L’oroscopo del 14 marzo 2025: eclissi di Luna piena in Vergine, pronti a un bagno di realtà?

Fin dai tempi più remoti, le eclissi – di Sole o di Luna – venivano sempre considerati dei moniti importantissimi, ai quali gli uomini associavano i segnali di un accadimento o nascita speciale. Il 14 marzo 2025 la Luna si farà piena e contemporaneamente si eclisserà. Quale sarà il suo monito? Nessuna fase lunare è scollegata dalle altre: in Ariete, infatti, entro fine marzo si compirà il novilunio che andrà a braccetto con l’ingresso del misterioso e fantasioso Nettuno nel segno dell’Ariete. Da questa parabola lunare si evince che sarà bene per i segni zodiacali prendere coscienza della realtà e fare un’analisi (Vergine è segno dell’analisi), anche ammettendo quali sono stati gli errori, riservandosi la convinzione di potere rinascere e imparare dagli stessi. Significati associati rispettivamente alla pienezza della Luna (la rinascita) e alla sua eclissi (imparare dai propri errori). Saranno soprattutto i segni mobili, quindi tutti quelli posti alla fine di una stagione, chiamati anche segni doppi, a vivere più intensamente questo aspetto: Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci. E tutti gli altri? Scopriamolo insieme, lasciandovi ispirare dalle citazioni che ho scelto per voi.

ARIETE

Un fenomeno lunare che vi riguarda da vicino, cari Ariete, poiché il luogo celeste dove si compie è retto dal vostro ospite planetario, Mercurio, che ruota nei vostri gradi ma in maniera retrograda e congiunto a Venere. Il che vi procurerà una romantica carrellata dei vostri amori, e vi metterà in contatto con l’esigenza di vivere ancora una volta quelle emozioni che tanto vi sono care. In parole povere, sarete finalmente pronti per vivere un amore vero come ai vecchi tempi, in cui tutto vi sembrava un’epopea da film!

Nascere non basta.

È per rinascere che siamo nati.

Ogni giorno.

(Pablo Neruda)

TORO

Cari Toro è arrivato il momento di generare un cambiamento davvero eccezionale! La Luna piena sarà in trigono magnifico e vi aiuterà a gestire il cambiamento tanto inseguito. La sua eclissi vi convincerà a cedere finalmente su qualcosa che vi impediva ancora di lasciarvi andare alle esigenze del partner riscoprendo amore ed intesa. E no, non sarà sconsiderato, poiché l’opposizione a Saturno controbilancerà tutto con raziocinio e misurate condizioni che vi staranno finalmente bene, ammettendo che non sempre le cose possono andare come desiderate: una benedetta mediazione insomma!

“Rinascere, “rialzarsi”, “riscattarsi”, “ripartire”. Senti come suonano bene, profumano di coraggio e di possibilità.

(Fabrizio Caramagna)

GEMELLI

Ecco un fenomeno astrologico che non chiederà il permesso di coinvolgervi, anzi vi attraverserà inevitabilmente. Questa Luna piena è decisamente di quadratura, impossibile non sentirla, tanto più che interverrà anche su Giove espandendo le vostre voglie e i vostri desideri, rendendoli ambiziosi e finalmente carichi di tanto coraggio e amor proprio per voi e, in particolare, per tutto ciò che amate: le vostre case, famiglie e contesti lavorativi. Tutto vi spingerà a dare il massimo e a ritagliarvi un certo successo nella carriera, ambito dove, di fronte a una crisi, riuscirete a tirare fuori il meglio di voi stessi.

Niente garantisce al seme la sua rinascita. Ma il seme ha troppo desiderio di luce.

(Fabrizio Caramagna)

CANCRO

La vostra dea, la Luna, darà spettacolo per voi Cancro, condensando in questo evento tanti significati. Molti di voi si trovano nella situazione di dover decidere a cosa dare priorità nella vita: amore, famiglia, lavoro, ma anche viaggi, trasferimenti e spostamenti. Decidere di rinascere in una nuova formula e concepire un nuovo approccio comunicativo e logistico della vostra vita sarà il messaggio di questa Luna così importante, che porrà quesiti importantissimi e che, entro la sua fase di novilunio a fine marzo, vi darà le risposte.

Morire quanto necessario, senza eccedere.

Rinascere quanto occorre da ciò che si è salvato.

(Wisława Szymborska)

LEONE

Proprio davanti ai vostri occhi, cari Leone, si compie tutta la magia di questa Luna piena di eclissi. Agirà nella visione delle cose e, se sarete disposti a lasciare perdere un vecchio progetto rivelatosi poco produttivo, finalmente potrete investire in qualcosa di veramente soddisfacente. Credete così tanto in quello che fate, che sapete illuminare ogni cosa, ma contemplare che a volte il buio porta riflessione e che poi la luce tornerà a brillare è proprio il monito che questa Luna vuole donarvi. Fatene tesoro.

La vita non ha valore se non è un fuoco che rinasce senza sosta.

