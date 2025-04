Oroscopo dal 5 aprile 2025: un uragano chiamato Urano

Cosa sappiamo del pianeta Urano in astrologia? È davvero quell’intrattabile turbinio di forze che fanno precipitare gli eventi, creando cambiamenti inaspettati e non sempre armonici? Pochi lo conoscono come il pianeta che rappresenta la forza di decisione: capace di grandi ribellioni, ma non così repentine come sembra, poiché è il pianeta della genialità e, in genere, i suoi tagli che sembrano improvvisi sono invece frutto di un’analisi molto attenta a cui nulla sfugge. È anche il pianeta del tecnicismo manuale, della tecnologia e del futuro. Ama la velocità, soprattutto quella mentale. Da 7 anni, purtroppo, si trova in un luogo zodiacale a lui per nulla congeniale, il Toro, sentendosi impossibilitato a esprimersi e prigioniero di una logica troppo lenta; mentre il segno che ama la pace e il comfort si sente sconquassato da imprevisti, cambiamenti e rotture, che hanno non poco turbato il Toro in questi anni pesanti. Insomma è come mettere un uragano in una splendida e paciosa fattoria! A luglio, Urano abbandonerà questa posizione zodiacale fino a novembre, quando prenderà il moto retrogrado, ma il suo passaggio in Gemelli è attesissimo per la pace di Toro, Scorpione, Leone e Acquario, e per il suo più corretto esprimersi per i segni di Aria, per Leone e per Ariete. Da questo weekend, Urano stringerà accordi con Saturno, pianeta con il quale condivide il governo dell’Acquario e del Capricorno e, con un inaspettato Marte in Cancro che, in acqua, è decisamente meno fastidioso per il Dio del cielo e delle stelle, si rivolgerà agli altri pianeti con una ferma volontà, ma senza scatenare le sue esplosioni tipiche.

ARIETE

Per voi Ariete, questi movimenti planetari sembrano essere vicini abbastanza da essere colti, ma non troppo per essere da voi governati. Urano, nella tradizione classica, sceglie a un certo punto di non occuparsi più delle vicende umane e si ritira nel suo cielo di stelle, ed è proprio quello che consiglia di fare anche a voi che, invece di agire come sempre, credete sia il caso di mettersi a osservare come gli altri si comporteranno e se l’impegno che avete messo in circolo darà i suoi frutti. Riposate.

TORO

Cari Toro, siete proprio i protagonisti di queste vicende zodiacali che sembrano darvi moltissimo, finalmente. Sopportare la presenza del pianeta meno compatibile alla vostra paciosa e cauta natura non è stato semplice per sette lunghi anni, ma adesso è tempo di schiarite, che quel turbine di eventi – contro i quali ben poco vi rimaneva da fare – sia controllato e gestito. Una magnifica zona Cesarini per voi lungo questo transito, che viene imbrigliato da un’energia raziocinante come quella di Saturno in Pesci, e assertiva ma non aggressiva da Marte in Cancro. Insomma, è da questo momento in poi che inizia la vera ripresa del Toro, che finalmente ha imparato a non temere uragani e pioggia, ma a ballarci accanto, ottenendo benessere e grandi vantaggi.

GEMELLI

Urano è il pianeta che riceveranno i Gemelli nei loro gradi dall’8 luglio in poi. Sentite già l’ispirazione a certe stravaganze, tra l’altro aumentate dalla fantasia di Nettuno, e sapete che i tempi sono ormai maturi e che non resta che attendere la materializzazione delle operazioni fino ad adesso svolte. Il pianeta e questi aspetti si muovono per voi in un campo interiore, sotterraneo, dandovi la consapevolezza che volete, e che dovrete tra qualche tempo maturare decisioni epocali. Ma adesso, durante questo periodo così importante e confuso, c’è solo da godere di tante nuove idee, immagini ed emozioni che nutriranno la vostra fantasia e vi aiuteranno a maturare progetti che rivoluzioneranno la vostra vita. Saturno, del resto, non è mai stato così dolce nel farvi notare cosa non volete più, ma sembra dismettere l’asprezza della quadratura, che vi faceva sentire il peso della sopportazione di tutto, mentre Marte vi stimola a migliorare la vostra condizione economica.

