Speciale oroscopo: Mercurio si tuffa in Pesci fino al 7 aprile, ma non sa nuotare!

Mercurio, cosa fai? Non ci si tuffa nei Pesci senza saper nuotare! Il pianeta della comunicazione e dell’intelligenza è da qualche giorno nel segno dei Pesci in moto retrogrado, e rimarrà in quei gradi fino al 7 aprile. Non è un segno congeniale al Dio dai calzari alati, poiché il suo talento principale è la cognizione, che non potrà usare tra le nebbie marine del dodicesimo segno zodiacale: sarà, insomma, come nuotare al buio o non saper nuotare affatto! Ma c’è un risvolto molto importante che riguarda questa configurazione poiché, svestito di razionalità e analisi, Mercurio proverà a sentire a pelle, senza passaggi cervellotici, i sentimenti. Ecco in che modo, segno per segno.

ARIETE

Vi prenderete una meritata vacanza dal vostro cervello, cari Ariete, e vi sentirete liberi di non dare spiegazioni o direttive, poiché vi serve un attimo di riflessione e pausa senza troppo rumore di pensieri in sottofondo. Potrete anche pensare a tornare in un posto del cuore che vi fa tanto piacere visitare: è insomma un Mercurio dalle fughe emotive.

TORO

Romanticissimi, voi Toro, con questo passaggio vorrete sentire persone che non vedevate da tempo, privilegiare i rapporti sociali che sanno di amicizia e di ricordi, di desideri che stanno facendosi nella vostra mente possibili, e un ammorbidimento che vi fa stare bene. Più possibilisti e meno pragmatici anche nella comunicazione, sarete più romantici.

GEMELLI

Penserete, voi Gemelli, che il vostro guizzante pianeta avrebbe fatto meglio a rimanere dov’era in Ariete in comodo sestile, mentre adesso si ricaccia in quadratura, per altro in un mare di emozioni che non è affatto bravo a gestire. Durerà poco, ma indicherà quali questioni credevate risolte e invece meritano ancora tanta cura e attenzione, soprattutto al lavoro, dove dovrete dare direttive.

CANCRO

Cari Cancro, in queste settimane è stato un po’ difficile esprimersi in termini sentimentali e palesare le vostre idee o progetti. Ma adesso, nonostante Mercurio rientri in trigono, sarà comunque prudente non rischiare troppo con le parole in famiglia e negli affetti. Questa posizione vi dà sì respiro, perchI vi farà guadagnare tempo, ma non illudetevi di non dover prendere decisioni importanti, poiché dopo il 7 aprile dovrete agire.

LEONE

Per voi Leone, se Nettuno vi avvantaggia, Mercurio invece fugge e deficita dal vostro cielo. Il vostro sentire emotivo risulterà più utile di capire con dati alla mano: fidatevi del vostro istinto e non tirate conclusioni affrettate. È proprio in questo momento che dovrete essere forti e andare avanti con cuore e presenza di spirito. Anche senza capire, presto sarà tutto più chiaro.

VERGINE

Rieccolo in opposizione a voi Vergine, che fastidio! Mercurio è il vostro astro guida, ma ha poco da guidarvi nelle nebbie marine che avvolgono i Pesci, dalla sua rinnovata opposizione che durerà fino a giorno 7 aprile vi segnala di fare attenzione alle spese e alle decisioni troppo avventate. Come al solito non fa in tempo ad arrivare una buona notizia, che Mercurio si tuffa in mare e sparisce!

BILANCIA

A voi Bilancia non dispiacerà affatto questa sospensione dell’opposizione di Mercurio perché, seppur Nettuno ce la metterà tutta per confondervi e farvi sentire il peso emotivo dello stress, ecco che Mercurio smette di affollare i pensieri e disturbare la comunicazione, dandovi modo di fruire di una finestra temporale comunicativa che vi permetterà di ripristinare alcune relazioni importanti.

SCORPIONE

Sotto questo transito, arrivano belle notizie per gli Scorpione: ecco che la nuova posizione di Mercurio vi darà modo di intendervi meglio con le persone che avete intorno e, soprattutto, di rimettere in ballo una serie di progetti che sembrano darvi spazio e possibile ripresa carrieristica. Sfruttate bene questo passaggio, anche per chiarirvi in amore con il partner.

SAGITTARIO

Sembrava andare tutto così bene, cari Sagittario, finché Mercurio non ha deciso di rientrare in quadratura. Durerà poco, ok, ma dovrete stare attenti a non complicarvi la vita sentimentalmente e a non confondervi cercando conferme dal partner o deragliando verso qualcosa di inconsueto e inaspettato. Il cielo sembra farvi stare ancora per un po’ in stasi comunicativa, provate a far sì che siano gli altri a voler comunicare con voi…

CAPRICORNO

A voi Capricorno, Mercurio ricorda che siete stati un po’ bruschi con il suo passaggio in Ariete: approfittatene, quindi, adesso che siete più morbidi e tentate di riprendere con dolcezza i rapporti che avete un po’ maltrattato comunicativamente. Riprendete pure un po’ di socialità, che male non sarà. Per ciò che riguarda le incomprensioni affettive, saprete gestire meglio le risorse e ritrovare l’intesa con il partner senza impuntarvi.

ACQUARIO

Se già per natura, voi Acquario, parlate poco, adesso con questo Mercurio diventa una necessità stare a guardare senza proferire verbo. Forse un po’ delusi da alcune situazioni o persone, opterete per un silenzio diplomatico e tattico, che non sarà meno incisivo delle parole che non pronuncerete. Un po’ di pausa dal mondo e anche dalla socialità, che vi stressa non poco ultimamente.

PESCI

Non è un bel passaggio per voi Pesci, poiché è il classico a volte ritornano. Vi potrà capitare che un problema fastidioso si ripeta, che qualche errore di comunicazione vi metta nelle condizioni di essere insofferenti al lavoro o con qualcuno che non fa la sua parte per superare un momento in cui non avete proprio tempo da perdere. Alcuni di voi porranno delle condizioni come ultimatum.