Catania centro, l’orario per esporre i rifiuti il 24 e 31 dicembre

Gema spa rende noto l’orario di conferimento dei rifiuti nei giorni pre-festivi per chi abita a Catania centro. Ossia nella zona compresa tra la Circonvallazione e la stazione, e tra via Caronda e Ognina. Nei giorni di mercoledì 24 e 31 dicembre 2025 il servizio di raccolta sarà effettuato alle ore 18. Si dovranno quindi esporre i rifiuti in anticipo. Si tratta di organico e vetro per le utenze domestiche. Mentre negozi e attività di Catania centro potranno esporre – sempre in anticipo sul normale orario, nei pre-festivi – rifiuti in vetro, plastica e metalli. Per quanto riguarda, invece, i centri di raccolta Picanello, Borgo-Sanzio e Cairoli, saranno chiusi nei giorni festivi: 25 e 26 dicembre 2025, 1 e 6 gennaio 2026. Di seguito la mappa delle zone coinvolte nell’avviso.