CANCRO

Per voi Cancro, mai Urano fu così solidale! Siete il segno che ospita Marte, l’unica zona dello zodiaco capace di sedarlo veramente, ed è proprio con lui che il sodalizio di Urano si rende potente, tanto più che è incentivato dal trigono di Saturno che vi dice che le decisioni prese, per quanto dolorose, sono assolutamente quelle giuste. Urano vorrà però vedervi agire in maniera molto più incisiva, a volte fredda e calcolatrice, poiché è arrivata l’ora di salvaguardare qualcosa di più che non i vostri sentimenti, ma molto altro che con il tempo comprenderete. A volte, come sta accadendo con voi, Urano ci ricorda che esistono anche rivoluzioni silenziose che migliorano la vita e la società, e che a volte bisogna agire nella tutela del proprio interesse individuale.

LEONE

Per voi Leone, la posizione di Urano e degli altri pianeti non è troppo semplice. Siete volitivi per natura e sapete come raggiungere gli obbiettivi in sé, ma se fosse proprio il pianeta della forza di decisione a ricordarvi che è sempre sinonimo di intelligenza cambiare idea in corso d’opera? Molti di voi, sotto questo accordo di pianeti capitanati da Urano, avranno modo di rendersi conto che alcune lotte portate avanti negli scorsi anni forse adesso hanno perso di significato e che ciò che credevate di volere non vi sembra corrispondere alla soddisfazione che avete ottenuto. Forse avete bisogno di altro, e di trovare anche la forza di accettare che alcune cose e persone non sono come le avete sempre credute. Non vi resta che abbracciare la realtà e darvi tempo fino a luglio per prendere nuove decisioni.

VERGINE

Nel caso voi Vergine non lo sappiate, è stato proprio Urano un vostro grande sostenitore negli ultimi anni. In silenzio, ha spinto molto sul vostro coraggio, sulla volontà di cambiare le cose e di adeguare i vostri impegni alla vostra vita. Le vostre attitudini analitiche ben si sono sposate con il tecnologico Urano, ed è proprio in termini di metodo di lavoro e di tecnica che vi ha fatto trovare fiducia nelle vostre capacità. Vero anche che vi ha fatto correre qualche rischio e che spesso avete sentito la sensazione di buttarvi nel vuoto, provando a cimentarvi con altri impegni. Adesso Urano sta tessendo trame di ritrovata sicurezza e, assieme a Marte e Saturno, vi aiuterà a portare a termine i progetti da cui dipende tanto.

BILANCIA

Seppur non in maniera diretta, Urano sta facendo di tutto per mandare alla Bilancia dei segnali molto significativi. Una serie di imprevisti inaspettati che, da dicembre 2024, vi hanno riguardato ha portato un flusso di cose verso la sua naturale evoluzione, dandovi dei risultati che sono ben distanti da quelli che speravate. Spesso, infatti, vi sarà capitato di fare fronte a perdite o prese di posizione che, nel vostro ordine armonico, hanno portato scompiglio e generato delle conseguenze che hanno rimesso in discussione le certezze. Adesso Urano, ma anche Saturno, stanno preparando un nuovo terreno di prova per voi, e vi stanno facendo vedere senza possibilità di equivoco gli sbagli commessi da una conduzione di cose che teneva in considerazione solo il vostro punto di vista, affidando purtroppo a Marte la coscienza di risultati che sanno di rotture e spese. Il pianeta da luglio in poi vi stupirà, portando i necessari cambiamenti che non potrete più evitare e che saranno con vostra sorpresa migliorativi.

