Ordinanza del presidente della Regione: nei giorni più caldi divieto di lavorare in agricoltura e nei cantieri edili

Nei giorni caldi divieto di lavorare in agricoltura e nei cantieri edili. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha firmato un’ordinanza urgente che è valida – con efficacia immediata – fino al 31 agosto 2024. Il provvedimento prevede per alcuni settori a rischio il divieto di lavoro nelle ore e nei giorni più caldi. I settori a cui è rivolta l’ordinanza sono quello agricolo, florovivaistico, edile e simili che svolgono attività fisica intensa e in prolungata esposizione al sole. In particolare l’ordinanza prevede che su tutto il territorio regionale vengano sospese le attività – dalle 12:30 alle 16 – nei giorni in cui la mappa dell’Inail, cioè l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, segnala un rischio alto. La mappa è disponibile sul sito Worklimate.

«Per quanto riguarda le operazioni di pubblica utilità – dice la nota della Regione – i datori di lavoro dovranno adottare misure organizzative per salvaguardare i livelli minimi delle prestazioni dei servizi essenziali».