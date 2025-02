Oroscopo della settimana: dal 10 al 16 febbraio 2025. Eventi per Acquario e Ariete, la Luna piena risplende in Leone

La settimana astrologica inaugura un oroscopo nuovo, pieno di tutto il dinamismo del pianeta dei venti Urano che genererà molti cambiamenti data la grande quantità di aspetti che formerà, si creeranno delle nuove realtà e decadranno alcune abitudini date per scontate. La Luna splende in Leone dove promette di fare luce passionale ed intensa, ma anche di mettere in evidenza gli errori di percorso per molti segni zodiacali. Mercurio inoltre entra nei dolcissimi Pesci, rendendo tutto più dolce, sentimentale ed empatico, il pianeta della comunicazione perderà le parole ma si farà molto più emozionale.

ARIETE

Questa settimana per voi Ariete inizia con un oroscopo decisamente scalpitante, le contrarietà che Marte dalla sua scomoda posizione in Cancro impongono vi fanno un po’ sentire come tigri in gabbia. Mercoledì la Luna piena splenderà in Leone più fulgida che mai e darà carburante ad un elemento fuoco, quello di cui siete fatti per rendervi più forti e trasgressivi che mai, si prepara un weekend molto passionale!

TORO

Per voi Toro quell’uragano chiamato Urano che non schioda dai vostri gradi tende a rendere tutto caotico e nervoso, ed ecco infatti un bombardamento di aspetti che tendono a fare saltare i nervi. Niente paura, se viste secondo le regole dello zodiaco queste sono le scosse di assestamento per creare quella realtà serena che arriverà nella tarda primavera, pazientate. Nel weekend mercurio torna amico, dismette la sua elettrica quadratura in Acquario che vi ha impedito di dialogare e si fa amico dolcissimo in Pesci.

GEMELLI

Una settimana ancora bella per voi Gemelli che godete di un Mercurio in trigono che l’oroscopo riconosce come vostro migliore alleato. Ottima la relazione e l’originalità di idee che dimostrate, brillante la comunicazione, ottimo periodo per gettare le basi per nuovi accordi ed intese future. Ma siate furbi ad utilizzare solo la settimana lavorativa poiché Mercurio scivolerà in Pesci iniziando una quadratura che esigerà riposo, sonno e che non darà più al vostro pianeta preferito l’agilità che gli è propria.

CANCRO

Cari Cancro, mettiamola così questa settimana: se Marte vi agita e vi rende nervosi, inquieti e desiderosi di risposte e soluzioni, se il corso della settimana sarà un po’ più agitato e tumultuoso del solito, ecco che Mercurio, immergendosi nelle acque sognanti del vostro amato fratello di elemento, i Pesci, vi regalerà un paradiso di emozioni ed intuizioni che renderanno tutto molto empatico e ricettivo, ma anche acceso di romantiche fantasie con le quali coccolare il vostro animo desideroso solo di attenzioni.

LEONE

I Leone questa settimana sentiranno forte la tensione planetaria dell’opposizione del proprio astro, il Sole, e Mercurio che sovraintende alla comunicazione e alle relazioni quotidiane, che generano una certa sensazione di incertezza che Urano fomenta dalla quadratura in Toro. Mercoledì sarà proprio la Luna a farsi piena nei vostri gradi, dandovi chiarezza ma ventilando la sensazione di non sentirvi capiti, anche con il partner dovrete chiarire qualcosa. La buona notizia è che questo weekend Mercurio dismetterà la sua opposizione spostandosi nel segno dei Pesci, e ridandovi finalmente il dialogo.

VERGINE

Persino un segno pacato e abitudinario come la Vergine non resiste alle sollecitazioni di Urano che vi rende impazienti e desiderosi di andare oltre una situazione di stasi che sembra imperante. Una settimana in cui anche i cambiamenti decideranno di saltarvi addosso inaspettatamente, e non saranno quelli che desideravate, le sorprese non mancheranno. Nel weekend l’oroscopo programma la messa in onda dell’opposizione con Mercurio in Pesci che potrebbe rendere più difficile comunicare, fate in fretta dunque se avete qualcosa da dire, vedrete che se sarete tempisti anche nel weekend potrete defilarvi serenamente.