(Pierre Valléry-Radot)

VERGINE

Siete i protagonisti di questo fenomeno zodiacale, voi Vergine, e potrete godere a piene mani di tutto ciò che comporta. Calerà il sipario su alcune direzioni in cui vi ostinate a insistere, anche contro la vostra razionalità, ma sicuramente convinti che un sistema, con la vostra capacità di analisi, lo troverete. E la fine di marzo vi darà questa risposta. La Luna, però, vuole convincervi che è voi stessi che non dovete trascurare. Date priorità alla vostra serenità e al vostro benessere generale. Magari rinunciare, per adesso, a qualche ambizione vi rimetterà in contatto con i sentimenti che vi aspettano dietro l’angolo.

Non può esserci rinascita senza una notte oscura dell’anima, un totale annientamento di tutto ciò in cui credevi e di ciò che pensavi di essere.

(Vilayat Inayat Khan)

BILANCIA

Signore e signori Bilancia, che male c’è ad ammettere che avete fatto qualche errore di valutazione? Coraggio, anche un segno preciso e compassato come il vostro può correre il rischio di scambiare lucciole per lanterne, non è un dramma. Non vedere la realtà, però, sarebbe davvero pericoloso in questo momento in cui il severo Saturno e le opposizioni in Ariete stanno esigendo da voi un bilancio importante su quanto fatto fino ad adesso. In sintesi, la Luna vi chiede semplicemente di non aver paura del vostro giudizio nei confronti di voi stessi.

Se ci deve essere una rinascita, ci deve essere un inizio, e un inizio avrà sempre un carattere locale e personale. Deve avere un centro, prima di avere una circonferenza.

(John Henry Newman)

SCORPIONE

Fantastica, per voi Scorpione, questa Luna che si eclissa e rinnova un senso che conoscete bene per natura zodiacale: la rinascita. Sicuramente, nessuno come voi nello zodiaco incarna il mito dell’araba fenice, che rinasce dalle sue ceneri, ed è il vostro più grande talento. Nei progetti, nelle amicizie, nelle affinità elettive e nei desideri saprete perfettamente muovervi in maniera nuova e rinnovata, avendo in questi ultimi anni rinunciato a molto di voi stessi per dare del vostro meglio ai doveri affettivi e professionali, adesso non dovete fare altro che esprimere un desiderio che riguardi solo voi!

La rinascita da un’avversità spirituale ci fa diventare nuove creature.

(James E. Faust)

SAGITTARIO

Per voi Sagittario è una Luna piena di quadratura, e sembra proprio che le cose che più vi faceva paura affrontare adesso siano inevitabili. Ma la sorpresa della Luna e di tanti altri pianeti è che non è come sembra. I pianeti e questo particolarissimo fenomeno di Luna elidente vi porteranno a convincervi di saper aspettare: non è sbagliato ciò che avete in mente, solo che non sono maturi i tempi. Quindi smettetela di pensare che avete sbagliato tutto, non è così. Del resto non siete forse il segno del coraggio e dell’ottimismo?!

Il mio sole tramonta per rinascere.

(Robert Browning)

CAPRICORNO

Questa Luna piena che si eclissa, sarà per voi Capricorno molto significativa. Poiché avevate un forte bisogno di chiarezza, il magico aspetto di trigono favorevole in cui si formerà sarà il toccasana che vi aiuterà a vivere al meglio ciò che la chiarezza che desideravate comporterà, poiché le verità che aspettavate potrebbero non piacervi. Non è sempre come pensate che sia e, per quanto intuite saggiamente gli altri, non sempre le cose stanno come pensate. Forse dovreste solo imparare a prendervi un po’ meno sul serio, accettare gli sbagli altrui e lasciarvi anche sbagliare, com’è normale!

Vivere non è difficile potendo poi rinascere cambierei molte cose, un po’ di leggerezza e di stupidità.

(Franco Battiato)

ACQUARIO

Voi Acquario vi divertite molto a segnare le coincidenze che attraversano alcuni momenti delle vostre imprevedibili vite, e lo stesso farete con questo segnale del cielo, attribuendo facilmente a questa Luna piena con eclissi un significato di cesura con un passato e l’avvicendarsi di un futuro che avete fortemente desiderato. Sapevate che qualcosa sarebbe totalmente cambiato, ma adesso saprete veramente cosa, tanto al lavoro quanto in amore. E, al cambio, questo aspetto garantisce molti vantaggi: soprattutto perché cambierà la vostra routine in maniera radicale e positiva.

Ciò che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla.

(Lao Tzu)

PESCI

Quanto mai significativo, per voi Pesci, questo plenilunio con misteriosa eclissi, alla quale tenterete di opporvi con tutta la razionalità di Saturno. Sicuramente assisterete a ciò che non pensavate potesse accadere, ma rimarrete saldi: il precipitare di alcune situazioni che osservate da tempo non poteva non verificarsi fisiologicamente. Ma sarete saggi ed opportuni nel dare consigli e nel comprendere che le ragioni in cui ci avete visto lungo non sono le sole – ce ne sono anche di altre -, quindi non abbiate paura a interrompere alcuni percorsi, poiché vi siete fortificati abbastanza e potete scegliere.

Si muore tutte le sere, si rinasce tutte le mattine: è così. E tra le due cose c’è il mondo dei sogni.

(Henri Cartier-Bresson)