L’oroscopo dell’estate 2025

Come sarà l’estate dei dodici segni zodiacali? Chi si innamorerà di più, chi avrà più tempo per le vacanze, chi riuscirà a riposare, chi sarà il più infedele?

ARIETE

Arrivate all’estate già innamorati e pieni di voglia di vivere, ma con una sola domanda: st’amore carbura o no?

Poco tempo per le vacanze, e non certo perché i pianeti vi sono contro: ma proprio perché sono talmente pieni di prospettiva al lavoro, che deciderete di dare anima e corpo, tanto per cambiare…

Vi importerà poco di riposare, vi sentite di nuovo vivi e non volete perdere troppo tempo, né durante la pennichella pomeridiana né in affetti che non vi fanno sentire al massimo.

Non avrete motivi di essere infedeli, perché siete molto interessati agli sviluppi di una relazione neofita, quindi solo i single si daranno alla pazza gioia… Giustamente!

TORO

Non vi si vedeva così innamorati da tempo: nelle coppie sarà evidente il rinverdire dell’amore e della passione, ma anche diffusamente riprenderete affetti e amici nel vostro cuore con grande entusiasmo.

Finalmente il tempo lo troverete, o più che altro organizzerete le cose in maniera molto diversa dal solito, smistando impegni e responsabilità, concordando tutto con i parenti e ritagliandovi il giusto spazio.

La situazione, in generale, è molto migliorata e quest’estate ne sarà la celebrazione: quindi non temete, avrete il meritato riposo.

Non sarete affatto infedeli, anzi tenderete a rinverdire la coppia e a gestire meglio i momenti di intimità. I single saranno comunque abbastanza costanti con gli interessi nuovi.

GEMELLI

L’inizio dell’estate sarà un bellissimo momento per l’amore, proprio perché vi affaccerete a un’estate che, per voi, sarà la conferma di quanto siete amati e di quanto convinti siano i vostri sentimenti.

Sarà un tempo spezzato quello delle vostre vacanze, nel senso che si prevede più di una tappa e più di una destinazione: saranno vacanze molto divertenti.

Il riposo per voi sarà una necessità e lo troverete, ma non nell’ozio: più che altro nella semplificazione dei pensieri che vi rende più leggeri. Un riposo mentale, insomma.

Molto poco spazio all’infedeltà per gli appartenenti al segno: iniziate l’estate con una bellissima Venere e la concluderete con un bel Marte a favore. Più di così…

CANCRO

Amerete più di tutti poiché Giove nel segno amplificherà ogni vostro sentimento fino all’inverosimile.

Avrete molto tempo per le vacanze, ma molti di voi preferiranno i ritorni a casa o ai luoghi del cuore, per vacanze che quest’anno, più che mai, sanno di famiglia e amici.

Il riposo ci sarà eccome, visto che il pianeta del comfort sarà nei vostri gradi. E quando giungerà anche Venere, vi sentirete davvero riposati e carichi.

Giove per natura non era per niente fedele…

LEONE

I Leone single quest’estate faranno furore; un po’ più complicato, invece, per le coppie collaudate, che dovranno reinventare il rapporto a fronte di prove recenti che hanno segnato il menage.

Le vacanze ci saranno, ma saranno anche commiste a qualche luogo da visitare per prendere accordi o per tessere intese lavorative.

Dopo il lungo passaggio di Marte, desiderate più di ogni altra cosa riposare, ma non sempre sarà possibile, in quanto si prevede un’estate alquanto movimentata.

Sicuramente il rischio di tradimento è lontano, visto che Marte ha creato scompiglio per tutta la primavera e ne avrete abbastanza per un po’…

VERGINE

Questa è l’estate dell’amore: la ripresa sentimentale è finalmente iniziata per voi, quindi preparatevi, dopo tanto tempo non sarà il lavoro al primo posto.

Avrete anche più di una vacanza, visto che vi meritate proprio un premio per le fatiche che avete attraversato, e saranno davvero dei momenti speciali.

Il riposo in senso assoluto non sarà possibile, poiché avete molti progetti in ballo, ma sicuramente vivrete l’estate meno stressante degli ultimi anni.

A rischio tradimento sono solo i Vergine che hanno da tempo la consapevolezza di avere investito male in storie che non si sono rivelate intense, per gli altri invece è un’estate molto piena di sentimento.

