Oroscopo di oggi: 7 luglio 2025. Urano pronto a portare i venti del cambiamento

Urano, dopo sette lunghi anni di permanenza in Toro, entra finalmente in Gemelli, territorio zodiacale a lui più congeniale, pronto a portare i venti del cambiamento. In Toro, era come volere trattenere un uragano in un recinto: per questo non ha dato risultati brillanti. Ma, adesso, gli effetti del pianeta della forza di decisione, libertà, velocità mentale e degli accadimenti diverranno notevolmente più dinamici e rilevanti. Assisteremo a una comunicazione globale molto più veloce e sempre più automatizzata, mentre sul piano personale molti segni zodiacali dovranno ricreare una scaletta di priorità che possa, in qualche modo, ridare obbiettivi e traguardi da raggiungere.

ARIETE

Urano si muoverà per voi nell’area della comunicazione, rivoluzionando il vostro modo di fare che, essendo stato castigato per troppo tempo, torna a essere tonante e denso di vigoria, assertivo e volto a darvi la concentrazione giusta e la motivazione per puntare, con ambizione, a ruoli che vi permettono di essere più indipendenti. Il vostro fascino è decisamente in aumento e sarete disponibili a essere più sofisticati, meno spartani del solito, a preferire modi insoliti per conquistare, stare bene e raggiungere gli obbiettivi.

TORO

Complimenti ai Toro, che hanno sopportato uno dei transiti più complicati per la loro natura zodiacale e che li ha messi a dura prova. Finalmente siete liberi da Urano, che vi lascia di nuovo riprendere una natura paciosa e non più agitata dalla tensione nervosa ed elettrica del pianeta, che vi faceva letteralmente andare in tilt e far sentire stressati. Mentre la nuova condizione nel segno dei Gemelli vi renderà più opportunisti, pronti e veloci nell’afferrare le occasioni che da tempo avete aspettato per migliorare la vostra vita: un coraggio che vi accompagnerà in scelte pratiche che, se compiute in maniera non troppo avventata, finalmente vi regaleranno svolte importanti.

GEMELLI

Eccovi protagonisti di questo passaggio planetario, che rivoluzionerà le vostre vite per sette anni. I Gemelli sono in piena fase di rinascita e questo ospite così importante, finalmente, accende il turbo agli accadimenti, facendovi entrare nel vivo della vostra vita, liberandovi dal senso di stasi, di attesa e di costrizione che si dissolve. Sarete molto più veloci e agili, data la compatibilità intelligente e aerea del vostro segno zodiacale, che genera una grande compatibilità al transito. Tra l’altro, voi siete il segno di Mercurio, che rappresenta l’intelligenza, mentre Urano rappresenta l’ottava superiore, ovvero la genialità. Scatenatevi, quindi, cari Gemelli: per sette anni, non vi annoierete di certo!

CANCRO

Questa nuova posizione di Urano, per voi Cancro, aumenta di molto l’immediatezza ricettiva ed emozionale. Aiutati da Giove, almeno in questo primo anno del suo transito, tutto acquisisce una certa magia, ma velocizzando un po’ le emozioni e i tempi di ripresa, e facendovi diventare più agili a prendere decisioni e a cambiare anche in corso d’opera i vostri progetti, senza il terrore di sbagliare o le solite insicurezze tipiche del vostro segno. Una certa cura dovrà essere prestata, però, alla misura: non dovrete, infatti, stressare troppo il partner o essere petulanti, poiché potreste risultare smaniosi e incontentabili.

LEONE

In questa nuova posizione, per voi, Urano diventa un amico prezioso, rendendo voi Leone di nuovo carismatici e capaci di dirigere un gruppo o uno staff, o mettendovi semplicemente nelle condizioni di non temere tutti i contrattempi e la disorganizzazione che, molte volte, lungo questi ultimi sette anni, ha ritardato e impedito la riuscita di tanti progetti. La quadratura di Urano è finalmente finita: voi andate verso un periodo di stabilizzazione e, nel contempo, di innovazione e ritrovata velocità dinamica. Probabilmente sarete più concentrati e meno distratti: con la vostra chiarezza, finalmente, sarete di nuovo i re dello zodiaco.

