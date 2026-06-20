Ruba un orologio da 15mila euro all’aeroporto di Catania: denunciato all’arrivo a Milano

20/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Ruba un orologio dal valore di circa 15mila euro all’aeroporto di Catania, per poi imbarcarsi su un volo per Milano. L’uomo, un 73enne, è stato scoperto e denunciato per furto aggravato. Ad avviare le indagini sono stati gli agenti della polizia di frontiera dello scalo etneo dopo avere ricevuto la denuncia della vittima.

L’orologio rubato all’aeroporto di Catania

Dall’analisi dei video di sorveglianza, gli investigatori hanno potuto osservare che il 73enne, dopo avere superato i controlli, ha prelevato dalla propria vaschetta gli oggetti che aveva riposto per passarli allo scanner. Ma dopo avere visto, nel contenitore accanto, l’orologio dell’altro passeggero, con una mossa veloce l’ha indossato e portato via. Dopo avere rubato l’orologio all’interno dell’aeroporto di Catania, l’anziano è andato al gate dove si è imbarcato su un volo diretto a Milano Linate.

L’arresto all’arrivo a Milano

Concluso l’accertamento, gli agenti hanno informato di quanto accaduto i colleghi di Linate inviando delle immagini dell’uomo durante il furto. Una volta raggiunta la destinazione, i poliziotti milanesi hanno bloccato e denunciato il 73enne. Recuperato l’orologio che è stato restituito al legittimo proprietario.

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