SCORPIONE

Per voi Scorpione è stata una lotta davvero estenuante contro Urano in questi sette anni, non foss’altro perché non è andato nulla secondo le vostre aspettative e sono crollate alcune certezze importanti sia al lavoro che negli affetti. Adesso il cielo vi vuole decisamente più reattivi e capaci di gestire un Urano, se non direttamente, con le pinze che Marte in Cancro in trigono e Saturno in Pesci vi mettono a disposizione per un po’. Il ruolo che Urano ha avuto è sicuramente quello di una decostruzione di cose che vi arenavano a un presente che rischiava di diventare troppo ingessato e stantio. Da adesso, il lavoro potrà essere gestito alle vostre condizioni, e meglio anche nella parte finale dell’anno, ma in amore dovete smettere di sacrificare voi stessi per gli affetti familiari o altri.

SAGITTARIO

Urano, silente per voi Sagittario in tutti questi anni, lo sentirete fragorosamente da luglio in poi, quando inizierà la sua opposizione. Ciò che potrebbe esservi mancato poteva riguardare uno spirito di iniziativa che non sempre si è manifestato, e che invece è parte costituente della vostra natura. Adesso il transito è molto stabile e parla di prospettive future che cambiano notevolmente le vostre vite, al prezzo di sapersi adattare e di essere consapevoli che la velocità che inseguivate, e gli eventi pulsanti che vi sono molto mancati in questo lungo periodo, avranno delle conseguenze e vi assorbiranno sempre di più, a volte persino facendovi desiderare di rallentare. Lavoro e progetti velocizzano i tempi di concretizzazione.

CAPRICORNO

Urano è uno dei pianeti governatori del Capricorno, e permetterà a voi del decimo segno di essere decisamente più stabili. In stretto e felice aspetto con Saturno, altro vostro capitano zodiacale, farà in modo di velocizzare molto la vostra realtà e di farvi addivenire a una vittoria importante. Le svolte che cercavate, ovvero quelle che hanno a che fare con il lavoro, in cui desiderate un sostegno e un organico valido, diventano finalmente realtà. Abbracciata a Saturno c’è anche Venere, che sollecitata bene da Urano la carica di decisionismo e di grande prospettiva futura, spingendo voi Capricorno finalmente a sciogliervi e a puntare su chi vi ama veramente, anche se non vi sentite troppo pronti. Urano inaugura la decisione più importante per voi in questo periodo, ovvero la volontà dichiarata di essere felici e di volere stare bene. Il resto si vedrà.

ACQUARIO

Urano per voi Acquario è tutto! La vostra forza decisionale e la disinvoltura con la quale reclamate la vostra libertà ed il vostro infallibile individualismo dipende proprio da questo pianeta. Originali come sempre anche se Urano è in forte quadratura da sette anni, troverete la forza necessaria per ripartire e inventarvi ancora una volta in una chiave nuova. Dopo 7 anni sentite la stanchezza di non aver potuto utilizzare il vostro pianeta in maniera solita, come se vi mancasse un obbiettivo, ciò non di meno avete saputo come sopportare tutto vostro malgrado, l’accettazione della validità del vostro percorso la dà Saturno, e Marte contribuisce ancora una volta a lottare per i sogni. Urano sta preparando un terreno fertile per voi che siete i sui diretti figli, vi porterà una grande impennata di successo che vi elettrizzerà felicemente, gli aspetti che forma da oggi sono fondamentali perché possiate giocare al meglio le vostre carte basandovi su solide certezze.

PESCI

Urano in Toro è stato, per voi Pesci, un notevole alleato, e lo sarà ancora di più visto che si connette in questo momento a Saturno, ospite nei vostri gradi. Se sapete di aver lavorato tanto e benissimo per i risultati che state ottenendo, è arrivato finalmente il punto di arrivo e concretizzazione che vi mancava. I Pesci sarete quasi irriconoscibili nel brillare fortemente e imporre la vostra volontà, che non temerà dinieghi né ostacoli. Niente vi potrà fermare ora che la velocità di Urano spinge sui grandi sacrifici che Saturno vi ha fatto compiere: cambieranno moltissime cose e vivrete nuove regole e nuovi percorsi, tarati su di voi che di dare ne avete abbastanza. Inizia adesso un processo per il quale i protagonisti della vostra vita siete voi e le vostre esigenze, mettendo in salvo chi amate e le cose a cui tenete. Sfruttate bene questo periodo, che durerà fino a luglio, in cui potrete riplasmare la vostra realtà.