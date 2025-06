Oroscopo di oggi 9 giugno: Giove e la classifica dei segni più fortunati

La fortuna si chiama Giove nello zodiaco, e i segni che attraversa vanno sempre incontro a una sintesi positiva di problemi legati all’ambito legale, a quello immobiliare e, in generale, alla collocazione positiva di ognuno nella vita. Esce dai Gemelli per posizionarsi in Cancro oggi, 9 giugno: passeremo quindi da un Giove d’aria a un Giove d’acqua, che ridisegna il percorso dei più fortunati tra i segni zodiacali. Peraltro, in Cancro, il re dell’Olimpo è in condizione di esaltazione, ovvero il luogo zodiacale in cui dà il meglio di sé. Il podio, quindi, è naturalmente presieduto dai segni d’acqua. Ma come andrà agli altri?

1. CANCRO

Cari Cancro, è il vostro momento, e ci voleva proprio! Dopo un periodo non semplice, ecco che arriva il più benevolo dei pianeti, chiamato anche fortuna major, pronto ad aiutarvi a risolvere gli affari di cuore, quelli legali e magari anche a cambiare casa. È una posizione che agisce su tutte le aree della vostra vita, godetevela!

2. SCORPIONE

Era da tanto che non si potevano dare delle notizie così belle al segno dello Scorpione. E, finalmente, eccole: un bellissimo e fortunato Giove di trigono vi aiuterà in tutto. Rimetterete le cose a posto al lavoro e, per molti di voi, ci sarà una discreta possibilità di fare carriera. Anche nelle passioni tornate i più affascinanti dello zodiaco.

3. PESCI

Una stupenda configurazione per i Pesci che, dopo aver retto nel loro cielo il peso di pianeti molto condizionanti, ecco che, con leggerezza, si godranno la fortuna di un Giove che li riempirà di amore e gioie familiari. È proprio nella posizione ideale per voi che siete così romantici: molti di voi coroneranno sogni d’amore e, per i single, inizia uno dei periodi più belli delle loro vite. Per chi è libero professionista, grandi soddisfazioni.

4. TORO

Per voi Toro, il tanto sospirato desiderio di semplificazione e pace si tramuta in realtà. Giove sarà molto generoso con voi e vi concederà un maggiore agio. La parte che curerà di più sarà la vostra socialità, che sentite tornare a voler vivere: vi vedrete più comunicativi, socievoli e apprezzati dalle persone che avete intorno.

5. VERGINE

La cosa più bella che poteva succedere a voi Vergine, dopo tre anni di Saturno contro, è avere Giove a favore, con un pratico e risolutivo sestile che vi aiuterà a mettere ordine nella vostra vita. E, soprattutto, nel vostro lavoro: vi darà una mano a riprendere fiducia e a temere molto meno il tempo, le scadenze e il logorio lavorativo. Giove vi aiuterà anche nell’ambito amicale, dove un’amicizia si trasformerà in amore.

6. SAGITTARIO

La più bella notizia che vi si può dare è che Giove, il vostro amato pianeta, non è più in Gemelli, e quindi dismette l’opposizione che vi ha fatti sentire tanto insoddisfatti dall’estate scorsa. Comincerà un periodo di risalita: vi sentirete molto più sicuri di voi e capaci di tornare a fare le cose di cui vi siete privati, perché oberati da tanto altro.

7. GEMELLI

Giove, nei vostri gradi, vi ha regalato grandi soddisfazioni: avete trasformato la vostra vita, sia come assetto familiare che come carriera, stravolgendo coraggiosamente tutto e avviando un nuovo corso. Adesso vi farà cogliere i frutti di tutto questo, assicurandovi abbondanza economica.

8. ACQUARIO

Voi Acquario perderete i contatti con le energie di Giove, che si faranno impercettibilmente interiori ma che stimoleranno moltissimo la vostra creatività, senza il senso d’ansia e della fretta che vi caratterizza. Sorprenderete tutti con nuove trovate lavorative e nuovi incarichi, a cui da tempo lavorate, senza ansia da prestazione.

9. LEONE

Per voi Leone diventa un Giove molto sottile e interiore,: non sarà palese e manifesto, ma vi suggerirà una serie di semplificazioni leggere che vi faranno comodo e agirà anche aprendovi gli occhi contro eventuali insidie nascoste. Sarà importante, sotto questo transito, non esagerare con le cose da dire.

10. ARIETE

Per voi Ariete, Giove segnala che ci saranno delle spese in famiglia o per la casa. Vi dovrete occupare un po’ meglio della vostra logistica, e delle cose che riguardano un eventuale convivenza.

11. CAPRICORNO

Giove vi lancia il guanto della sfida: chiederà, a voi Capricorno, di rivoluzionare il rapporto tra voi e gli altri, e di essere davvero ambiziosi in un nuovo progetto la cui preparazione è di un anno. Alcuni potrebbero accendere un mutuo.

12. BILANCIA

I nodi verranno al pettine, cari Bilancia, e Giove in questa posizione, che rincara l’opposizione di Saturno e Nettuno, renderà palese dove avete fatto delle scelte sbagliate, dove sarebbe stato il caso di investire e quanto ancora potrete permettervi di farlo.