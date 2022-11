Operazione “Testuggine”. Otto arrestati. Spacciavano e rifornivano di merce rubata il mercatino delle pulci

Operazione dei carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania. In otto sono finiti in manette. Sono indagati, a vario titolo, per furto, ricettazione, estorsione, detenzione illegale di armi da fuoco e spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Catania, farebbero parte di un gruppo che, oltre a gestire una piazza di spaccio a conduzione familiare, sarebbero stati autori di reati predatori. I beni ricavati erano destinati alla vendita al “mercatino delle pulci” catanese.