BILANCIA

La vostra estate amorosa sarà un’estate di prova, durante la quale misurerete il rapporto con una serie di distanze e vicinanze dal partner, decidendo veramente quanto il vostro rapporto funziona.

Vorreste un’interminabile vacanza che compensasse le fatiche: non sarà possibile star via tutta l’estate, ma eleggerete agosto come guardiano di una pace per cui sarete disposti a staccare il telefono.

Non sempre potrete estraniarvi, proprio perché ancora siete intenti a produrvi in una serie di operazioni di recupero o di direzioni progettuali che non lasciano totalmente liberi i pensieri.

Solo per sfinimento potreste cedere a delle lusinghe diverse da quelle del vostro partner, ma non vi distrarrete certamente per nulla. Per i single, intanto, si prospettano molte possibilità.

SCORPIONE

Quest’estate, i vostri sentimenti colorano finalmente la vostra vita di una magnifica realtà, che toccherà le corde più profonde del vostro intimo, dopo tanto tempo…

Sul fronte vacanze, non potrete allontanarvi per molto, ma sicuramente avrete mobilità per molti giorni, che vi serviranno per allontanarvi dai pensieri e per volare lontano verso nuovi sentimenti.

Il relax sarà totale, come vuole Giove in trigono: sia perchè ne avete bisogno, sia perché basterà uscire dalla routine per tornare bambini.

I single faranno strage, mentre nelle coppie la passione basta già a rendervi stabili. Rimanete, però, sempre ad alto rischio di cadere nelle tentazioni.

SAGITTARIO

Innamoratissimi e decisi a costruire, chi ancora non è innamorato inizierà a provare sentimenti profondi. Volete costruire, ed è l’estate giusta per farlo in amore.

Siete il segno dei viaggi, e sicuramente quest’anno il viaggio o la vacanza arrivano come un momento magico e liberatorio, che vi darà grandissima energia.

La prima parte dell’estate, per colpa di Marte, non sarà molto rilassante, e vi si raccomanda di non eccedere, ma la seconda seconda parte è fatta per scatenarvi e per vivere, anche in due, un’avventura vacanziera meravigliosa!

Sulla fedeltà, siete pur sempre un segno di Giove: l’espansione che riceve dal suo trovarsi in Cancro, suo luogo di esaltazione, vi mette fortemente a rischio di tentazioni…

CAPRICORNO

Sarà l’estate in cui, se non siete innamorati, perdere sicuramente la testa e punterete all’obbiettivo, anche forti delle esperienze che hanno caratterizzato la vostra vita sentimentale.

Se deciderete di andare in vacanza, fatelo non mettendo in valigia i pensieri lavorativi, perché siete i più ad alto rischio da questo punto di vista: vi meritate un po’ di relax, dopotutto.

Relax che sarebbe il premio ideale per questa estate che porta con sé un progetto a lunga scadenza, e una prospettiva di sicurezza nuova e piena di grande speranza: deconcentratevi.

Per via di Marte, o perché sentite di dovervi risarcire in qualche modo, siete tra quelli che saranno a più alto rischio di cedere alle tentazioni di infedeltà.

ACQUARIO

Innamorati pazzi e pieni di entusiasmi, vivrete quest’estate come se foste tornati adolescenti: i vostri slanci affettivi saranno inusuali.

Vacanze sì, inaspettate, all’ultimo minuto, senza organizzare con il partner o in originale compagnia, ma sicuramente verso destinazioni insolite che stupiranno per primi voi stessi.

Il significato della parola relax non avete idea di cosa sia, in generale, ma quest’estate sarete sicuramente pronti a vivere dei momenti di vero stacco mentale che vi servono veramente.

Sulla fedeltà: a tutto sapete resistere, tranne che alle tentazioni…

PESCI

Innamoratissimi e con la voglia di vivere fino in fondo questo sentimento, sarà una magica estate per le coppie, mentre per i single la romantica scintilla è sotto il solleone.

Vacanze per mare, in barca o sulle isole, le vostre preferite, ma non solo: questa estate è probabile un viaggio magnifico, indimenticabile, che coinvolge anche familiari o affetti profondi.

Molto relax: lo avete invocato tantissimo in questo anno difficile ma risolutorio. Sicuramente avete staccato dal lavoro con le idee chiare sul da farsi, l’unico pensiero è quello di applicarle a fine estate.

Anche voi siete un segno di Giove, poco noto per la fedeltà: se la luna e il mare saranno galeotti…