VERGINE

Voi Vergine, se è vero che godete di una condizione zodiacale molto più serena, in quanto avete superato i 14 anni di opposizione di Nettuno, che vi ha confuso non poco, e i tre di Saturno, che vi hanno stressato lavorativamente, adesso dovrete affrontare gli imprevisti di Urano in regime di quadratura. Per il segno dell’ordine e della linearità mentale non sarà semplice avere ogni tanto degli scossoni, che mischiano le carte in tavola e cambiano le condizioni del circostante, ma siete forti di un grande allenamento, che vi farà accettare in maniera più serena il tutto. Colpi di genio a tratti e idee da cogliere al volo: siate veloci e immediati.

BILANCIA

Felicissimo e provvidenziale Urano in trigono, per voi Bilancia. Questo sarà un anno con due nemici, Nettuno e Saturno in opposizione, che vi faranno rivedere le scelte degli ultimi anni, mentre Plutone, con la sua creatività, e Urano, con la sua forza di decisione, vi convinceranno finalmente a cambiare tattica. Urano vi renderà freddi al punto giusto da avere il coraggio di operare delle scelte a lungo rimandate e, forse, da separarvi anche da chi credevate fosse indispensabile in un ambito pratico e lavorativo.

SCORPIONE

Esultate, cari Scorpione, visto che, con questa configurazione nuova di Urano in Gemelli, il pianeta degli imprevisti smette, dopo sette anni, di funestarvi con un’opposizione che vi ha destabilizzato non poco! Finalmente si respira un’aria più distesa, e sarete più pronti a vivere le vostre vicissitudini in maniera più serena, senza aspettarvi l’agguato dell’imprevisto dietro l’angolo a rovinarvi tutto. Sarà, infatti, necessario riacquistare fiducia nella vita e nelle persone, aspettare che l’equilibrio planetario rimetta tutto a posto ed esercitare di nuovo il vostro fascino, che vi porterà verso una nuova grande passione.

SAGITTARIO

Inizia l’opposizione di Urano, che per voi sarà fonte di grande ispirazione. Voi Sagittario siete il segno dell’ottimismo e sarete pronti a fare fronte a tutti gli imprevisti, come sempre adattabili come siete. Il transito, però, non è una passeggiata: vi obbligherà a fare i conti con l’istinto, a calcolare quando sarà il caso di non dire, di fermarvi in tempo, di evitare rischi e pericoli inutili e di non esagerare con lo sport e non sottovalutare le piccole cronicità, come infiammazioni o problemi muscolari. Per il resto, avrete il coraggio di buttarvi in occasioni di lavoro nuove e fortunate.

CAPRICORNO

Urano è, assieme a Saturno, il conduttore del vostro segno zodiacale. In questa posizione, vi ricorda di essere più flessibili e dinamici: che per prendere decisioni non c’è bisogno di lunghe e ponderate analisi, e che, a volte, nel quotidiano, non è necessario impegnare per forza i massimi sistemi dell’etica e della morale filosofica. Avrete, insomma, la capacità di ammettere più facilmente a voi stessi che anche voi sbagliate, e che gli errori non sono poi così gravi, se avrete la capacità di ravvisarli e di tornare indietro.

ACQUARIO

La più bella notizia dell’anno, per voi Acquario, dopo sette anni di quadratura che vi ha fatto sentire in apnea: ecco che il vostro pianeta, Urano, torna in magnifico trigono compatibile! Vi riappropriate di voi stessi, riprendete le vostre abitudini e prendete le vostre decisioni di nuovo in maniera carismatica e immediata. Tornano il vostro magnetismo, estro e originalità, la voglia di divertirvi e di non sentirvi più trattenuti. Finalmente, la vostra vita torna ad accadere, si rinnova, ricambia le energie, e nuovi e ambiziosi progetti vi metteranno al centro dell’attenzione di tutti. Questo transito, intanto, interviene più di tutto in amore: finalmente, cederete a una storia da favola.

PESCI

Urano inizia la sua quadratura per voi Pesci: il che significa che sarà la flessibile e costante capacità di adattamento a segnare i vostri prossimi sette anni. La vostra è una natura complessa, ma avete già la capacità di adattarvi anche alle stranezze e alle originalità più inconsuete: così farete e il transito, infatti, vi sorprenderà. Poiché, se deciderete di farvi trasportare dal flusso, Urano potrebbe generare una nuova riconfigurazione di condizioni e cose che non ritenevate possibili. Lasciatevi, dunque, stupire da questo pianeta, accettando che le cose possono cambiare, anche in campi come il lavoro, in maniera inaspettata.