che non è certo il periodo più congeniale dell’anno, per voi invernali, di iniziare nuovi progetti, aspettate sereni, magari aprendovi di nuovo a una vita sociale intensa e attiva, senza nutrire troppe aspettative nei confronti della vostra forza di carattere, che è sempre lì presente per voi, ma che a volte è saggio mettere da parte per osservare e decidere di non intervenire… Datevi tregua!

ACQUARIO

Questo agosto potrebbe essere uno dei migliori della vostra vita, cari Acquario, proprio perché vi mette di fronte a ciò che desiderate, ai sentimenti che spesso vi negate, alla leggerezza accompagnata da successi e riconoscimenti che sembrano funzionare e darvi incentivi. Non rinuncerete alle vostre abitudini, ma darete priorità solo a chi amate veramente: e sarà proprio l’amore che vi chiederà di scegliere, e di essere voi stessi come non vi permettete da tempo. Il lavoro, va da sé, è costellato di successi: i vostri due pianeti, Saturno e Urano, sono molto compatibili e vi spingono ad andare avanti a colpi di genio!

PESCI

Dopo che voi Pesci avete dato il massimo a luglio, con la vostra capacità d’amare assolutamente diffusa e salvifica, adesso lasciatevi stupire da ciò che questo agosto ha in serbo per voi. Sentite già sotto l’ombrellone, nel dolce far nulla, la voglia di progettare la prossima stagione della vostra vita, e sarà nei lunghi pomeriggi d’estate che potrebbe arrivare l’idea giusta. Sarà il campo sociale quello in cui brillerete di più, quindi preparatevi a vivere l’estate in maniera serena e creativa: con incontri mozzafiato per i single e, per gli altri, incontri molto importanti per il lavoro. Sarà un mese pieno di piacevolissime sorprese, che vi scalderanno il cuore e accenderanno gli entusiasmi. Arriveranno proposte inaspettate…