BILANCIA

Non è semplice secondo il cielo zodiacale per voi Bilancia che sentite fortemente l’opposizione del vostro astro, la bella Venere che proprio non concilia, come se non bastasse la quadratura di Marte vi mette davanti a delle difficoltà da affrontare. Potrebbe essere una settimana in cui affetti e condizioni pratiche vengono meno, si complicano, e tutto potrebbe concentrarsi su un vostro senso di vuoto e sulla presa di coscienza che la vostra realtà non è come la desiderate. Mercurio tra l’altro promette nel weekend di lasciarvi soli a riflettere poiché il suo trigono finisce come la possibilità di dialogare con qualcuno a cui tenete.

SCORPIONE

Forza Scorpione! Se sentite questa settimana ancora il prolungamento di un periodo statico, poiché Marte, uno dei vostri pianeti principali è fermo in moto retrogrado, ecco che Urano dall’opposizione dinamizzerà tutto con la quantità di aspetti che lo investiranno questa settimana. Se poi non sarete ancora soddisfatti nel weekend arriva un simpaticissimo Mercurio che riuscirà di nuovo a farvi sentire le emozioni, a rendere più vibranti le comunicazioni e ad addolcire la dinamica sociale facendovi sentire circondati di affetto.

SAGITTARIO

Settimana che inizia per voi Sagittario con una certa vaghezza, sarete infatti curiosi di osservare una serie di dinamiche un po’ tumultuose intorno a voi. Mercoledì la Luna Piena in Leone compirà un magnifico trigono con i vostri gradi zodiacali conferendovi passione, audacia e vitalità. Dovrete stare attenti a Mercurio, il furbetto infatti scivola in Pesci e si farà un po’ ambiguo, sfuggente, non sarà amichevole e chiaro come nell’ultimo mese, facendovi sospettare che alcuni vostri rapporti abbiano un che di misterioso che vi incuriosirà.

CAPRICORNO

I venti del cambiamento scuotono anche voi granitici Capricorno che subite un po’ il carico eccessivo dal trigono del pianeta dei venti dal Toro che questa settimana si farà decisamente più variegato di stimoli, opportunità ma anche di tanto stress, lavorativo e affettivo. La Luna sarà troppo distante in gradi per aiutarvi a fare chiarezza nei sentimenti, ma nel weekend potrete confidare su un ritrovato amico, Mercurio, che immergendosi nel mare sentimentale dei Pesci vi aiuterà a mettervi più in contatto con la vostra natura intima.

ACQUARIO

Urano è il pianete di voi Acquario, ed è naturale che, essendo il protagonista della settimana, con la molteplicità degli aspetti che forma vi catapulterà in una serie di nuove cose e di imprevisti molto piacevoli. La Luna brillerà piena in opposizione e non andrà d’accordo con il vostro pianeta facendovi attraversare da emozioni che non fanno il paio con i successi che state mietendo in questi giorni così carichi di novità e di scelte importanti. Mercurio è stato molto prezioso nei vostri gradi ma vi abbandonerà venerdì, lasciandovi la mente più leggera, e con uno spazio maggiore per l’amore che per adesso è magicamente in ripresa.

PESCI

Inizia per voi Pesci una settimana piena di cose da fare, impostazioni nuove, strategie, e nuove idee. Sicuramente l’accelerazione planetaria generale coinvolgerà anche voi, dandovi l’idea che tutto sia molto incalzante, ma muovendo finalmente le cose a lavoro una volta e per tutte. Mentre non sarete investiti da troppe rivoluzioni emozionali poiché la Luna piena in Leone vi lascerà in pace data la distanza in gradi un po’ estranea. Mercurio nel weekend entra nei vostri gradi, addolcendo i pensieri e finendo per fare in modo di rimettere in ordine pensieri e valutazioni rendendovi anche meglio conto dei sentimenti degli altri e delle loro motivazioni.